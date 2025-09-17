2025-ben az aranypiac stabil, de mérsékeltebb növekedést mutathat a 2024-es évhez képest.
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.
Az árverés több mint 150 műtárgyat vonultat fel, amelyek személyesen megtekinthetők a galéria kiállítóterében. A licitálás ugyanakkor kizárólag online történik a BÁV ART aukciós platformján, illeszkedve ahhoz a nemzetközi trendhez, amely lehetővé teszi, hogy a gyűjtők és befektetők bárhonnan, kényelmesen és biztonságosan vehessenek részt az aukcióban.
A nemzetközi műkereskedelmi folyamatok hazánkban is éreztetik hatásukat. A BÁV ART adatai szerint az elmúlt öt évben a klasszikus festmények értéke átlagosan 30%-kal emelkedett, miközben számos kiemelkedő tétel ennél is jelentősebb árnövekedést mutatott. A műtárgyak így egyre inkább a stabil, értékálló, inflációtól független befektetések között foglalnak helyet, hozzájárulva a befektetői portfóliók diverzifikációjához.
Kiemelt műtárgyak – kerámia és festészet
Az árverés egyik fő vonzerejét a modern magyar kerámiák adják: Gorka Lívia Tömör csigaforma kisplasztikája 240 000 forintról, míg Gádor István Díszvázája 95 000 forintról indul. Mindkét alkotó munkái a londoni Victoria and Albert Museum gyűjteményében is megtalálhatók, ami nemzetközi szinten is megerősíti művészetük értékállóságát. A befektetők figyelmére is számot tarthat a Zsolnay-örökség: a Török János tervei alapján készült, eozinmázas Anya gyermekével kisplasztika 260 000 forintos kikiáltási árról indul.
A festmények között kiemelkedik Hanna Melánia bibliai témájú alkotása (Zsuzsánna és a vének, 280 000 Ft) és a kétszeres Munkácsy-díjas Bán Béla expresszionista-szürrealista Átlényegülés című, 1967-es műve (480 000 Ft). A konzervatívabb befektetők számára Bednár János Kalapos hölgy című olajképe is kedvező belépési lehetőség lehet a piacra a 220 000 forintos kikiáltási árral.
„A kamaraaukcióval egy új korszak indul a Bécsi utcai galériában, amelynek fókuszában a minőség, az elérhetőség és a digitális jelenlét áll” – hangsúlyozza Borostyán Attila, a galéria vezetője.
Az I. Bécsi utcai kamara aukció így egyszerre kínál magas színvonalú művészeti élményt és befektetési lehetőséget. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor a banki hozamok mérsékeltek, az ingatlanpiac pedig túlárazott, a műtárgyak egyre inkább értékálló alternatívát jelentenek. A résztvevők így nemcsak kulturális értékkel gazdagodhatnak, hanem hosszú távú pénzügyi stabilitásukat is megalapozhatják.
(x)
A termékből egy német importőrön keresztül Törökországból Magyarországra is érkezett.
Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel.
A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb ételeit.
Az Aldi brit leányvállalata elképesztő mértékű beruházást jelentett be a következő két évre.
A szauna egyre népszerűbb Magyarországon: sokan nemcsak wellness-központokban, hanem saját otthonukban is élvezni szeretnék a forró levegő jótékony hatását. De mennyiért? Nézzük is!
Az amerikai vámok hatását az átadási árak, árrések és a termékek költségeinek módosításával próbálják enyhíteni
Hiába a világsiker, vannak országok, ahol a McDonald’s egyszerűen nem létezik.
Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival közösen országos akció keretében vizsgálta a nyári vendéglátóhelyeket.
A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában három ország bevásárlóárait hasonlítottuk össze.
Az idei karácsonyi szezonban a vásárlók számos népszerű szaloncukormárkánál kisebb kiszerelésekkel találkozhatnak a boltokban.
A hét legnépszerűbb keresései között is, ugyanis az akcióhősöktől a haltápig megjelentek termékek az érdeklődési top 10-ben.
A feltárt szabálytalanságok következtében 26 esetben indult eljárás, melyek lefolytatása és a bírságok kiszabása jelenleg folyamatban van.
Az ALDI Magyarország egyedülálló ruházati árcsökkentésének első napján 290 000-nél termék került a vásárlók kosarába.
A német textildiszkontlánc a veszteséges üzletek felszámolásával igyekszik javítani versenyképességét,
A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre,
Az OTP Bank több napon át tartó karbantartást végez rendszerein szeptember második felében,
A TikTokon és más közösségi platformokon villámgyorsan felkapottá vált a QQ Express nevű, új budapesti üzletlánc.
Legális trükkel kaphat ingyen 60 ezer forintot bármelyik magyar nyugdíjas: csak ebben a boltban működik
A Lidl, Aldi és a Tesco után az Auchan is kedvezményekkel igyekszik csábítani arra a nyugdíjasokat, hogy náluk költsék el a 30 ezres juttatást.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.