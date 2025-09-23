Új korszakot indít a Lidl (x)

Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is, amelyre emberek milliói számíthatnak nap mint nap és amely jelentős hatással van a hazai gazdaságra is. Az új szlogen, az „Igazán megéri” nem csak egy reklámüzenet, sokkal inkább ígéret. Ígéret arra, hogy a Lidl nem csupán jó minőséget és kedvező árakat kínál, hanem biztonságot, támogatást és valódi értéket ad a családok, a munkatársak, partnerek és a teljes társadalom számára. Szlavikovics Zitával, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnökével beszélgettünk arról, hogyan formálja a jövőt a Lidl ennek a küldetésnek mentén.

Mit jelent a Lidl számára a több mint 20 éves magyarországi jelenlét? Mely eredményekre igazán büszkék?

Amikor 21 évvel ezelőtt megnyitottuk az első áruházainkat, még csak remélhettük, hogy egyszer ennyi ember bizalmát élvezhetjük. Ma több mint 210 üzlettel működünk van, és közel 9500 embernek adunk munkát, az áruházak áruellátásában pedig több száz hazai beszállítónk vesz részt. Ráadásul 3,5 millió magyar első választása a Lidl, ha bevásárlásról van szó, ami hatalmas eredmény. De a számok mellett számunkra legalább annyira fontosabbak a mögöttük lévő történetek: a család, aki minden hétvégén nálunk vásárol be; a fiatal munkatárs, aki nálunk kezdi a karrierjét; vagy az a partner, aki általunk fejlődik és biztos megélhetést nyújtunk számára. Ezek összessége adja a mi sikerünket, hiszen nemcsak kereskedelmi sikereket értünk el, hanem erős és felelős társadalmi szereplők vagyunk. Fontosnak tartjuk, hogy ott legyünk a magyar emberek mindennapjaiban, a meghatározó pillanatokban és azon dolgozunk, hogy az életüket jobbá tegyük.

Hogyan hat a magyar beszállítókkal való szoros együttműködés a Lidl mindennapjaira és a helyi gazdaságra?

A magyar beszállítók számunkra nem csak partnerek, sokkal inkább társak egy közös küldetésben. Amikor egy hazai termék bekerül a kínálatunkba, abban benne van az az elhivatottság, hogy értéket adjunk, de ugyanúgy benne van a partner szorgalma, hite, munkája, hogy valóban kiváló árucikkekkel láthassuk el a vásárlókat. A „Lidl a magyar beszállítókért” programunknak köszönhetően ma már több mint 500 magyar beszállítóval dolgozunk együtt és büszkék vagyunk rá, hogy termékeik révén vásárlóink nap mint nap megtapasztalhatják a hazai minőséget és ízvilágot. Ez sokkal több mint üzlet, ez egyfajta közös építkezés a magyar gazdaság jövőjéért, a hazai gazdaság versenyképességéért, amelyet azzal is segítünk, hogy számos magyar élelmiszert exportálunk is.

Most az anyagcég döntése nyomán egy új szlogen, az „Igazán megéri” veszi át a főszerepet. Miért olyan fontos ez a Lidl számára? Mit jelent ez a vásárlóknak?

A diszkontlánc a sikerét az elmúlt évtizedek alatt az alacsony árakra és a magas minőségre alapozta, amit az eddigi szlogenünk, a Minden jót, jó áron! tükrözött. Ez a hitvallásunk továbbra is megmarad, ugyanakkor magasabb szintre szeretnénk emelni a mindennapi működésünket és hatásunkat, így jött a „Lidl. Igazán megéri.” mottó. Emögött ott van minden, amiben hiszünk, amiért a Lidl kiáll: nemcsak kedvező árakat és minőséget, hanem valódi értéket kínálunk. Ez a vásárlói élmény minőségéről, a megbízhatóságról és a felelősségteljes vállalati működésről egyaránt szól. Továbbá az Igazán megéri szlogen kifejezi azt a mélyebb kapcsolatot is, amit építeni szeretnénk a közösségeinkkel és a vásárlókkal.

Miért volt szükség erre az új szlogenre, és hogyan illeszkedik a diszkontlánc globális márkastratégiájába?

