Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
Szeptember elején különleges, TikTok-trendek által inspirált édességekkel és újdonságokkal bővül a Lidl kínálata. A vásárlók többek között unikornisos csokoládét, extrém ízű cukorkákat és matcha italport is találhatnak az akciós polcokon.
Szeptember 1-jétől új, a TikTok-trendek által ihletett édességekkel és különlegességekkel találkozhatnak a vásárlók a Lidl polcain. Az áruházlánc akciós kínálatában több ismert nemzetközi márka és különleges ízvilág is helyet kapott, amelyek közül több igazi kuriózumnak számít a hazai piacon - szúrta ki az akciós újságban a Pénzcenrum.
A választékban megtalálható a Chocol’art Black Unicorn csokoládé 1999 forintért, a Labuchoc táblás csoki 1499 forintért, valamint az Oreo japán matcha ízesítésű krémes keksze 1099 forintért.
A gumicukrok kedvelőinek kínálják a Sour Patch Kids csomagot 999 forintért, az Amos Fruit Gummy epres változatát 799 forintért, illetve a Nerds Gummy Clusters édességet 1399 forintért. A savanyú és extrém ízek rajongói sem maradnak ki: a Warheads nyalóka 899 forintért, a Jelly Belly Bean Boozled tréfás zselécukorkái pedig 899 forintért érhetők el.
A kínálat része továbbá a Munch Punch fagyasztva szárított cukorka 1199 forintért, a Mike and Ike Mega Mix drazsé 999 forintért, valamint a Wonka Nerds szőlős-epres változata 599 forintért. Az újdonságok között külön figyelmet érdemel a Squid Game tematikájú rizstészta és tteokbokki 1199 forintért, a True Dates ízesített datolya 849 forintért, valamint a prémium PureGold matcha italpor 2999 forintért. A Lidl ezzel a válogatással kifejezetten a fiatal vásárlókat és az újdonságokra nyitott édességkedvelőket célozza meg.
A folyamatos növekedés és terjeszkedés stratégiai fontosságú a JYSK kiskereskedelmi hálózatának működésében.
Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.
A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára.
Hivatalos: a kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot.
A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.
A legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak.
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját. A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre
Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Magyarország világviszonylatban is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít: évente 40 millió tésztalevest fogyasztunk el, ezzel benne vagyunk a TOP50-ben.
A digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a vásárlók preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására.
Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.
Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés
Az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével.
A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét.
Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.
Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket
Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban.
