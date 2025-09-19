A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
Elképesztő a nyomor itthon: pillanatok alatt elkapkodták ezeket a filléres ruhákat
Az ALDI Magyarország valamennyi üzletében sikerrel zárult a ruházati termékek rendkívüli leárazása. A mintegy 700 000 termékből álló készlet szinte 100%-a elfogyott, az akciós árucikkeket választó közel 160 000 vásárló számára összesen több mint 1,4 milliárd forintnyi segítséget jelentett az árcsökkentés.
Az ALDI szeptember 11-én indított egyhetes leárazást szinte valamennyi készleten lévő ruházati termékére és cipőjére. Az első napon minden érintett termék 1000 forintos egységáron volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintért lehetett hozzájutni új ruhához vagy cipőhöz. A leárazás közel 700 különböző terméket – férfi- és női pólókat, ruhákat, zoknikat, nadrágokat, cipőket, papucsokat, kesztyűket, kabátokat – érintett, a teljes árukészlet közel 700 000 termék volt.
Az akció a diszkontlánc magyarországi történetének egyik legkiemelkedőbb eredményét hozta. Egyetlen hét alatt közel 160 000 vásárló élt a lehetőséggel és vásárolt szenzációs kedvezménnyel ruhát és cipőt. A rendkívüli érdeklődés nem meglepő, hiszen számos kabát, ruha és lábbeli esetében már az első napon érvényes 1000 forintos darabár is 75-90%-os kedvezményt jelentett az eredeti árhoz képest. A leárazás induló napján mintegy 290 000, a második napon több mint 163 000, de még a harmadik napon is közel 100 000 termék kelt el. Sokan gondoskodtak családjuk ruhatárának frissítéséről: a leárazott vadonatúj termékeket vásárlók átlagosan több mint négy árucikket választottak.
A legnagyobb forgalmat vidéken a Szentesen, a Kalocsán, illetve a Békéscsaba, Andrássy u. 71-73. szám alatti üzletek érték el, míg a fővárosban a XXI. kerületi Rákóczi Ferenc úti, a XVIII. kerületi Cziffra György utcai és a XV. kerületi Késmárk utcai áruházak bizonyultak a legnépszerűbbeknek.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.
Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.
Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde.
200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.
Csütörtöktől ismét elérhető a Lidl befőzőautomatája: a Silvercrest Kitchen Tools terméke az őszi befőzések kedvence lehet.
Instanttól a prémium eszpresszóig: mutatjuk, mennyibe kerülnek a népszerű kávékészítési módszerek.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.
A termékből egy német importőrön keresztül Törökországból Magyarországra is érkezett.
Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel.
A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb ételeit.
Az Aldi brit leányvállalata elképesztő mértékű beruházást jelentett be a következő két évre.
A szauna egyre népszerűbb Magyarországon: sokan nemcsak wellness-központokban, hanem saját otthonukban is élvezni szeretnék a forró levegő jótékony hatását. De mennyiért? Nézzük is!
Az amerikai vámok hatását az átadási árak, árrések és a termékek költségeinek módosításával próbálják enyhíteni
Hiába a világsiker, vannak országok, ahol a McDonald’s egyszerűen nem létezik.
Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival közösen országos akció keretében vizsgálta a nyári vendéglátóhelyeket.
A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában három ország bevásárlóárait hasonlítottuk össze.
