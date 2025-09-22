Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 808,91 pontos, 0,81 százalékos csökkenéssel, 99 290,14 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a háborúval kapcsolatos hírek, a geopolitikai feszültségek és a nemzetközi bizonytalanság miatti kedvezőtlen piaci hangulatban mínuszban zárt a BUX, a befektetőket a jelek szerint a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés jellemzi. A vezető részvények közül a Mol teljesített a leggyengébben, miután egy elemzőház leminősítette a társaság részvényét - tette hozzá.