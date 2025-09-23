Euró, dollár, frank: egyik sem kegyelmezett a forintnak kedd reggel, mi folyik az árfolyammal?

Kedd reggelre ismét gyengült a forint a nemzetközi devizapiacon.

Az euró jegyzése hét órakor 389,17 forint volt, szemben a hétfő esti 388,77-tel. A dollár is erősödött: 329,68 forintról 329,87-re kúszott fel. A svájci frank 415,87 forintról 416,22-re drágult.

A nemzetközi devizapiacon eközben az euró a dollárral szemben is erősödött, 1,1788-ról 1,1798 dollárra.