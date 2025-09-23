A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
Életveszély a Margit hídon? Súlyos balesetet szenvedett több kerékpáros is: óriási mulasztás derült ki
Egy kerékpáros súlyos balesetet szenvedett a Margit hídi bicikliúton, miután egy csúszós felületen elesett. A rendőrség bűncselekmény hiányában elutasította a feljelentést, míg a Budapesti Közművek a rendszeres takarítási protokollra hivatkozik.
"Az arcom bedagadt, újra eltörtem az ősszel eltört csuklómat. Meg buktam egy napszemüveget, az is széttört. Megállított a Margit híd korlátja. Ha nem lett volna rajtam sisak, se neked, se senkinek nem írogatnék most, de lehet, soha többé..." – számolt be a Telexnek Gergely, aki augusztus 12-én szenvedett balesetet a Margit hídi kerékpárúton.
A baleset hátterében egy csúszós felület állt, amely az olvasó szerint vagy tisztítószer-maradványként, vagy valamilyen járműből kifolyt anyagként került a kerékpárútra az előző napi takarítás során.
A Főpolgármesteri Hivatal hosszas várakozás után a hidat kezelő Budapesti Közművekhez irányították a lapot az ügyben. A közműszolgáltató tájékoztatása szerint az ügyben rendőrségi eljárás indult, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordultak további információkért.
A rendőrhatóság közlése alapján a bejelentést követően foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt feljelentés kiegészítését rendelték el, majd augusztus 19-én – bűncselekmény gyanújának hiányában – a feljelentést elutasították.
A Budapesti Közművek újabb megkeresésre kifejtette: az FKF Köztisztasági Divíziója rendszeresen takarítja a fővárosi hidakat, köztük a Margit hidat is, mind gépi, mind kézi technológiával. Évente kétszer teljes körű tisztítást is végeznek, illetve rendkívüli esetekben, rendőrségi kérésre soron kívüli takarítást is vállalnak.
A sérült kerékpáros elmondása szerint a baleset napján homokszórást végeztek a területen, ám ez nem szüntette meg a csúszásveszélyt. Gergely ismeretségi köréből további két személy is elesett ugyanazon a napon a hídon, de nem tudni, ki tett feljelentést az ügyben.
