2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel egy nőről, aki egy üveg pezsgőt választ a polcról egy szupermarketben.
Vásárlás

Több magyar pezsgő is tarolt a világ egyik legnagyobb pezsgőversenyén

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 15:15

Több magyar pezsgő is tarolt a világ egyik legnagyobb pezsgőversenyén, Londonban. Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és a partiumi magyar Carassia is. A nemzetközi zsűri nem spórolt a dicsérettel. Úgy tűnik, a magyar buborékok tényleg ott vannak a világ élvonalában.

A magyar pezsgők ismét világszinten bizonyítottak: a 2025-ös londoni Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) versenyen több hazai borászat is rangos elismerésben részesült. A verseny a világ egyik legjelentősebb pezsgő- és habzóbor megmérettetése, ahol szigorú, vaktesztes zsűrizés alapján díjazzák a legjobb tételeket. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a magyar pezsgők nemcsak felzárkóztak a nemzetközi élmezőnyhöz, hanem magabiztosan ott is vannak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kiemelkedő eredményt ért el a Kreinbacher Birtok, amely aranyérmet nyert a 2017-es Égoiste Magnum pezsgőjével, valamint az NV Brut Classic tételével. A Sauska pincészet is több aranyat zsebelt be, köztük az NV Brut és annak Magnum változata is a legmagasabb elismerésben részesült, emellett ezüstérmet kapott a NV Blanc de Noirs is.

Szintén rendkívül eredményesen szerepelt a Szentpéteri Borpince, amely két arany- és egy ezüstéremmel zárt. A 2021-es Cuvée Brut Magnum és az NV Rosé Brut Magnum aranyérmes lett, míg a 2021-es Cuvée Brut ezüstöt kapott. A jól ismert Törley Pincészet ezúttal négy ezüstéremmel gazdagította gyűjteményét, többek közt a Hungaria Grande Cuvée Brut és a François President Brut is díjazott lett.

Külön említést érdemel a Carassia pezsgőpincészet, amelyet ugyan románként tüntetnek fel a hivatalos eredménylistán, de Partiumban, magyar szakmai és kulturális háttérrel működik. A Carassia több aranyérmet is szerzett: a Blanc de Blancs Magnum, az NV Classic és az NV Rosé pezsgőik mind a legmagasabb elismerésben részesültek. Ezek a sikerek jól mutatják, hogy az erdélyi magyar borászati hagyomány és szakértelem is világszínvonalat képvisel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 2025-ös CSWWC eredményei összességében megerősítik, hogy a magyar pezsgők nem csupán regionális különlegességek, hanem méltó versenytársai a világ élvonalbeli buborékos italainak. A díjak azt is bizonyítják, hogy a magyar borászatban rejlő potenciál, a termőhelyi adottságok, a technológiai fejlesztések és a szakmai elkötelezettség együtt képesek olyan minőséget létrehozni, amely nemzetközi szinten is maradandó nyomot hagy.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bor #borászat #london #verseny #díj #pezsgő #erdély #borász #elismerés #buborék #pezsgőteszt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:35
15:27
15:21
15:15
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
3 hete
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
4 hete
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
3 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
5
2 hete
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 13:45
Sokba fájhat annak, aki most ide költözne: az itteni lakásárakra egy magyar sincs felkészülve
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 13:15
Agyad eldobod: olyan eszközzel rukkol elő az Apple, amilyen még sosem volt – ezt kell róla tudni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 14:28
Ömlik be Európába az import paradicsom: ki nem találnád, honnan érkezik