Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
Megnyílt az első magyarországi Rituals üzlet a budapesti Mammut bevásárlóközpontban, amely a holland életmódmárka 1400. boltja világszerte.
A 2000-ben Amszterdamban alapított Rituals volt az első olyan márka, amely a testápolást, otthoni termékeket, bőrápolást és illatokat egyetlen, az egészséges életmódot támogató kínálatban egyesítette. A brand filozófiája szerint a boldogság a legegyszerűbb örömökben rejlik, termékei pedig a mindennapi rutinokat különleges, nyugodt pillanatokká alakítják.
Az alábbi videó szerint hatalmas az érdeklődési a magyarországi vásárlók részéről, a kevésbé szemfüles látogatókat pedig bizony hatalmas, kígyózó sor fogadta a Mammut-ban:
@nasyazeyn ♬ Oh No - Kreepa
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít. A bolt belső kialakításában megtalálható a márka jellegzetes "Water Island" koncepciója és a megújulást szimbolizáló japán Sakura fa is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az üzletben a vásárlók személyre szabott kiszolgálásban részesülnek, akár kézmasszázst is kérhetnek, miközben nyugodt légkörben fedezhetik fel a márka kínálatát. A Rituals célja, hogy olyan helyet teremtsen, ahol a látogatók eltávolodhatnak a mindennapi stressztől, és törődhetnek önmagukkal.
Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.
Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.
Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde.
200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.
Csütörtöktől ismét elérhető a Lidl befőzőautomatája: a Silvercrest Kitchen Tools terméke az őszi befőzések kedvence lehet.
Instanttól a prémium eszpresszóig: mutatjuk, mennyibe kerülnek a népszerű kávékészítési módszerek.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.
A termékből egy német importőrön keresztül Törökországból Magyarországra is érkezett.
Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel.
A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb ételeit.
Az Aldi brit leányvállalata elképesztő mértékű beruházást jelentett be a következő két évre.
A szauna egyre népszerűbb Magyarországon: sokan nemcsak wellness-központokban, hanem saját otthonukban is élvezni szeretnék a forró levegő jótékony hatását. De mennyiért? Nézzük is!
Az amerikai vámok hatását az átadási árak, árrések és a termékek költségeinek módosításával próbálják enyhíteni
Hiába a világsiker, vannak országok, ahol a McDonald’s egyszerűen nem létezik.
Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival közösen országos akció keretében vizsgálta a nyári vendéglátóhelyeket.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.