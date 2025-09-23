Életveszély a Margit hídon? Súlyos balesetet szenvedett több kerékpáros is: óriási mulasztás derült ki

Egy kerékpáros súlyos balesetet szenvedett a Margit hídi bicikliúton, miután egy csúszós felületen elesett. A rendőrség bűncselekmény hiányában elutasította a feljelentést, míg a Budapesti Közművek a rendszeres takarítási protokollra hivatkozik.

"Az arcom bedagadt, újra eltörtem az ősszel eltört csuklómat. Meg buktam egy napszemüveget, az is széttört. Megállított a Margit híd korlátja. Ha nem lett volna rajtam sisak, se neked, se senkinek nem írogatnék most, de lehet, soha többé..." – számolt be a Telexnek Gergely, aki augusztus 12-én szenvedett balesetet a Margit hídi kerékpárúton.

A baleset hátterében egy csúszós felület állt, amely az olvasó szerint vagy tisztítószer-maradványként, vagy valamilyen járműből kifolyt anyagként került a kerékpárútra az előző napi takarítás során.

A Főpolgármesteri Hivatal hosszas várakozás után a hidat kezelő Budapesti Közművekhez irányították a lapot az ügyben. A közműszolgáltató tájékoztatása szerint az ügyben rendőrségi eljárás indult, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz fordultak további információkért.

A rendőrhatóság közlése alapján a bejelentést követően foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt feljelentés kiegészítését rendelték el, majd augusztus 19-én – bűncselekmény gyanújának hiányában – a feljelentést elutasították.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Budapesti Közművek újabb megkeresésre kifejtette: az FKF Köztisztasági Divíziója rendszeresen takarítja a fővárosi hidakat, köztük a Margit hidat is, mind gépi, mind kézi technológiával. Évente kétszer teljes körű tisztítást is végeznek, illetve rendkívüli esetekben, rendőrségi kérésre soron kívüli takarítást is vállalnak.

A sérült kerékpáros elmondása szerint a baleset napján homokszórást végeztek a területen, ám ez nem szüntette meg a csúszásveszélyt. Gergely ismeretségi köréből további két személy is elesett ugyanazon a napon a hídon, de nem tudni, ki tett feljelentést az ügyben.