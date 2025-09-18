2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Male technician showing digital tablet to female coworker. Engineer working with colleague at workplace. They are in server room.
Vállalkozás

Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 14:16

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a jelen valóságává vált: ma már nemcsak a technológiai óriások privilégiuma, hanem a hazai vállalatok mindennapi működésében is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Az AI azonban nem önmagában hoz áttörést – a sikerhez elengedhetetlen a stabil, korszerű és skálázható háttérinfrastruktúra, amely képes lépést tartani a rohamosan növekvő igényekkel. A H1 Systems kutatása arra keresi a választ, mennyire felkészültek a magyar cégek az AI térnyerésére. Megvan-e a szükséges tudás, stratégiai gondolkodás és technikai háttér? A kérdőív kitöltése mindössze öt percet vesz igénybe, de hozzájárul ahhoz, hogy országos szinten is tisztábban lássuk: kik lesznek a hazai gazdaság éllovasai az AI-korszakban, és kik maradhatnak le a versenyben.

Az AI nyújtotta üzleti előnyök csak akkor érvényesülhetnek, ha mögötte megvan a megfelelő technológiai háttér – akár saját adatközponttal, akár bérelt kapacitással. Nem véletlen, hogy világszerte új generációs adatközpontok épülnek, hiszen az AI-modellek teljesítményigénye drámaian nő, miközben az adatforgalom és a hűtési energiafelhasználás is meredeken emelkedik. Egy nagy nyelvi modell betanítása például több millió óra számítási kapacitást igényelhet, amit a hagyományos rendszerek már nem tudnak kiszolgálni. Ez pedig nemcsak technológiai, hanem gazdasági és fenntarthatósági kérdés is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

>> Töltsd ki a kérdőívet, mindössze 5 perc

Create your own user feedback survey

Az AI szempontjából a hagyományos adatközpontok gyorsan elavulnak: egy mindössze 12 hónapja átadott létesítmény is elmaradhat a legújabb igényekhez képest. Ma már alapkövetelmény a nagy rack-sűrűség (szerverek sűrű elhelyezése), a folyadékhűtés vagy a nagy sebességű hálózatok integrálása. 

„Egy korszerű, AI-kompatibilis adatközpont több, mint puszta beruházás, nemcsak a számítási kapacitást biztosítja, hanem a biztonságos adatkezelést, a hatékony üzemeltetést és a hosszú távú innovációs képességet is” – mondta el Németh Mihály, a H1 Systems Kft. ügyvezető igazgatója. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vállalatok 

gyorsabban vezethetnek be új termékeket, rugalmasabban reagálhatnak a piac változásaira, és jobban kiszolgálhatják ügyfeleik igényeit.

A te tapasztalataid is számítanak!

A kutatás célja, hogy feltérképezze, mennyire készültek fel a magyar vállalatok az AI korszakára – tudásban, stratégiában és infrastrukturális beruházásokban. Olyan gyakorlati kérdésekre keressük a választ, amelyek minden cég életében kulcsfontosságúak lehetnek. 

A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe, a válaszok anonim módon kerülnek feldolgozásra, és hozzájárulnak ahhoz, hogy országos szinten látható legyen, hogy a hazai vállalkozások mennyire AI-ready-k, és hol fenyeget lemaradás. A válaszokat 2025. szeptember 9. és 30. között várjuk. Az eredményeket később egy részletes cikkben is bemutatjuk az olvasóknak.

>> A kérdőív IDE kattintva is elérhető
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #kkv #infrastruktúra #mesterséges intelligencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:23
14:16
14:11
14:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
2025. szeptember 18.
Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje
2025. szeptember 18.
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
3 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
3 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
1 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
5
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 14:11
Itt vannak a részletek a visszamenőleges nyugdíjemelésről: erről minden idős magyarnak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 12:59
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 13:31
Világméretű agrárcsaták: nyerünk vagy bukunk?