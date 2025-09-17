Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel.
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
Csütörtöktől ismét elérhető lesz a Lidl befőzőautomatája: a Silvercrest Kitchen Tools terméke az őszi befőzések kedvence lehet. Az ára 34 999 forint.
A Lidl csütörtöktől árulni kezdi a befőzők szerelmeseinek nagy kedvencét, ezúttal az őszi szezonra időzítve: a Silvercrest Kitchen Tools már korábban is az áruházlánc népszerű terméke volt, most pedig ismét elérhető 34 999 forintért a Lidl üzleteiben.
A befőzőautomata lehetővé teszi az egyszerűbb befőzést, ráadásul akár tartósítószer és cukor nélkül. Szintén előnye, hogy a hőkezelés biztosítja a gyümölcsök és zöldségek zamatának, vitamin- és ásványianyag-tartalmának megőrzését.
A zománcozott házzal és hőszigetelt fogantyúkkal ellátott konyhai eszköz időfunkcióval rendelkezik (1-120 percig), valamint 30 és 100 Celsius fok közötti hőmérséklet állítható be LCD kijelzőjén. Teljesítménye 1800 wattos és a körülbelül 27 literes kapacitása 18 db 7,2 deciliteres vagy 14 db 1 literes befőzőüveg egyidejű dunsztolását teszi lehetővé.
Mit tud egy befőzőautomata?
Egy befőzőautomatával gyorsan és kényelmesen készíthetünk egyszerre több üveggel kedvenc befőttünkből, miközben a gyümölcsök nem főnek szét és még az eredti ízüket is megtartják. Viszont nem csupán befőzésre lehet használni a konyhai eszközt, hanem akár forralt bor készítéshez, befőttek és lekvárok csírátlanításához, levesek, sültek, húsok, pörköltek tartósítására is alkalmas.
Milyen áron kaphatók befőzőautomaták?
A befőzőautomaták széles árkategórián mozognak, találhatunk 90 ezer és 30 ezer forint körüli terméket is, így funkciójukat, kapacitásukat és teljesítményüket tekintve mindenki megtalálhatja a számára megfelelő terméket. De azért érdemes figyelni az egyéni igényeknek megfelelő specifikációkra.
A Silvercrest Kitchen Tool Befőzőautomata szeptember 18-án válik elérhetővé a Lidl üzleteiben és a készlet erejéig tart.
