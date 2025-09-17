Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)

2025. szeptember 17. szerda Zsófia
21 °C Budapest
PR
2025. szeptember 17. 11:50

Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.

Az árverés több mint 150 műtárgyat vonultat fel, amelyek személyesen megtekinthetők a galéria kiállítóterében. A licitálás ugyanakkor kizárólag online történik a BÁV ART aukciós platformján, illeszkedve ahhoz a nemzetközi trendhez, amely lehetővé teszi, hogy a gyűjtők és befektetők bárhonnan, kényelmesen és biztonságosan vehessenek részt az aukcióban.

A nemzetközi műkereskedelmi folyamatok hazánkban is éreztetik hatásukat. A BÁV ART adatai szerint az elmúlt öt évben a klasszikus festmények értéke átlagosan 30%-kal emelkedett, miközben számos kiemelkedő tétel ennél is jelentősebb árnövekedést mutatott. A műtárgyak így egyre inkább a stabil, értékálló, inflációtól független befektetések között foglalnak helyet, hozzájárulva a befektetői portfóliók diverzifikációjához.

Kiemelt műtárgyak – kerámia és festészet

Az árverés egyik fő vonzerejét a modern magyar kerámiák adják: Gorka Lívia Tömör csigaforma kisplasztikája 240 000 forintról, míg Gádor István Díszvázája 95 000 forintról indul. Mindkét alkotó munkái a londoni Victoria and Albert Museum gyűjteményében is megtalálhatók, ami nemzetközi szinten is megerősíti művészetük értékállóságát. A befektetők figyelmére is számot tarthat a Zsolnay-örökség: a Török János tervei alapján készült, eozinmázas Anya gyermekével kisplasztika 260 000 forintos kikiáltási árról indul.

A festmények között kiemelkedik Hanna Melánia bibliai témájú alkotása (Zsuzsánna és a vének, 280 000 Ft) és a kétszeres Munkácsy-díjas Bán Béla expresszionista-szürrealista Átlényegülés című, 1967-es műve (480 000 Ft). A konzervatívabb befektetők számára Bednár János Kalapos hölgy című olajképe is kedvező belépési lehetőség lehet a piacra a 220 000 forintos kikiáltási árral.

A kamaraaukcióval egy új korszak indul a Bécsi utcai galériában, amelynek fókuszában a minőség, az elérhetőség és a digitális jelenlét áll” – hangsúlyozza Borostyán Attila, a galéria vezetője.

Az I. Bécsi utcai kamara aukció így egyszerre kínál magas színvonalú művészeti élményt és befektetési lehetőséget. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor a banki hozamok mérsékeltek, az ingatlanpiac pedig túlárazott, a műtárgyak egyre inkább értékálló alternatívát jelentenek. A résztvevők így nemcsak kulturális értékkel gazdagodhatnak, hanem hosszú távú pénzügyi stabilitásukat is megalapozhatják.

(x)
#báv

