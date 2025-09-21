Lehangoló látlelet a magyar bérekről: durva, mennyit kell itthon dolgozni az új iPhone 17-ért

Alaposan sokkolta az Apple rajongóit, mikor nemrég a világmárka előjött az egymillió forintba kerülő iPhone-jával. Azonnal el is indult a számolgatás, hogy vajon az átlagbért alapul véve hány munkaórát kell ledolgozni ahhoz, hogy abból kijöjjön a telefon ára. Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év – és a legdrágább modellt még meg sem említettük.

Az Apple szeptember 18-án kezdte meg a világ minden pontjára eljuttatni legújabb mobilszériáját, az iPhone 17-et. A frissítések célozták az erősebbé tett elülső kamerát, több funkciót adtak a hagyományos kamerának és jobb lett a telefon karcállósága is.

Az iPhone 17, iPhone Air, iPhone Pro és az iPhone Pro Max eltérő árkategóriákban mozognak, világszerte pedig különböző árpolitikákkal találkozhatunk. Míg egyes országokban nem jelent kihívást megszerezni valamelyik modellt, máshol ez egy komoly befektetés, amiért több héten vagy akár hónapon keresztül kell dolgoznia az átlagos munkavállalónak.

Európa a középmezőnyben van

Ahogy korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, Magyarországon 399 990 forintba kerül a 256 GB-os alapmodell, a Statista pedig utánaszámolt az ár és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet átlagbér-adatai alapján, hogy a magyaroknak

125 órát, vagyis több mint 3 hetet kell dolgozniuk az új iPhone 17-ért.

Az iPhone Pro Max esetében ez a szám 188 óra, azaz több mint 1 hónapot kell munkával tölteni, így jön ki a 999 990 forintos termék ára. Portugáliában hasonlóan alakulnak ezek az értékek, például az alapmodell átszámolva 383 000 forintba kerül, ami itt nagyjából 126 munkaórát jelent.

Európa összességében a középmezőnyben van az árazást, illetve az átlagos bruttó átlagbért és a ledolgozott munkaórákat figyelembe véve. Ugyanakkor az alacsony bérek mellett ezek a termékek még így is drágának számítanak a kontinensen. Összehasonlításképp, a legolcsóbb modell Németországban körülbelül 366 000 forintba kerül, az Egyesült Királyságban pedig mindössze 356 500 forint ez az összeg.

Alapból ezekre az országokra találhatták ki az árakat

Az adatok alapján a legkönnyebben a svájciak tudják megvásárolni az Apple új termékét, ahol a viszonylag alacsony árak és a magas jövedelmek kombinációja miatt az új iPhone a legolcsóbb az átlagos bért kereső munkavállalók számára. Nekik kis híján két munkanap alatt összejön az alapmodell ára, míg az iPhone Pro Maxért csak egy nappal kell ennél többet dolgozni (ha napi 8 órás munkanappal számolunk).

Az Egyesült Államokban a 256 GB-os tárhellyel rendelkező iPhone 17 alapmodell ára adók nélkül körülbelül 264 000 forint, viszont az adókat beleszámítva ez az összeg Kaliforniában például 283 000 forint körül van. Ugyanitt a sorozat legdrágább telefonja, a 2 TB-os iPhone Pro Max, ami nagyobb képernyővel és jobb hardverrel rendelkezik, adóval együtt körülbelül 424 000 forintba kerül.

Az átlagos bruttó fizetést figyelembe véve, az Egyesült Államokban mindössze 21 munkaórát kell ledolgozni az alapmodellért, és 31 órát, ha az iPhone 17 Pro Max megvásárlása a cél.

Talán 11 hónapig koplalsz, de tiéd lehet az új iPhone

Annak ellenére, hogy a telefon Indiában és Vietnámban olcsóbbnak számít, átszámolva 330 000 forint alatt van, az itt élőknek lényegesen több órát kell ledolgozniuk, hogy megengedhessék maguknak az iPhone 17-et: az átlagos bruttó órabér ezekben az országokban körülbelül 330–530 forint között mozog.

Korábban India értékesítette a legdrágábban az iPhone-okat, azonban az országban megjelenő Apple gyárak hatására jelentősen csökkentek az árak, legalábbis névértékükben. Még ezzel együtt is

967 órát, azaz nagyjából félévet kell eltölteniük munkával, hogy kijöjjön belőle egy iPhone 17, míg az iPhone Pro Maxért 1749 órát, ami közel 11 hónapnyi fizetést jelent,

ezzel pedig Indiában kell a legtöbb órát munkával foglalkozni az Apple legújabb termékeiért.

A magas vámok és adók is megdobják az árakat

Az iPhone legmagasabb árai Brazíliában és Törökországban figyelhetők meg. A dél-amerikai országban, ahol a magas importvámok és a logisztikai biztonság miatt felmerülő többletköltségek tovább drágítják a legújabb iPhone-t, az alapmodell ára meghaladja az 488 000 ezer forintot. Törökországban, ahol ugyanaz a telefon 620 000 forintért kerül forgalomba, luxusadók, valamint szintén magas importvámok és a mindkét országra jellemző gyenge valuták növelik az Apple működési bizonytalanságát, ami a vállalat árpolitikájában is visszatükröződik.

Ha a két ország átlagos bruttó fizetését vesszük alapul, akkor Brazíliában 409, míg Törökországban 461 órát kell dolgozni az alapmodellért, az iPhone 17 Pro Max tekintetében pedig 639 és 709 óra ezek az értékek.