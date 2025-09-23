Újabb súlyos drónincidens Európában: megbénulhat a légiközlekedés?

A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.

Koppenhágában hétfő este 20:26-kor állt le teljesen a légiforgalom, miután két-három nagyobb drónt észleltek a repülőtér közelében. A FlightRadar szerint mintegy 50 járatot kellett más városokba irányítani. A forgalom csak kedden kora reggel indulhatott újra, de továbbra is jelentős késésekre és járattörlésekre figyelmeztettek az üzemeltetők.

Norvégiában szintén lezárták az oslói repülőtér légterét éjfél után, miután egy drónt észleltek a környéken. Az Avinor tájékoztatása szerint a forgalom csak hajnali 3:22-kor indulhatott újra.

A dán rendőrség intenzív nyomozásba kezdett: szeretnék kideríteni, pontosan milyen drónokról van szó. „A gépek eltűntek, és egyet sem sikerült elfognunk” – mondta Jakob Hansen rendőrségi vezető. A hatóságok vizsgálják, hogy a két incidens között van-e összefüggés.

A repülési káoszt tetézi, hogy a múlt pénteki kibertámadás továbbra is zavarokat okoz Európa több nagy légikikötőjében, köztük Londonban, Berlinben és Brüsszelben. A támadás a Collins Aerospace check-in és beszállási rendszerét bénította meg, és a hétvégén, valamint hétfőn is fennakadásokat okozott.