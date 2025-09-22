2025. szeptember 22. hétfő Móric
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Mit tervezhet az MNB az alapkamattal? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 09:34

A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kedden sem változtat a 6,5%-os alapkamaton, amely így egyéves fennállását ünnepelheti. Az elemzők az év végéig sem számítanak kamatcsökkentésre, ami továbbra is támogathatja a forint erősödését.

Egy éve, 2023 szeptembere óta változatlan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa által meghatározott 6,5%-os alapkamat. A szakértők egyetértenek abban, hogy a keddi ülésen sem várható változás, és a jelenlegi 4,3%-os, árrésstoppal mérsékelt infláció mellett a jegybank nem is fontolgatja a monetáris lazítást - írja a Portfolio

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Varga Mihály jegybankelnök, aki márciusban vette át a pozíciót Matolcsy Györgytől, folytatja a szigorú kommunikációs gyakorlatot. A kamatdöntéseket követő sajtótájékoztatókon rendszeresen hangsúlyozza, hogy a Monetáris Tanács türelmes és óvatos marad, ami arra utal, hogy amíg az infláció tartósan nem csökken 4% alá, addig nem kerülhet sor kamatcsökkentésre.

A Portfolio által megkérdezett elemzők egyhangúlag a 6,5%-os kamatszint fennmaradását prognosztizálják. Az év végéig is alig néhányan számítanak lazításra, holott két hónappal ezelőtt még többségben voltak azok, akik szerint decemberben már alacsonyabb lenne az irányadó ráta.

Kapcsolódó cikkeink:

Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője kiemelte, hogy az augusztusi infláció a várakozásoknak megfelelően alakult, és pozitívum, hogy júliushoz képest átlagosan nem változtak az árak, valamint a maginfláció már a jegybanki célsávon belülre került. A forint árfolyama is erősödött az utóbbi hetekben, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a piac egyre inkább 2025 végéig változatlan kamatszintet áraz.

"Az év(század) meglepetése lenne, hogy most szeptemberben a jegybank hozzányúlna a kamatokhoz" - fogalmazott Virovácz Péter, az ING Bank elemzője, aki szerint már az is komoly meglepetést jelentene, ha az előretekintő iránymutatás bármilyen szempontból módosulna.

Virovácz egy új jelenségre is felhívta a figyelmet: míg korábban a forint erősödése automatikusan kamatvágási várakozásokat generált a piacon, ami visszafordította az árfolyam erősödését, most ez nem történik meg. Jelentős egyirányú (long) pozíciók épültek ki a forint piacán. "A gond azonban, hogy elég egy valamilyen külső vagy belső sokk és ez a rengeteg tőke hirtelen kezdheti keresni a kiutat. Ez komolyan sérülékennyé teszi a forintot és magában hordozza a kontrollálatlan árfolyam leértékelődés kockázatát" - figyelmeztetett az ING szakembere.

Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője szerint az amerikai gazdaság lassulása és a forint erősödése megnyithatná az utat a kamatcsökkentésre, de az inflációs momentum még mindig túl magas a jegybank értékelése szerint.

Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője úgy véli, hogy az idei évben legfeljebb egy 25 bázispontos lazításra lehet számítani decemberben. Hozzátette, hogy az erősödő forint komoly segítséget jelent az infláció elleni küzdelemben, de mivel ez részben a magas kamatkülönbözetnek köszönhető, a jegybank nem fogja elsietni a lazítást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A keddi kamatdöntés legfontosabb eleme az MNB friss előrejelzéseinek közzététele lesz. Legutóbb júniusban az idei GDP-növekedésre 0,8%-ot, 2026-ra pedig 2,8%-ot prognosztizált a jegybank. Az inflációt tekintve idénre 4,7%-os, jövőre 4%-os értéket közöltek. A szakértők szerint az idei GDP-előrejelzés esetében kis mértékű lefelé módosítás várható, míg az inflációs pálya alakulása az árrésstopok jövőbeli sorsától is függ.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzője szerint fontos kérdés, hogy a jegybank hogyan értékeli a vámháborúval kapcsolatos fejleményeket, illetve a német konjunktúraindikátorok javulását. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az aszály miatti mezőgazdasági terméskiesés néhány tized százalékponttal csökkentheti az idei növekedést.

Az inflációs előrejelzések alapján 2026 elejére stabilan 4% alá, a jegybanki célsávba csökkenhet az áremelkedési ütem, ami elvileg lehetőséget adna a kamatcsökkentésre. A fő kockázatot az árrésstopok jelentik, amelyek jelenleg mintegy 1,5 százalékponttal fogják vissza az inflációt. Ezek esetleges kivezetése jelentősen megemelné a drágulási ütemet, amit a jegybanknak figyelembe kell vennie.

"A kérdést feltehetően az fogja eldönteni, hogy megoldható lesz-e a kamatvágás az árfolyamfelpattanás veszélyeztetése nélkül" - emelte ki Becsey Zsolt az MNB előtt álló dilemmával kapcsolatban.

Trippon Mariann szerint elképzelhető, hogy a jegybank decemberben kezdi felkészíteni a piacokat a normalizálásra, de az első kamatcsökkentés átcsúszhat 2026 elejére. Regős Gábor pedig úgy véli, hogy a magasan ragadt inflációs várakozások miatt kérdéses, hogy jövőre egyáltalán sor kerülhet-e lazításra, különösen ha az árrésstopok kivezetése után az év második felében magasabb inflációs adatok érkeznek.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #alapkamat #jegybank #árfolyam #forint #kamat #infláció #gazdaság #varga mihály #kamatdöntés #monetáris tanács

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
09:55
09:50
09:47
09:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 19. 16:45
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Holdblog  |  2025. szeptember 22. 08:56
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló...
MEDIA1  |  2025. szeptember 22. 00:23
Szavazatszámláló - új podcastsorozatot indít a Szabad Európa
A választási kampányról szóló tudósításai részeként új podcastsorozatot indít a Szabad Európa. A Sza...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 19. 15:14
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 21.
Csendben szedi áldozatait ez a jelenség: magyar dolgozók ezrei lehetnek veszélyben hétfőn
2025. szeptember 21.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
5 napja
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
2 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
5
2 hete
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 07:52
Már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál lehűléssel és esővel robban be az ősz
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 05:28
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 09:01
Óriási az aggodalom: ismét felütötte a fejét a rettegett kór