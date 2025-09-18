Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde.
Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek. Akik ezt a szintet nem érik el, pontjaik a következő időszakban íródnak jóvá, és akkor kaphatnak értesítést.
A Tesco levélben értesítette a Clubcard-tulajdonosokat egy változásról, amely az aktuális pontgyűjtő időszakot is érinti. A 2025. szeptember 28-ig tartó időszakban a pontösszesítő értesítés – amelyet eddig rendszeresen küldött a cég – mostantól csak akkor érkezik, ha a vásárló legalább 1000 Clubcard pontot gyűjt össze - szúrta ki a Pénzcentrum.
Azok számára, akik elérik az 1000 pontos küszöböt a határidőig, a gyakorlatban nem változik semmi, ugyanúgy megkapják a pontösszesítőt, mint korábban. Akiknek viszont nem sikerül elérniük ezt a szintet, azok pontjai nem vesznek el, hanem a következő időszakban számítódnak be, és az 1000 pont elérését követően kapják meg az összesítőt.
A Clubcard applikációban továbbra is érvényben marad az a lehetőség, hogy 400 pontonként átválthatók a pontok 400 forint értékű digitális utalványokra, amelyeket azonnal fel lehet használni. A Tesco azt is közölte, hogy a webes és applikációs felületeken a részletes információk várhatóan 2025 októberében frissülnek, de a karácsonyi pontösszesítőt is csak 1000 pont felett küldik ki.
