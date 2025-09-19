Több magyar pezsgő is tarolt a világ egyik legnagyobb pezsgőversenyén, Londonban. Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és a partiumi magyar Carassia is. A nemzetközi zsűri nem spórolt a dicsérettel. Úgy tűnik, a magyar buborékok tényleg ott vannak a világ élvonalában.

A magyar pezsgők ismét világszinten bizonyítottak: a 2025-ös londoni Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) versenyen több hazai borászat is rangos elismerésben részesült. A verseny a világ egyik legjelentősebb pezsgő- és habzóbor megmérettetése, ahol szigorú, vaktesztes zsűrizés alapján díjazzák a legjobb tételeket. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a magyar pezsgők nemcsak felzárkóztak a nemzetközi élmezőnyhöz, hanem magabiztosan ott is vannak.

Kiemelkedő eredményt ért el a Kreinbacher Birtok, amely aranyérmet nyert a 2017-es Égoiste Magnum pezsgőjével, valamint az NV Brut Classic tételével. A Sauska pincészet is több aranyat zsebelt be, köztük az NV Brut és annak Magnum változata is a legmagasabb elismerésben részesült, emellett ezüstérmet kapott a NV Blanc de Noirs is.

Szintén rendkívül eredményesen szerepelt a Szentpéteri Borpince, amely két arany- és egy ezüstéremmel zárt. A 2021-es Cuvée Brut Magnum és az NV Rosé Brut Magnum aranyérmes lett, míg a 2021-es Cuvée Brut ezüstöt kapott. A jól ismert Törley Pincészet ezúttal négy ezüstéremmel gazdagította gyűjteményét, többek közt a Hungaria Grande Cuvée Brut és a François President Brut is díjazott lett.

Külön említést érdemel a Carassia pezsgőpincészet, amelyet ugyan románként tüntetnek fel a hivatalos eredménylistán, de Partiumban, magyar szakmai és kulturális háttérrel működik. A Carassia több aranyérmet is szerzett: a Blanc de Blancs Magnum, az NV Classic és az NV Rosé pezsgőik mind a legmagasabb elismerésben részesültek. Ezek a sikerek jól mutatják, hogy az erdélyi magyar borászati hagyomány és szakértelem is világszínvonalat képvisel.

A 2025-ös CSWWC eredményei összességében megerősítik, hogy a magyar pezsgők nem csupán regionális különlegességek, hanem méltó versenytársai a világ élvonalbeli buborékos italainak. A díjak azt is bizonyítják, hogy a magyar borászatban rejlő potenciál, a termőhelyi adottságok, a technológiai fejlesztések és a szakmai elkötelezettség együtt képesek olyan minőséget létrehozni, amely nemzetközi szinten is maradandó nyomot hagy.