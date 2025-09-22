2025. szeptember 22. hétfő Móric
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egyre több gyereket diagnosztizálnak autizmus spektrumzavarral.
Egészség

Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket

Jeki Gabriella
2025. szeptember 22. 18:59

Az elmúlt két évtizedben Magyarországon is drasztikusan nőtt az autizmussal élő gyerekek száma: 2023-ra közel tízezer érintettet tartanak nyilván. Míg korábban ritka diagnózisnak számított, ma már szinte minden általános iskolai osztályban találkozhatunk érintett gyermekkel. A változás mögött részben a jobb felismerés, részben valós növekedés állhat. De mit is jelent pontosan az autizmus, és hogyan befolyásolja a mindennapi életet?

Az elmúlt két évtizedben drámai mértékben megnőtt az autizmus diagnózisainak száma. Az Egyesült Államokban például 2000-ben még minden százötvenedik gyereknél állapítottak meg autizmust, 2020-as évekre viszont már minden harminchatodik gyermek érintett. Magyarországon is hasonlóan látványos a növekedés: míg a kétezres évek elején alig néhány tucat diagnosztizált esetről beszélhettünk, 2023-ra ez a szám megközelítette a tízezret – derül ki a CHART by Pénzcentrum adatgyűjtéséből. Ez a változás nemcsak statisztikai szempontból figyelemre méltó, hanem társadalmi és oktatási szinten is komoly kihívásokat vet fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De hogyan lehetséges, hogy valaki nehezen kommunikál, mégis különleges érzéke van a részletekhez, a matematikához vagy épp a művészetekhez? Az autizmus ugyanis nem egyetlen jól körülhatárolható állapot, hanem egy sokszínű spektrum, amelynek megértése elengedhetetlen a valódi támogatáshoz. A CHART by Pénzcentrum friss adásában szakértők és érintettek segítségével járjuk körbe, mit jelent ez a sokféleség a mindennapokban.

Az autizmus előfordulása világszinten is jelentős eltéréseket mutat. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Európában tízezer emberre vetítve átlagosan 70-80 diagnózis jut. Franciaország például az alacsonyabb arányokkal rendelkező országok közé tartozik 69-es értékkel, míg a Balkánon – elsősorban Szerbiában és Horvátországban – ez a szám már 80 körüli. A világ élvonalában viszont közel-keleti országokat találunk: Katarban például 151, az Egyesült Arab Emírségekben 112, míg Ománban 107 eset jut tízezer lakosra.

Magyarországon jelenleg 82 diagnosztizált eset jut tízezer emberre, ami a nemzetközi rangsor közép-felső tartományába sorolja hazánkat. A civil szervezetek szerint azonban ez a szám továbbra is alulbecsült: szakmai becslések alapján ma már minden 68. gyermek érintett lehet. Ez pedig komoly felelősséget ró a társadalomra, hiszen az időben történő felismerés és megfelelő támogatás kulcsfontosságú az autizmus-spektrumzavarral élők fejlődése szempontjából.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #pénzcentrum.hu #gyerek #egészségügy #magyarország #betegség #statisztika #autizmus #chart #CHART by Pénzcentrum #diagnózis

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:59
18:45
18:36
18:33
18:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
1 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
3
2 hete
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
4
1 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
5
2 hete
Hát ezért van annyi válás manapság: megszólalt a szakértő, meglepő okokat említ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devalváció
valutaleértékelés: más valutákkal szembeni tartós árfolyamcsökkenés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 18:45
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 17:56
Kvíz: Te is olvastad Rejtő Jenő regényeit? Lássuk, mire emlékszel az ikonikus történetekből!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 18:31
Fontos hír látott napvilágot a hagymáról: ezt jobb, ha tudod vásárláskor