2025. szeptember 17. szerda Zsófia
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hagyományos kötényt viselő nők, kezükben különböző savanyúságokkal teli befőttesüvegek rusztikus, fából készült konyhaasztalon. Házi készítésű zöldségek konzerválása. Szüreti tárolási koncepció.
Vásárlás

A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 17:25

Csütörtöktől ismét elérhető lesz a Lidl befőzőautomatája: a Silvercrest Kitchen Tools terméke az őszi befőzések kedvence lehet. Az ára 34 999 forint.

A Lidl csütörtöktől árulni kezdi a befőzők szerelmeseinek nagy kedvencét, ezúttal az őszi szezonra időzítve: a Silvercrest Kitchen Tools már korábban is az áruházlánc népszerű terméke volt, most pedig ismét elérhető 34 999 forintért a Lidl üzleteiben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befőzőautomata lehetővé teszi az egyszerűbb befőzést, ráadásul akár tartósítószer és cukor nélkül. Szintén előnye, hogy a hőkezelés biztosítja a gyümölcsök és zöldségek zamatának, vitamin- és ásványianyag-tartalmának megőrzését.

Forrás: Lidl akciós újságForrás: Lidl akciós újság

A zománcozott házzal és hőszigetelt fogantyúkkal ellátott konyhai eszköz időfunkcióval rendelkezik (1-120 percig), valamint 30 és 100 Celsius fok közötti hőmérséklet állítható be LCD kijelzőjén. Teljesítménye 1800 wattos és a körülbelül 27 literes kapacitása 18 db 7,2 deciliteres vagy 14 db 1 literes befőzőüveg egyidejű dunsztolását teszi lehetővé.

Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
EZ IS ÉRDEKELHET
Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel.

Mit tud egy befőzőautomata?

Egy befőzőautomatával gyorsan és kényelmesen készíthetünk egyszerre több üveggel kedvenc befőttünkből, miközben a gyümölcsök nem főnek szét  és még az eredti ízüket is megtartják. Viszont nem csupán befőzésre lehet használni a konyhai eszközt, hanem akár forralt bor készítéshez, befőttek és lekvárok csírátlanításához, levesek, sültek, húsok, pörköltek tartósítására is alkalmas.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Milyen áron kaphatók befőzőautomaták?

A befőzőautomaták széles árkategórián mozognak, találhatunk 90 ezer és 30 ezer forint körüli terméket is, így funkciójukat, kapacitásukat és teljesítményüket tekintve mindenki megtalálhatja a számára megfelelő terméket. De azért érdemes figyelni az egyéni igényeknek megfelelő specifikációkra.

A Silvercrest Kitchen Tool Befőzőautomata szeptember 18-án válik elérhetővé a Lidl üzleteiben és a készlet erejéig tart.
Címlapkép: Getty Images
#zöldség #gyümölcs #ősz #konyha #bevásárlás #háziasszony #befőzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:12
17:58
17:42
17:25
17:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
2025. szeptember 17.
Gémesi György: a települések túl éhesek, vonzzák a beköltözőket, előbb-utóbb megfulladnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
1 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
3
3 hete
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
4
4 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
5
3 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:58
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:21
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 17:27
Fontos tájékoztatás érkezett a magyar gazdák támogatási rendszeréről