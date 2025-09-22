Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket

Az elmúlt két évtizedben Magyarországon is drasztikusan nőtt az autizmussal élő gyerekek száma: 2023-ra közel tízezer érintettet tartanak nyilván. Míg korábban ritka diagnózisnak számított, ma már szinte minden általános iskolai osztályban találkozhatunk érintett gyermekkel. A változás mögött részben a jobb felismerés, részben valós növekedés állhat. De mit is jelent pontosan az autizmus, és hogyan befolyásolja a mindennapi életet?

Az elmúlt két évtizedben drámai mértékben megnőtt az autizmus diagnózisainak száma. Az Egyesült Államokban például 2000-ben még minden százötvenedik gyereknél állapítottak meg autizmust, 2020-as évekre viszont már minden harminchatodik gyermek érintett. Magyarországon is hasonlóan látványos a növekedés: míg a kétezres évek elején alig néhány tucat diagnosztizált esetről beszélhettünk, 2023-ra ez a szám megközelítette a tízezret – derül ki a CHART by Pénzcentrum adatgyűjtéséből. Ez a változás nemcsak statisztikai szempontból figyelemre méltó, hanem társadalmi és oktatási szinten is komoly kihívásokat vet fel.

De hogyan lehetséges, hogy valaki nehezen kommunikál, mégis különleges érzéke van a részletekhez, a matematikához vagy épp a művészetekhez? Az autizmus ugyanis nem egyetlen jól körülhatárolható állapot, hanem egy sokszínű spektrum, amelynek megértése elengedhetetlen a valódi támogatáshoz. A CHART by Pénzcentrum friss adásában szakértők és érintettek segítségével járjuk körbe, mit jelent ez a sokféleség a mindennapokban.

Az autizmus előfordulása világszinten is jelentős eltéréseket mutat. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Európában tízezer emberre vetítve átlagosan 70-80 diagnózis jut. Franciaország például az alacsonyabb arányokkal rendelkező országok közé tartozik 69-es értékkel, míg a Balkánon – elsősorban Szerbiában és Horvátországban – ez a szám már 80 körüli. A világ élvonalában viszont közel-keleti országokat találunk: Katarban például 151, az Egyesült Arab Emírségekben 112, míg Ománban 107 eset jut tízezer lakosra.

Magyarországon jelenleg 82 diagnosztizált eset jut tízezer emberre, ami a nemzetközi rangsor közép-felső tartományába sorolja hazánkat. A civil szervezetek szerint azonban ez a szám továbbra is alulbecsült: szakmai becslések alapján ma már minden 68. gyermek érintett lehet. Ez pedig komoly felelősséget ró a társadalomra, hiszen az időben történő felismerés és megfelelő támogatás kulcsfontosságú az autizmus-spektrumzavarral élők fejlődése szempontjából.

