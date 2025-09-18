Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt

Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén is 4 990 forintba kerül normál áron, IKEA Family tagként pedig 4 290 forintért vásárolható meg. Ezt a terméket rengeteg vásárló keresi már hónapokkal karácsony előtt: nem feltétlenül az ablakok mögött rejtőző csokik és bonbonok miatt, hanem mert két ablak mögött egy-egy kedvezménykártya is lapul. Akár 30 szerencsés vásárló is rábukkanhat 250 ezer forintos kedvezménykártyára is.

Újra kapható a magyarországi IKEA-üzletekben a cég karácsonyi kalendáriuma, a Vintersaga nevű termék. A kalendárium idén is 4 990 forintba kerül - IKEA Family tagsággal 4 290 forintba -, akárcsak tavaly. Akárcsak a korábbi években, az adventi naptárt online nem lehet megrendelni, aki ilyet akar vásárolni, annak el kell zarándokolnia valamelyik IKEA boltba. A honlapon is ráadásul még csak a tavalyi kalendáriumról található információ, lapunk viszont kiszúrta a budaörsi áruházban, hogy már kipakolták az idei naptárakat.

Az adventi kalendáriumokért tehát meg is indulhat a roham már szeptemberben. Nem csoda, hogy sokan nem várják meg a novembert, hogy beszerezzék a csokinaptárt: az "ínycsiklandó, különféle ízesítésű, töltetű, formájú és díszítésű csokoládék és pralinék" vonzerejét magasan felülmúlja, hogy két ablak - a december 6-i és 24-i ablak - mögött rejtőzik egy-egy kedvezménykártya is. A kártyák értéke 1 250 forinttól 250 000 forintig terjed. Akik kifejezetten ezekre a kártyákra utaznak, nemigen várják ki a decembert, hanem már szeptemberben felnyitják a Mikulás-napi és szentestei ablakokat.

A kedvezménykártyákat az áruház tájékoztatása szerint az IKEA áruházakban lehet felhasználni, értéküket pedig a boltok vagy a honlapon lehet ellenőrizni. Az egyik kártya december 6-tól, a másik december 27-től érvényes és egészen 2026. március 31-ig be lehet váltani.

Milyen értékben rejtőznek kedvezménykártyák az IKEA adventi kalendárium ablaki mögött?

A boltokban kihelyezett tájékoztatók szerint a kalendáriumok

30 db 250 000 forintos

120 db 120 000 forintos

492 db 60 000 forintos

1 106 db 12 000 forintos

4 912 db 6 000 forintos

11 052 db 2 500 forintos

és 182 ezer 592 db 1 250 forintos

kedvezménykártyát rejtenek. Ebből az is kiderül, hogy idén 200 ezer 304 darab kalendáriumot szórnak majd ki a boltok. Ez azonban azt is jelenti, hogy idén kevesebb kalendárium kerül a polcokra, mert tavaly még 272 ezer 64 darab naptár érkezett.

IKEA adventi kalendáriumok a budaörsi áruházban, Fotó: Pénzcentrum

A kalendáriumok elviekben a készlet erejéig kaphatók, az elmúlt évek tapasztalatai alapján viszont nagyon hamar elkapkodják azokat; így aki ilyet szeretne, sokáig nem érdemes várni a vásárlással. Idén pláne hamar kifogyhat a készlet, mivel kevesebb ilyen naptár is érkezett, mint tavaly és még az ára sem emelkedett.

Címlapkép: Pénzcentrum