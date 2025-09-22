2025. szeptember 22. hétfő Móric
Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 18:36

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 808,91 pontos, 0,81 százalékos csökkenéssel, 99 290,14 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: a háborúval kapcsolatos hírek, a geopolitikai feszültségek és a nemzetközi bizonytalanság miatti kedvezőtlen piaci hangulatban mínuszban zárt a BUX, a befektetőket a jelek szerint a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés jellemzi.  A vezető részvények közül a Mol teljesített a leggyengébben, miután egy elemzőház leminősítette a társaság részvényét - tette hozzá.

  • A Mol 52 forinttal, 1,88 százalékkal 2720 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 420 forinttal, 1,43 százalékkal 28 990 forintra esett, forgalmuk 6,6 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,52 százalékkal 1820 forintra gyengült, forgalma 451,1 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 240 forinttal, 2,45 százalékkal 10 030 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9219,78 ponton zárt hétfőn, ez 89,85 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

