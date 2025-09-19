2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
20 °C Budapest
Happy group of people walking at a shopping center - lifestyle concepts
Vásárlás

Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 16:15

Megnyílt az első magyarországi Rituals üzlet a budapesti Mammut bevásárlóközpontban, amely a holland életmódmárka 1400. boltja világszerte.

A 2000-ben Amszterdamban alapított Rituals volt az első olyan márka, amely a testápolást, otthoni termékeket, bőrápolást és illatokat egyetlen, az egészséges életmódot támogató kínálatban egyesítette. A brand filozófiája szerint a boldogság a legegyszerűbb örömökben rejlik, termékei pedig a mindennapi rutinokat különleges, nyugodt pillanatokká alakítják.

Az alábbi videó szerint hatalmas az érdeklődési a magyarországi vásárlók részéről, a kevésbé szemfüles látogatókat pedig bizony hatalmas, kígyózó sor fogadta a Mammut-ban:

@nasyazeyn

♬ Oh No - Kreepa

A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít. A bolt belső kialakításában megtalálható a márka jellegzetes "Water Island" koncepciója és a megújulást szimbolizáló japán Sakura fa is.

Az üzletben a vásárlók személyre szabott kiszolgálásban részesülnek, akár kézmasszázst is kérhetnek, miközben nyugodt légkörben fedezhetik fel a márka kínálatát. A Rituals célja, hogy olyan helyet teremtsen, ahol a látogatók eltávolodhatnak a mindennapi stressztől, és törődhetnek önmagukkal.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
#vásárlás #Budapest #bolt #pláza #magyarország #márka #üzlet #megnyitó #rituals

17:08
17:01
16:53
16:45
16:27
