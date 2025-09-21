2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Peking, Kína - 2023. július 21.: A pekingi Apple Wangfujing Store elülső nézete. Az Apple Inc. egy amerikai multinacionális technológiai vállalat, amelynek székhelye a kaliforniai Cupertinóban található.
Vásárlás

Lehangoló látlelet a magyar bérekről: durva, mennyit kell itthon dolgozni az új iPhone 17-ért

Nagy Anett
2025. szeptember 21. 10:05

Alaposan sokkolta az Apple rajongóit, mikor nemrég a világmárka előjött az egymillió forintba kerülő iPhone-jával. Azonnal el is indult a számolgatás, hogy vajon az átlagbért alapul véve hány munkaórát kell ledolgozni ahhoz, hogy abból kijöjjön a telefon ára. Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év – és a legdrágább modellt még meg sem említettük.

Az Apple szeptember 18-án kezdte meg a világ minden pontjára eljuttatni legújabb mobilszériáját, az iPhone 17-et. A frissítések célozták az erősebbé tett elülső kamerát, több funkciót adtak a hagyományos kamerának és jobb lett a telefon karcállósága is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iPhone 17, iPhone Air, iPhone Pro és az iPhone Pro Max eltérő árkategóriákban mozognak, világszerte pedig különböző árpolitikákkal találkozhatunk. Míg egyes országokban nem jelent kihívást megszerezni valamelyik modellt, máshol ez egy komoly befektetés, amiért több héten vagy akár hónapon keresztül kell dolgoznia az átlagos munkavállalónak.

Európa a középmezőnyben van

Ahogy korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, Magyarországon 399 990 forintba kerül a 256 GB-os alapmodell, a Statista pedig utánaszámolt az ár és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet átlagbér-adatai alapján, hogy a magyaroknak

125 órát, vagyis több mint 3 hetet kell dolgozniuk az új iPhone 17-ért.

Az iPhone Pro Max esetében ez a szám 188 óra, azaz több mint 1 hónapot kell munkával tölteni, így jön ki a 999 990 forintos termék ára. Portugáliában hasonlóan alakulnak ezek az értékek, például az alapmodell átszámolva 383 000 forintba kerül, ami itt nagyjából 126 munkaórát jelent.

Európa összességében a középmezőnyben van az árazást, illetve az átlagos bruttó átlagbért és a ledolgozott munkaórákat figyelembe véve. Ugyanakkor az alacsony bérek mellett ezek a termékek még így is drágának számítanak a kontinensen. Összehasonlításképp, a legolcsóbb modell Németországban körülbelül 366 000 forintba kerül, az Egyesült Királyságban pedig mindössze 356 500 forint ez az összeg.

Alapból ezekre az országokra találhatták ki az árakat

Az adatok alapján a legkönnyebben a svájciak tudják megvásárolni az Apple új termékét, ahol a viszonylag alacsony árak és a magas jövedelmek kombinációja miatt az új iPhone a legolcsóbb az átlagos bért kereső munkavállalók számára. Nekik kis híján két munkanap alatt összejön az alapmodell ára, míg az iPhone Pro Maxért csak egy nappal kell ennél többet dolgozni (ha napi 8 órás munkanappal számolunk).

Az Egyesült Államokban a 256 GB-os tárhellyel rendelkező iPhone 17 alapmodell ára adók nélkül körülbelül 264 000 forint, viszont az adókat beleszámítva ez az összeg Kaliforniában például 283 000 forint körül van. Ugyanitt a sorozat legdrágább telefonja, a 2 TB-os iPhone Pro Max, ami nagyobb képernyővel és jobb hardverrel rendelkezik, adóval együtt körülbelül 424 000 forintba kerül.

Az átlagos bruttó fizetést figyelembe véve, az Egyesült Államokban mindössze 21 munkaórát kell ledolgozni az alapmodellért, és 31 órát, ha az iPhone 17 Pro Max megvásárlása a cél.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Talán 11 hónapig koplalsz, de tiéd lehet az új iPhone

Annak ellenére, hogy a telefon Indiában és Vietnámban olcsóbbnak számít, átszámolva 330 000 forint alatt van, az itt élőknek lényegesen több órát kell ledolgozniuk, hogy megengedhessék maguknak az iPhone 17-et: az átlagos bruttó órabér ezekben az országokban körülbelül 330–530 forint között mozog.

Korábban India értékesítette a legdrágábban az iPhone-okat, azonban az országban megjelenő Apple gyárak hatására jelentősen csökkentek az árak, legalábbis névértékükben. Még ezzel együtt is

967 órát, azaz nagyjából félévet kell eltölteniük munkával, hogy kijöjjön belőle egy iPhone 17, míg az iPhone Pro Maxért 1749 órát, ami közel 11 hónapnyi fizetést jelent,

ezzel pedig Indiában kell a legtöbb órát munkával foglalkozni az Apple legújabb termékeiért.

A magas vámok és adók is megdobják az árakat

Az iPhone legmagasabb árai Brazíliában és Törökországban figyelhetők meg. A dél-amerikai országban, ahol a magas importvámok és a logisztikai biztonság miatt felmerülő többletköltségek tovább drágítják a legújabb iPhone-t, az alapmodell ára meghaladja az 488 000 ezer forintot. Törökországban, ahol ugyanaz a telefon 620 000 forintért kerül forgalomba, luxusadók, valamint szintén magas importvámok és a mindkét országra jellemző gyenge valuták növelik az Apple működési bizonytalanságát, ami a vállalat árpolitikájában is visszatükröződik.

Ha a két ország átlagos bruttó fizetését vesszük alapul, akkor Brazíliában 409, míg Törökországban 461 órát kell dolgozni az alapmodellért, az iPhone 17 Pro Max tekintetében pedig 639 és 709 óra ezek az értékek.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #iphone #okostelefon #fizetés #európa #árak #magyarország #telefon #apple #egyesült államok #átlagbér #india #munkaóra

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:01
10:31
10:05
09:25
09:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
2025. szeptember 20.
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 21. vasárnap
Máté, Mirella
38. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
3 hete
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől
3
1 hónapja
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
3 hete
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
5
3 hete
Mire költhető a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Itt a hideg élelmiszer lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avultatás
a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 07:59
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 06:06
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
Agrárszektor  |  2025. szeptember 21. 09:29
Nagyot fordul ma az időjárás itthon: mutatjuk, mire kell számítani