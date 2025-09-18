Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik

Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde, amely modern technológiával és a múlt hagyományainak tiszteletével indítja újra működését. A kínálatban elérhető árú, minőségi lager sörök, alacsony alkoholtartalmú változatok és újragondolt történelmi receptek kapnak helyet.

1949 után először ismét megjelenik Magyarországon a történelmi Haggenmacher sörmárka. Az egykori budafoki gyárépületben, ahol a svájci származású id. Haggenmacher Henrik 1873-ban elindította első sörgyárát, amelyet fia, ifjabb Henrik virágoztatott fel, 2025-ben újra felcsapolják az első korsót - közölte a vállalat.

A dinasztia történetéhez hozzátartozik, hogy id. Henrik lánya, Berta Lujza (Lily) 1898-ban hozzáment Dreher Jenőhöz, így a két legnagyobb hazai sörgyáros család rokoni kapcsolatba került – innen ered a „menyasszony” jelképes alakja, akinek hazatérését most a márka újjászületése jelenti. A budafoki sörfőzde új korszakát Wolfgang Bartesch és három társa – Dobó Ferenc, Kósa Kolos és Reichert Péter – indítják el azon a helyen, ahol Bartesch már két évtizede az art quarter budapest (aqb) kulturális központot működteti.

A gyár újranyitását 2025. szeptember 26–28. között háromnapos fesztivállal ünneplik. A Magyarországon ritkán hallható, hagyományos bajor zenét a Musikkapelle Bernbeuren 24 fős, 200 éves rézfúvós zenekar hozza el a közönségnek, emellett kortárs zenei programokkal és képzőművészeti eseményekkel készülnek az aqb-ban. A művészeti programot az aqb közössége alakítja: látogatható Köves Éva kiállítása az aqb Project Space-ben, a szombati napon pedig rezidens művészek pop-up kiállítása nyílik az aqb Nestben Laura Mietrup és Robin Michel, valamint Ljuba Šlechtová részvételével. A fesztivált Budafok polgármestere, Karsay Ferenc nyitja meg, beszédet mond Alexander Renggli, Svájc budapesti nagykövete, a látogatókat pedig bajor ételek és frissen csapolt Haggenmacher várják.

Az aqb közössége a kezdetektől aktívan részt vett a márka kreatív megújításában. A márkaarculatot Borsos János képzőművész (a Borsos Lőrinc művészduóból) tervezte, a művészeti koncepció kialakításában pedig Lőrinc Lilla festőművész, a duó másik tagja, aki az aqb közösségi menedzsmentjéért felel, szintén aktívan közreműködött. A főzde weboldalát Janky Máté Előd, az aqb művésze tervezte és készítette. Az aqb teljes stábja részt vett a kreatív ötletelésekben és az esemény szervezésében, míg a művészek saját alkotásaikkal és személyes jelenlétükkel formálják a fesztivál művészeti programját, amely a hely szelleméből táplálkozva teremt új élményeket. Így a főzde újjászületése egyszerre épül hagyományra, kortárs gondolkodásra és a közösség alkotó energiájára.

Amikor 20 éve az egykori Haggenmacher épületében létrehoztam az aqb-t, az volt a célom, hogy a múlt ipari tere újra élettel teljen meg – kortárs művészettel, közösségekkel, kísérletező energiával. Most, hogy a sörfőzde is visszatér ide, bezárul a kör: a gyár egyszerre ad otthont hagyománynak és újnak. Számomra a sör és a művészet rokon abban, hogy mindkettő találkozásokról, közösségről és megélt élményekről szól. Ezért különösen izgalmas, hogy mostantól az aqb és a Haggenmacher közös történetet írhatnak Budafokon

– mondta Wolfgang Bartesch, az aqb alapítója és a Haggenmacher újjáélesztője.

Az új főzde a teljesen automatizált főzőházzal, a kiemelkedő vízszűréssel, a nagykapacitású palackozóval és az energiatakarékos rendszerekkel a legmodernebb technológiát képviseli. A sört a budafoki pincerendszerben tárolják, jelentősen csökkentve az energiafelhasználást. A kínálatban elérhető árú, minőségi lager sörök, alacsony alkoholtartalmú változatok és újragondolt történelmi receptek szerepelnek majd.