Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?

Megnyílt az első magyarországi Rituals üzlet a budapesti Mammut bevásárlóközpontban, amely a holland életmódmárka 1400. boltja világszerte.

A 2000-ben Amszterdamban alapított Rituals volt az első olyan márka, amely a testápolást, otthoni termékeket, bőrápolást és illatokat egyetlen, az egészséges életmódot támogató kínálatban egyesítette. A brand filozófiája szerint a boldogság a legegyszerűbb örömökben rejlik, termékei pedig a mindennapi rutinokat különleges, nyugodt pillanatokká alakítják.

Az alábbi videó szerint hatalmas az érdeklődési a magyarországi vásárlók részéről, a kevésbé szemfüles látogatókat pedig bizony hatalmas, kígyózó sor fogadta a Mammut-ban:

A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít. A bolt belső kialakításában megtalálható a márka jellegzetes "Water Island" koncepciója és a megújulást szimbolizáló japán Sakura fa is.

Az üzletben a vásárlók személyre szabott kiszolgálásban részesülnek, akár kézmasszázst is kérhetnek, miközben nyugodt légkörben fedezhetik fel a márka kínálatát. A Rituals célja, hogy olyan helyet teremtsen, ahol a látogatók eltávolodhatnak a mindennapi stressztől, és törődhetnek önmagukkal.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA