A rendszer 2017-ben, Kína kriptovaluta-tevékenységekre vonatkozó teljes tilalma után omlott össze.
Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 808,91 pontos, 0,81 százalékos csökkenéssel, 99 290,14 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a háborúval kapcsolatos hírek, a geopolitikai feszültségek és a nemzetközi bizonytalanság miatti kedvezőtlen piaci hangulatban mínuszban zárt a BUX, a befektetőket a jelek szerint a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés jellemzi. A vezető részvények közül a Mol teljesített a leggyengébben, miután egy elemzőház leminősítette a társaság részvényét - tette hozzá.
- A Mol 52 forinttal, 1,88 százalékkal 2720 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 420 forinttal, 1,43 százalékkal 28 990 forintra esett, forgalmuk 6,6 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,52 százalékkal 1820 forintra gyengült, forgalma 451,1 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 240 forinttal, 2,45 százalékkal 10 030 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9219,78 ponton zárt hétfőn, ez 89,85 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni.
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio...
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben
A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel
November 18-án az OTPdirekt internetbank helyét az OTP internetbank veszi át.
Az OTP Bank egy új védelmi funkciót vezetett be elsőként a hazai piacon, amely biztonsági hálót nyújthat ügyfelei számára az átutalásos csalások ellen.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai bérlakáspiacra és a befektetési célú ingatlanok hozamaira.
Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel...
Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?
A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ.
A Freedom24 szerint az Alcoa, Spotify és Johnson & Johnson ígér hosszú távon erős növekedést.
Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak.
Kiderült, hová rejtik milliárdjaikat a magyar elit tagjai: döbbenetes vagyonok a felső tízezer kezében
A hazai felső tízezer családjai átlagosan 4 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, amelynek jelentős részét likvid pénzügyi eszközökben és ingatlanban tartják.
A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.