Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.
Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut
Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: miközben a cukorbetegek tb-támogatással nagyjából 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 30–40 ezer forintot is elkérnek érte. Az interneten pedig még ennél is drágábban, 70 ezer forintért hirdetik a szert. A gyógyszert fogyasztószerként is használják, így sokszor nem is jut a cukorbetegeknek.
Az Ozempic nevű, eredetileg cukorbetegeknek kifejlesztett gyógyszer a fogyókúrázók körében is népszerűvé vált, mivel mellékhatásként jelentős súlycsökkenést okozhat. A készítmény iránti óriási kereslet azonban hiányhoz vezetett: 2025 elején ideiglenesen ki is vonták a forgalomból, miután hibás injekciók kerültek a patikákba. Azóta kizárólag diabetológus írhatja fel a 2-es típusú diabéteszben szenvedőknek.
A Blikk most arról ír, az árakban hatalmas a különbség és a gyógyszer megjelent a feketepiacon is: Magyarországon a cukorbetegek receptre, tb-támogatással nagyjából 7 ezer forintért juthatnak hozzá, míg a feketepiacon 30–40 ezer forint körül mozog egy doboz. Az interneten pedig már 70 ezer forintért kínálják – sokszor Szerbiából bejegyzett cégek csomagküldő szolgáltatásán keresztül.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hangsúlyozza: az Ozempic nem fogyókúrás szer, hanem kizárólag a már kialakult 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazható. A központ szerint az internetről vásárolt készítményeknél nincs garancia az eredetiségre, ezért csak legális forrásból biztonságos a beszerzés.
Az NNGYK rendszeresen végez próbavásárlásokat, és a hamis gyógyszerek ellen a NAV-val és a rendőrséggel együttműködve lép fel. Ennek ellenére a fogyni vágyók továbbra is keresik az alternatív beszerzési lehetőségeket, ami hozzájárul ahhoz, hogy a készítmény hiánycikk maradjon.
2025-ben a 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik.
A Szlovén Méhészszövetség (CZS) szakemberei a koperi óváros területén azonosították a veszélyes rovar jelenlétét.
Fájó vallomást tett Schmuck Andor eltitkolt menyasszonya: így töltötte utolsó napjait a néhai politikus
Kinga egy díjátadón tűnt fel, ahol elmondta, tudatosan kerülték a rivaldafényt, nem hozták nyilvánosságra kapcsolatukat.
Komáromi Eszter meddőség coach szerint a kezelések érzelmileg és a mindennapi élet szervezésében is komoly kihívást jelentenek.
Az Európai Gyógyszerügynökség szerint túl sokba kerülne átállni a jelenleg elérhető alternatívákra, melyeknek hiányosságaik is vannak.
A tartós fáradékonyság, a fogyási nehézségek vagy a hangulatingadozások mögött akár komolyabb okok is állhatnak.
Magyar részvétellel készült nemzetközi tanulmány mutatja be a mikroműanyag-szennyezés mértékét a levegőben három kontinensen.
A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt!
Szennyvízvizsgálatok már kimutatták a koronavírus örökítőanyagának növekedését több hazai városban.
A hazai magánegészségügyi szolgáltatók egyre nehezebb gazdasági környezetben működnek.
Súlyos fennakadások tapasztalhatók a méltányossági gyógyszerkérelmek elbírálásában.
Térképen Magyarország légszennyezettsége: több városban is veszélyben az egészségünk. Nézd meg, hol a legrosszabb a helyzet!
Magyarországon évente körülbelül 5000 új fej-nyaki daganatos esetet diagnosztizálnak.
Egy friss beszélgetésben Zacher Gábor és Schwab Richárd egészségügyi témákról osztották meg véleményüket
A csapvizet legalább egy percig forralni kellene 100 Celsius fokon, hogy elpusztuljanak az esetlegesen előforduló káros baktériumok.
A szennyvízben enyhén ugyan, de emelkedik a covid örökítőanyagának mennyisége. A most terjedő variáns jellemző tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó...
A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek.
Az AstraZeneca felfüggesztette 200 millió fontos cambridge-i kutatóközpont-bővítési tervét, ami újabb csapást jelent a brit gyógyszeripar számára.
