Udine, Olaszország. 2020. február 13. Aldi szupermarket nyílt nemrég a városban. Az Aldi egy nagy diszkontlánc, amely számos országban működik.
Elképesztő a nyomor itthon: pillanatok alatt elkapkodták ezeket a filléres ruhákat

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 17:01

Az ALDI Magyarország valamennyi üzletében sikerrel zárult a ruházati termékek rendkívüli leárazása. A mintegy 700 000 termékből álló készlet szinte 100%-a elfogyott, az akciós árucikkeket választó közel 160 000 vásárló számára összesen több mint 1,4 milliárd forintnyi segítséget jelentett az árcsökkentés.  

Az ALDI szeptember 11-én indított egyhetes leárazást szinte valamennyi készleten lévő ruházati termékére és cipőjére. Az első napon minden érintett termék 1000 forintos egységáron volt kapható, majd napról napra csökkentek az árak, végül szeptember 17-én mindössze 5 forintért lehetett hozzájutni új ruhához vagy cipőhöz. A leárazás közel 700 különböző terméket – férfi- és női pólókat, ruhákat, zoknikat, nadrágokat, cipőket, papucsokat, kesztyűket, kabátokat – érintett, a teljes árukészlet közel 700 000 termék volt.

Az akció a diszkontlánc magyarországi történetének egyik legkiemelkedőbb eredményét hozta. Egyetlen hét alatt közel 160 000 vásárló élt a lehetőséggel és vásárolt szenzációs kedvezménnyel ruhát és cipőt. A rendkívüli érdeklődés nem meglepő, hiszen számos kabát, ruha és lábbeli esetében már az első napon érvényes 1000 forintos darabár is 75-90%-os kedvezményt jelentett az eredeti árhoz képest. A leárazás induló napján mintegy 290 000, a második napon több mint 163 000, de még a harmadik napon is közel 100 000 termék kelt el. Sokan gondoskodtak családjuk ruhatárának frissítéséről: a leárazott vadonatúj termékeket vásárlók átlagosan több mint négy árucikket választottak.

A legnagyobb forgalmat vidéken a Szentesen, a Kalocsán, illetve a Békéscsaba, Andrássy u. 71-73. szám alatti üzletek érték el, míg a fővárosban a XXI. kerületi Rákóczi Ferenc úti, a XVIII. kerületi Cziffra György utcai és a XV. kerületi Késmárk utcai áruházak bizonyultak a legnépszerűbbeknek.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #aldi #diszkont #megtakarítás #kiskereskedelem #leárazás #ruha #áruházlánc

