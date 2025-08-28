Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba

Szeptember elején különleges, TikTok-trendek által inspirált édességekkel és újdonságokkal bővül a Lidl kínálata. A vásárlók többek között unikornisos csokoládét, extrém ízű cukorkákat és matcha italport is találhatnak az akciós polcokon.

Szeptember 1-jétől új, a TikTok-trendek által ihletett édességekkel és különlegességekkel találkozhatnak a vásárlók a Lidl polcain. Az áruházlánc akciós kínálatában több ismert nemzetközi márka és különleges ízvilág is helyet kapott, amelyek közül több igazi kuriózumnak számít a hazai piacon - szúrta ki az akciós újságban a Pénzcenrum.

A választékban megtalálható a Chocol’art Black Unicorn csokoládé 1999 forintért, a Labuchoc táblás csoki 1499 forintért, valamint az Oreo japán matcha ízesítésű krémes keksze 1099 forintért.

A gumicukrok kedvelőinek kínálják a Sour Patch Kids csomagot 999 forintért, az Amos Fruit Gummy epres változatát 799 forintért, illetve a Nerds Gummy Clusters édességet 1399 forintért. A savanyú és extrém ízek rajongói sem maradnak ki: a Warheads nyalóka 899 forintért, a Jelly Belly Bean Boozled tréfás zselécukorkái pedig 899 forintért érhetők el.

A Lidl TikTok akciói. Forrás: akciós kiadvány

A kínálat része továbbá a Munch Punch fagyasztva szárított cukorka 1199 forintért, a Mike and Ike Mega Mix drazsé 999 forintért, valamint a Wonka Nerds szőlős-epres változata 599 forintért. Az újdonságok között külön figyelmet érdemel a Squid Game tematikájú rizstészta és tteokbokki 1199 forintért, a True Dates ízesített datolya 849 forintért, valamint a prémium PureGold matcha italpor 2999 forintért. A Lidl ezzel a válogatással kifejezetten a fiatal vásárlókat és az újdonságokra nyitott édességkedvelőket célozza meg.