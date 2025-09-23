Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
Alig kezdődött el az iskola, máris rengetegen betegek: ezekre a tünetekre érdemes most figyelni
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály friss heti jelentése szerint 37. héten egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt és egy hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek. Így a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma tízre nőtt!
A 2025. szeptember 8. és 14. közötti időszakban egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek. Hajdú-Bihar vármegyében 2025. szeptember 10-től kezdettel két nevelési és oktatási intézményt érintő enterális járvány bontakozott ki. A tájékoztató megírásáig 375 fő exponáltból 113 fő betegedéséről érkezett jelentés. A tünetek hasi fájdalom, hányás, hasmenés voltak, melyek 24 óra alatt megszűntek. A betegek többsége az enyhe, gyors lefolyás miatt nem fordult orvoshoz, kórházi kezelésre nem volt szükség. Diagnosztikai székletvizsgálatot nyolc esetben kezdeményeztek, a laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak. Járványügyi kivizsgálás során a közös főzőkonyháról érkező ételek fertőzést terjesztő szerepe merült fel, így a járvány kivizsgálásába az élelmiszerbiztonsági hatóság is bevonásra került - közölte az NNGYK.
A 37. héten egy Pest vármegyében élő 82 éves férfibeteg hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették. A héten diagnosztizált esettel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma tízre nőtt (9 hazai és egy importált). Hazai eredetű megbetegedést a főváros (1 fő), továbbá három vármegye területén regisztráltak: Bács-Kiskun (3 fő), Heves (1 fő) és Pest (4 fő). A betegek 80%-a férfi, az átlagéletkor 68 év (49-85 év). A betegek 70%-a a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik - tájékoztatott az NNGYK.
Valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel kórházba került.
Egyre nő a hazai nyugat-nílusi láz fertőzöttek száma
A 36. héten egy 49 éves Pest vármegyei nőbeteg és egy 66 éves Bács-Kiskun vármegyében élő férfibeteg hazai eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedését jelentették. Az első hazai fertőzött néhány hete tűnt fel: a 31. héten 2025-ben az idegrendszeri fertőző betegségek csoportjában az encephalitis infectiosa diagnózissal bejelentett három megbetegedés közül az egyik eset nyugat-nílusi láznak bizonyult, ezzel 2025-
ben a 31. héten diagnosztizáltak először hazánkban nyugat-nílusi láz megbetegedést. Egy 67 éves Pest vármegyei nőbetegnél a kezelését végző kórház jelentette az esetet és kezdeményezte az NNGYK laboratóriumában a diagnosztikus vizsgálatokat, amely a nyugat-nílusi vírus kóroki szerepét igazolta. A járványügyi kivizsgálás során megállapításra került, hogy a beteg megbetegedése előtt külföldön nem járt, így a fertőzés hazai eredetűnek tekinthető.
Ez azért lényeges, mert ha a betegség nem importált, tehát nem egy külföldi út alatt találkozott a beteg egy fertőzött szúnyoggal, akkor Magyarországon találkozott a betegség hordozójával. A fertőzés emberről emberre még szúnyogcsípés által sem terjed, tehát az nem lehetséges, hogy pl. a szomszéd hozza haza külföldről és tőle kapjuk meg a betegséget, vagy róla átszálló szúnyogtól.
Romániában is sok az új beteg
Idén június 2-tól szeptember 11-éig 21 megbetegedést okozott Romániában a nyugat-nílusi vírus, 20 megerősített és egy valószínűsíthető esetet jegyeztek – írta a Székelyhon az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) hétfői közlése alapján. A megbetegedések közül nyolcat Bukarestben, hármat Galac, kettőt Temes, egyet-egyet Fehér, Brăila, Dolj, Ilfov, Prahova, Szilágy, Teleorman és Vrancea megyében regisztráltak az Agerpres híradása alapján. Tíz megfertőződést a 70-79 év közötti, négyet a 60-69 év közötti, négyet az 50-59 év közötti, egyet-egyet a 80 év fölötti, a 10-19 év közötti és a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozó személyeknél mutattak ki.
Mi a nyugat-nílusi láz?
A nyugat-nílusi láz, angolul West Nile fever (WNF) az Egészségvonal szócikke alapján Afrikában, Közel-Keleten, Észak-Amerikában, Nyugat-Ázsiában és Európa déli területein gyakori. A vírus terjedése a szúnyogok aktív időszakával esik egybe, Magyarországon augusztus-szeptemberben a legjellemzőbb. Ahogy azt már kiemeltük: a fertőzés emberről emberre még szúnyogcsípés által sem terjed.
A nyugat-nílusi láz okozója a flavivírusok törzsébe tartozó RNS-vírus. A betegséget a kórokozóval fertőzött szúnyogok terjesztik, a gazdaállatok (rezervoárok) a madarak, a szúnyogok a madarak megcsípésével fertőződnek meg. A kórokozó a madarak és szúnyogok alkotta körforgáson kívül embereket, lovakat és más állatokat is megfertőzhet. Emberről emberre azonban nem terjed a fertőzés, akkor sem, ha a szúnyog korábban fertőzött embert csípett meg.
A nyugat-nílusi láz tünetei
A betegség a legtöbb esetben tünetmentesen zajlik, nagyjából az érintettek ötödénél alakulnak ki tünetek. Jellemző tünetek lehetnek:
- láz,
- fejfájás,
- ízületi fájdalom,
- hányás,
- hasmenés,
- kiütések.
Ritkán a központi idegrendszert érintő betegség, agyvelőgyulladás vagy agyhártyagyulladás is kialakulhat. Az ilyen esetekben jelentkező tünetek:
- magas láz,
- fejfájás,
- nyakmerevség,
- görcsök,
- zavartság,
- kóma,
- bénulás,
- látási zavarok.
A súlyosabb tünetegyüttes bárkinél kialakulhat, de 60 éves kor felett gyakoribb, és szintén nagyobb a kockázat a legyengült immunrendszerű embereknél.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Amennyiben a fenti tüneteket tapasztalja, illetve arra gyanakszik, hogy szúnyogcsípéssel terjedő vírusfertőzése van, vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, és ossza meg vele a szúnyogcsípés tényét, vagy azt, hogy olyan területen járt, ahol gyakori a megbetegedés.
A nyugat-nílusi láz lehetséges szövődményei és kezelése
A betegség a legtöbb esetben ártalmatlan, nagyjából minden 150. esetben jelentkeznek súlyosabb következmények: agyvelőgyulladás vagy agyhártyagyulladás. Az ezekből való felépülés akár hetekig is eltarthat, és maradandó károsodásokkal is járhat.
A betegség kezelésére nincsen célzott gyógyszeres terápia. Pihenés, bőséges folyadékfogyasztás, a tünetek enyhítésére pedig vény nélkül kapható gyógyszerek alkalmazása javasolt. Ha a fertőzés agyvelő- vagy agyhártyagyulladássá súlyosbodik, kórházi kezelés szükséges.