A világ gyorsan változik, és ebben a változásban mindannyian kapaszkodókat keresünk. Mi ehhez igazodva szeretnénk, ha a Lidl nem csupán egy jól ismert kiskereskedelmi márka lenne, hanem azok közé tartozna, amelyeket az emberek szeretnek és megbíznak bennük. Célunk, hogy ebben a rohanó világban egyfajta kapaszkodó legyünk számukra: jobbá tegyük az életüket, és ott legyünk vásárlóink, munkavállalóink, partnereink és úgy összességében a teljes társadalom számára minden helyzetben és valódi kapcsolatot teremtsünk velük. Úgy gondoljuk, hogy már most is jó úton járunk, és az új szlogen segít ennek a megerősítésében: egyszerre hangsúlyozza a megfizethetőséget és az érzelmi köteléket, egy olyan globális márkaként, amely értéket és felelősséget vállal a mindennapokban és a jövőért egyaránt.

Vagyis a Lidl a mostani váltással még nagyobb hangsúlyt helyez a társadalmi felelősség- és szerepvállalásra, valamint ezen keresztül a fenntarthatóságra. Milyen konkrét lépésekről lehet beszélni ezen a téren?

A jövő iránti felelősség számunkra nem választás, hanem kötelesség, ezért már most azon dolgozunk, hogy a következő generáció egy élhetőbb világban nőhessenek fel. Kiállunk az átláthatóság, a tisztességes és etikus működés, betartjuk a szabályokat, vállaljuk hibáinkat és értékeinknek megfelelően, következetesen cselekszünk. Felelősséget vállalunk a termékeinkért, a beszállítói láncainkban dolgozó emberekért és a bolygónkért. Számunkra a jó ár-érték arány elválaszthatatlan az etikus cselekvéstől. Hiszünk abban, hogy már ma a holnapra gondolni igazán megéri: hogy minden kis lépés – egy környezetbarát csomagolás, egy oktatási program, vagy egy közösségi kezdeményezés – hozzájárulhat ahhoz, hogy együtt egy jobb, zöldebb jövőt építsünk.

Hogyan építik át a vásárlói kapcsolatokat a Lidl-nél az elkötelezett „rajongók”, azaz a törzsvásárlók irányába?

Az egyik zászlóshajó, a Lidl Plus applikációnk, ami egyfajta hídként működik köztünk és a vásárlók között, hiszen látjuk az igényeiket és ennek megfelelően valóban számára releváns, személyre szabott kedvezményeket tudunk kínálni számukra. A személyre szabott ajánlatokkal pedig meg tudjuk mutatni, hogy valóban odafigyelünk rájuk és egy közelebbi, személyesebb kapcsolatot tudunk kialakítani vásárlóinkkal. Ugyanakkor nem csak a digitális világban szeretnénk mindezt elérni: fontos számunkra, hogy munkatársaink is a márkánk nagyköveteivé váljanak, hiszen ők közvetítik a Lidl értékeit minden nap. Az ő mosolyuk, segítőkészségük, odafigyelésük teszi igazán emberközelivé a márkát és teszi hitelessé értékeinket nap mint nap.

Milyen kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe a diszkontlánc a piaci verseny és a társadalmi elvárások közepette?

A kiskereskedelem ma már jóval összetettebb annál, mint hogy pusztán termékeket értékesítünk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk egyensúlyba hozni a jó árakat, a kiváló minőséget, a fenntarthatóságot és az emberek bizalmát. Ez persze sokszor kihívást jelent, de egyben lehetőséget is, arra, hogy mélyebb, tartósabb kapcsolatokat építsünk ki a vásárlókkal, hogy felelősen cselekedjünk a társadalomért, és hogy valódi értéket adjunk a mindennapokhoz. A szlogenünk megújítása is erről szól, hogy ne csak egy ismert, hanem egy szerethető márka legyen a Lidl. Olyan, amelyhez jó érzés tartozni és amelyre mindenki büszke lehet. Vállalatunk tehát nem csak jó árakat és minőséget kínál, hanem termékein és magatartásán keresztül egy jobb életet is, mert hisszük, hogy az életet ünnepelni igazán megéri.

