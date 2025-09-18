Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!

A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a jelen valóságává vált: ma már nemcsak a technológiai óriások privilégiuma, hanem a hazai vállalatok mindennapi működésében is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Az AI azonban nem önmagában hoz áttörést – a sikerhez elengedhetetlen a stabil, korszerű és skálázható háttérinfrastruktúra, amely képes lépést tartani a rohamosan növekvő igényekkel. A H1 Systems kutatása arra keresi a választ, mennyire felkészültek a magyar cégek az AI térnyerésére. Megvan-e a szükséges tudás, stratégiai gondolkodás és technikai háttér? A kérdőív kitöltése mindössze öt percet vesz igénybe, de hozzájárul ahhoz, hogy országos szinten is tisztábban lássuk: kik lesznek a hazai gazdaság éllovasai az AI-korszakban, és kik maradhatnak le a versenyben.
Az AI nyújtotta üzleti előnyök csak akkor érvényesülhetnek, ha mögötte megvan a megfelelő technológiai háttér – akár saját adatközponttal, akár bérelt kapacitással. Nem véletlen, hogy világszerte új generációs adatközpontok épülnek, hiszen az AI-modellek teljesítményigénye drámaian nő, miközben az adatforgalom és a hűtési energiafelhasználás is meredeken emelkedik. Egy nagy nyelvi modell betanítása például több millió óra számítási kapacitást igényelhet, amit a hagyományos rendszerek már nem tudnak kiszolgálni. Ez pedig nemcsak technológiai, hanem gazdasági és fenntarthatósági kérdés is.
Az AI szempontjából a hagyományos adatközpontok gyorsan elavulnak: egy mindössze 12 hónapja átadott létesítmény is elmaradhat a legújabb igényekhez képest. Ma már alapkövetelmény a nagy rack-sűrűség (szerverek sűrű elhelyezése), a folyadékhűtés vagy a nagy sebességű hálózatok integrálása.
„Egy korszerű, AI-kompatibilis adatközpont több, mint puszta beruházás, nemcsak a számítási kapacitást biztosítja, hanem a biztonságos adatkezelést, a hatékony üzemeltetést és a hosszú távú innovációs képességet is” – mondta el Németh Mihály, a H1 Systems Kft. ügyvezető igazgatója. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalatok
gyorsabban vezethetnek be új termékeket, rugalmasabban reagálhatnak a piac változásaira, és jobban kiszolgálhatják ügyfeleik igényeit.
A te tapasztalataid is számítanak!
A kutatás célja, hogy feltérképezze, mennyire készültek fel a magyar vállalatok az AI korszakára – tudásban, stratégiában és infrastrukturális beruházásokban. Olyan gyakorlati kérdésekre keressük a választ, amelyek minden cég életében kulcsfontosságúak lehetnek.
A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe, a válaszok anonim módon kerülnek feldolgozásra, és hozzájárulnak ahhoz, hogy országos szinten látható legyen, hogy a hazai vállalkozások mennyire AI-ready-k, és hol fenyeget lemaradás. A válaszokat 2025. szeptember 9. és 30. között várjuk. Az eredményeket később egy részletes cikkben is bemutatjuk az olvasóknak.
