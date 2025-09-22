Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut

Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: miközben a cukorbetegek tb-támogatással nagyjából 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 30–40 ezer forintot is elkérnek érte. Az interneten pedig még ennél is drágábban, 70 ezer forintért hirdetik a szert. A gyógyszert fogyasztószerként is használják, így sokszor nem is jut a cukorbetegeknek.

Az Ozempic nevű, eredetileg cukorbetegeknek kifejlesztett gyógyszer a fogyókúrázók körében is népszerűvé vált, mivel mellékhatásként jelentős súlycsökkenést okozhat. A készítmény iránti óriási kereslet azonban hiányhoz vezetett: 2025 elején ideiglenesen ki is vonták a forgalomból, miután hibás injekciók kerültek a patikákba. Azóta kizárólag diabetológus írhatja fel a 2-es típusú diabéteszben szenvedőknek.

A Blikk most arról ír, az árakban hatalmas a különbség és a gyógyszer megjelent a feketepiacon is: Magyarországon a cukorbetegek receptre, tb-támogatással nagyjából 7 ezer forintért juthatnak hozzá, míg a feketepiacon 30–40 ezer forint körül mozog egy doboz. Az interneten pedig már 70 ezer forintért kínálják – sokszor Szerbiából bejegyzett cégek csomagküldő szolgáltatásán keresztül.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hangsúlyozza: az Ozempic nem fogyókúrás szer, hanem kizárólag a már kialakult 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazható. A központ szerint az internetről vásárolt készítményeknél nincs garancia az eredetiségre, ezért csak legális forrásból biztonságos a beszerzés.

Az NNGYK rendszeresen végez próbavásárlásokat, és a hamis gyógyszerek ellen a NAV-val és a rendőrséggel együttműködve lép fel. Ennek ellenére a fogyni vágyók továbbra is keresik az alternatív beszerzési lehetőségeket, ami hozzájárul ahhoz, hogy a készítmény hiánycikk maradjon.