Küszöbön a krumplihorror: készülhetnek a magyar vásárlók, ami 1 hónap múlva jön, fájni fog

Komoly hiány lehet krumpliból már a jövő év elejére, ugyanis az idén megtermett mennyiség csak az év végéig elég - mondta a szakmai terméktanács elnöke a Pénzcentrumnak. Kiderült az is, hogy hamarosan már javarészt Európából fog érkezni a burgonya, de ez a készlet is fogyatkozóban van, így könnyen előfordulhat, hogy magából a zöldségből, illetve egyes feldolgozott termékekből is lehet majd időszakos hiány a magyar boltokban.

Súlyos hiány fenyeget krumplifronton az idén: a megnövekedett terhek, illetve az aszály miatt már ez az alapvető, valaha mindenhol megtalálható étel is nehezen hozzáférhető sokaknak. Emiatt pedig brutálisan meg is drágult, ráadásul lapunknak is többen jelezték, hogy a feldolgozott élelmiszerek piacán is egyre kevesebbet látni belőle a boltok polcain. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Eltűnhet a chips? Nem a magyar vásárlók fejében van a baj akkor, ha azt veszik észre egyre kevesebb chipsből vagy mirelit krumpliból van készlet a kedvenc boltjukban. Sok helyen ugyanis szinte mindennapossá kezd válni, hogy ez vagy az a termék ideiglenesen nem kapható. Éppen ezért a Pénzcentrum október 19-i cikkében megkerestünk néhány szóban forgó kiskereskedelmi láncot, mekkora valójában a probléma. A boltok válaszaiból az derült ki, hogy bár állandó áruhiánnyal jelenleg nem kell számolniuk a vásárlóknak chips vagy mirelit krumpli fronton, azért bajok valóban vannak. A Lidl például meg is jegyezte, hogy az egyik, ellátási akadozástól szenvedő chips nemzetközi beszerzés részét képezi, mely esetében időnként ellátási problémák akadhatnak. Ezen felül az Alditól megtudtuk azt is, hogy egy-egy üzletnél az esetlegesen nagyobb kereslet miatt egy-két napig van, hogy nem kapható bizonyos termék. EZ IS ÉRDEKELHET Érik a chips- és mirelitkrumpli hiány a magyar boltokban: nagy a baj, erre kell felkészülni Egyre több magyar vásárló tapasztalhatja kedvenc boltjában, hogy időszakosan nincs kedvenc chipséből vagy a fagyasztó ládákban nem tudja megvenni kedvenc mirelit krumpliját. A boltok válaszaiból tehát az derült ki, hogy az állandó hiány helyett, inkább időszakos gondok vannak. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa lehet, ugyanis más iparági érintettek már arról tájékoztatták lapunkat, hogy a feldolgozott burgonyatermékek esetében a boltok által ismertetettnél jóval nagyobb lehet a gond a globális ellátási láncban. Ez pedig a közeljövőben könnyen eredményezhet árrobbanást vagy még nagyobb készletproblémákat. Azért hogy még tisztábban lássunk krumplifronton, most magyar szereplőket kérdeztünk arról, mire készülhetünk hazánkban gumós kedvenc tekintetében. Baj van a termelésben, elfogy a krumpli A fenyegető hiány oka, hogy az alaként szolgáló burgonya nemhogy a zsákokból, de már a földekről is elfogyott - ezt tudtuk ma meg az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnökétől. Kecskés Gábor azt mondta: a jelenlegi készlet decemberig elég, mert az aszálykárok súlyosan érintették az ágazatot. Egyrészt sok száz éve nem volt ilyen súlyos aszály egész Európában, másrészt egy csomó növényvédőszert kivontak, amellyel a gazdák a burgonyát, a földeket óvhatták – ez azt eredményezte, hogy kevesebb volt a termés, idén összesen 30%-al kevesebb burgonya termett meg az országban. Hogy mennyivel lehet drágább, azt pontosan nem lehet megmondani: 2022 december környékén elfogynak a magyar készletek ezután májusig biztos csak európai készletekből lesz a hazai ellátás megoldva – ez pedig azt is jelenti, hogy az ár függeni fog az import krumpli termelési költségeitől és az euro árfolyamától is. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) - mondta lapunknak Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke. Hozzátette azt is, hogy nem csak a termés csaknem harmada tűnt el, hanem az aszály miatt a megművelhető földterület egytizede is, ami szintén súlyos gondokat fog még okozni. Érdekes módon nem lát hiányt, viszont szintén drágulásra számít egy, a Pénzcentrum által megkérdezett burgonyakereskedő. Szabó István azt mondta, hogy szerinte a vásárlók már nem sokáig fogják tolerálni a magas krumpliárakat, ezért előbb vagy utóbb árcsökkenésnek kell következnie. Én úgy gondolom, hogy a vevők már ezt a jelenlegi árat is nehezen tolerálják, - mondta lapunknak a kecskeméti kereskedő, aki egyelőre nem látja, hogy a kereskedők mikor tudnak majd lazítani az árképzésen. Mint mondta, egyelőre áremelkedésre kell számítani a boltokban, piacokon

Címlapkép: Getty Images

