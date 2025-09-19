Most közölte a Kifli: fontos változás élesedik a kiszállítási időkben, vidékieket érint

A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban. A változás szeptember 23-tól lép életbe, és több mint 70 települést érint az M7-es autópálya mentén. A cél: hatékonyabb működés és a legnépszerűbb idősávok megtartása – hogy a bevásárlás továbbra is gördülékeny maradjon.

A nyári időszak lezárultával optimalizálja kiszállítási útvonalait a Kifli.hu a Budapest és Balaton közötti régióban, különösen az M7-es autópálya mentén fekvő településeken. A változás célja a hatékonyabb működés és a vásárlói szokásokhoz igazított szolgáltatás, amely 2025. szeptember 23-tól lép életbe.

A cég előzetesen elemezte a rendelési adatokat, és a legnépszerűbb idősávokat megtartva alakította ki az új menetrendet.

Érintett települések:

Velence, Gárdony, Dinnyés, Sukoró, Pákozd, Nadap, Kápolnásnyék, Martonvásár, Tordas, Baracska, Kajászó, Pettend, Pázmánd, Csór, Várpalota, Pétfürdő, Öskü, Sóly, Hajmáskér, Nádasdladány, Ősi, Jenő, Füle, Polgárdi, Kőszárhegy, Szabadbattyán, Úrhida, Sárszentmihály, Sárkeszi, Sárpentele, Lepsény, Balatonvilágos, Balatonszabadi, Siófok, Balatonkiliti, Balatonszéplak, Zamárdi, Szántód, Balatonendréd, Kőröshegy, Balatonföldvár, Litér, Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Káptalanfüred, Alsóörs, Lovas, Felsőörs, Paloznak, Csopak, Balatonfüred, Aszófő, Tihany, Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta, Nemesvámos, Veszprémfajsz, Balatonfőkajár, Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Királyszentistván, Vilonya, Berhida, Kovács, Küngös, Csajág, Papkeszi, Székesfehérvár, Börgönd.

Az új kiszállítási idősávok a teljes régióban egységesen az alábbiak szerint alakulnak:

Hétfő–vasárnap: 08:00–12:00 • 16:00–20:00

A vállalat célja, hogy a szezonális forgalomhoz igazodva továbbra is kényelmes és megbízható bevásárlási alternatívát nyújtson a régió lakóinak és nyaralóinak egyaránt. A változás nem érinti Budapestet vagy más térségeket, kizárólag az M7-es vonalán fekvő településekre vonatkozik. Aki rendszeresen rendel az érintett településeken, érdemes előre megterveznie a bevásárlást az új idősávokhoz igazodva – a megszokott rugalmasság és gyorsaság továbbra is garantált.