Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó

Az MNB legutóbbi összesítése szerint 2024-ben már a belföldön lebonyolított összes fizetési művelet 42%-a elektronikus volt, az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot. Ezek a számok is azt mutatják, hogy az elektronikus fizetési megoldások térnyerése Magyarországon töretlen: a vállalkozásoknak már csupán körülbelül tizede tapasztalja, hogy vevőik elsősorban készpénzzel fizetnének. A cégek háromnegyede a készpénzkezelés megszüntetését, 70%-uk pedig a nagyobb biztonságot tartja az elektronikus fizetés legfőbb előnyének.

A gyakorlatban ma már széles a technológiai választék: a hagyományos POS-terminálok mellett terjed a telefonból POS-t varázsoló softPOS, az online kártyás fizetés és az azonnali átutalásra épülő, QR-kódos megoldások (qvik). Közben az elfogadói hálózat is sűrűsödik: a POS-terminálok száma meghaladja a 257 ezret, ezek több mint 97 százaléka támogatja az érintéses fizetést.

A környezet ráadásul a szabályozás felől is ösztönző: 2021. január 1. óta az online pénztárgépet használó kereskedők kötelesek elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani, ami látványosan csökkentette a „csak készpénz” helyzeteket.

Időről-időre érdemes megnézni ezt a fejlődést a gyakorlatban: milyen konkrét előnyöket látnak a magyar vállalkozók, és hogyan fejlődnek a kisvállalkozások a digitális fizetési technológiák bevezetésével?





A Pénzcentrum videósorozatának második részében erről beszél Tauerné Ripka Edit, a Ripka Design Kft. ügyvezető igazgatója, Burkus Péter, a Gymstore kereskedelmi vezetője, és Fabók György, az OTP Bank kártyaelfogadói értékesítési osztályvezetője.