Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent

Az idén csak 11 nap volt kánikulai, vagy trópusi napok száma, szemben a 2025-öt megelőző három-négy évvel, amikor 45-60 napon keresztül is hőhullám sújtotta az országot, és bár a csapadékhiány változatlanul fennáll, a hűvösebb júliusi, augusztusi hajnalok kifejezetten jót tettek a magyar vöröshagymának – mondta el a Pénzcentrumnak a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) szántóföldi zöldségtermesztési alelnöke. A nagybani piacon most, szeptember közepén a másodosztályú magyar vöröshagyma 220-240, az első osztályú 250-270 forint.

A hazai helyre vetett vöröshagyma termesztés a klímaváltozás az elmúlt évtizedekben nagymértékben befolyásolta, hiszen ez már 15-20 éve is problémát jelentett – fejtette ki a Pénzcentrumnak Varga István. Ám az elmúlt 10 év téli csapadék hiánya, ami egész évre vetítve megközelítőleg 150-200 mm, komoly talajvízháztartás hiányt okoz.

Ezt nehezíti a nyári hónapok kánikulai napjai, ami az elmúlt 3-4 évben 45-60 napot jelentett és ez 2025-ben csak 11 nap volt kánikulai vagy trópusi napok száma és ez jellemzően júniusban illetve augusztusban 2-3 napot számolhatunk belőle. Az idei nyár – a meglévő csapadékhiány ellenére - júliusi és augusztusi hajnali lehűlései kedveztek a vöröshagymának és a szabadföldi zöldségtermesztésnek. Persze, ez csak az elmúlt évek alapján jelenthető ki, hiszen a csapadékhiány továbbra is fennáll.

Az európai mezőgazdaságok küzdenek a klímaváltozással

A klímaváltozás, de ha csak konkrétan egyes országok időjárását vesszük górcső alá, nagymértékben befolyásolja a szabadföldi zöldségtermesztést és ez alól nem kivétel a vöröshagyma bármely termesztett változata. Jó példa az idei évben a hűvös, csapadékos tavasz a Mediterráneumban szórt méret tartománnyal és alacsonyabb hozamú őszi vöröshagymatermést hozott, de viszont ezek ciklonok szelídített hatása Szerbiában kimagasló termést produkált. De meglehet említeni a szokástól melegebb holland nyarat, amely megközelítőleg 2 héttel korábbra hozta a betakarítási időszakot. A száraz meleg gyorsan szárad a hagymafej, ezért a héj sérülése miatt érdemes megfontolni a tárolás, és nem véletlenül, a hollandiai termés gyorsabban került értékesítésre.

A klimatikus viszonyok - ahogy eddig is - jelentősen befolyásolják a piaci helyzetet, amit kiélez az elmúlt 10 év termelési költségek növekedése. Erre egész szakma keresi a megoldást, szerte Európában – mutatott rá Varga István.

A magyarországi hagymatermesztés jelenleg 1700 hektár területen történik 50 tonna per hektár körüli átlagtermés mellett, ami európai viszonylatban is jónak mondható és a statisztikák szerint ezt egészíti ki egy 30 ezer tonna import, illetve létezhet egy pár ezer tonnás úgymond háztáji belső fogyasztás, értékesítés.

A tárolási kapacitást is bővíteni kell

Vöröshagymát szinte 100 százalékban öntözött körülmények között kerül termesztésre, talán kivétel az őszi dughagymatermesztés, ahol némi kockázattal vállalható az öntözés nélküli termesztés megfelelő piaci körülmények mellett. Az öntözött vöröshagyma termesztés termésátlag tekintetében a magyar termesztés átlaghozama évek óta stabilnak mondható és kijelenthető, hogy a különböző öntözési módoknak köszönhetően a termelők ezt adoptálják a saját termőhelyi sajátosságaihoz és így jelentős termésátlag ingadozás nélkül stabilizálják a termelésüket. Az öntözési módok közül kiemelkedik a cseppszalagos, illetve a mikroöntözés használata, ami már lassan 15-20 éve hatékony válasz a környezeti kihívásokra.

Jelentős a lemaradás a piaci szervezettség és a posztharveszt hatékonyságában, valamint a tárolás terén van. (A „post harvest” kifejezés az angol nyelvből származik, és magyarul utómunkálatoknak, vagy betakarítás utáni munkálatoknak fordítható – a szerk.) Ezen problémák orvoslása, hogy a Fruitveb a NAK-kal közösen posztharveszt gondolatébresztő konferenciát, illetve a téli hónapokban oktatást szervez a tárolással értékesíthető zöldségkultúrákkal kapcsolatban. Jelenleg több tároló van tervezési és átadási fázisban, ami már a jelenlegi legkorszerűbb technikát képviseli.

A 2025 év vöröshagyma terén viszonylag stabil 50-60 t átlaghozamokat eredményezett az említett július és augusztusi hónapoknak köszönhetően, jelenleg nyomott piaci áron történik az értékesítés. De ez egész Európára igaz, ami részben a fogyasztás csökkenésben, némi túltermelés hatására alakult ki, illetve bizonyos piacok még nem nyitottak teljes egészében – mondta végezetül a szakember, aki augusztusban az Agrárszektoron megjelent nyilatkozatában jelezte, viszonylag jó terméssel és viszonylag jó minőséggel fogunk találkozni a boltokban. A fogyasztói árak tekintetében azonban nem várható jelentős csökkenés.

A termelői árak egyébként egész Európában visszaestek a tavalyi mélypontra, kilogrammonként körülbelül 30 eurócent körül alakulnak. Nem mondhatjuk, hogy ez egy rossz ár, de azt sem, hogy jó; a termelőknek komolyan össze kell szedniük magukat ahhoz, hogy ebből egy folyamatos és gazdaságos vállalkozást tudjanak kihozni.

Dughagyma elültetése fontos őszi kertészkedési feladat

Miként arról a Pénzcentrum is beszámolt, az őszi kertészkedés egyik legfontosabb feladata a vöröshagyma dughagyma elültetése. Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást. A dughagyma ültetése egyébként ősszel kifejezetten ajánlott, hiszen időt és energiát takaríthatunk meg, ráadásul a korábban fejlődő állomány tavasszal hamarabb szedhető.

Az őszi ültetés ideális időpontja szeptember vége és október közepe közé esik. A lényeg, hogy a talaj hőmérséklete ekkorra már 10-12 °C körül legyen, így a dughagymák be tudnak gyökeresedni a tél beállta előtt, de nem hajtanak túl hosszú zöld szárat. A dughagyma vetése fontos, hogy időben történjen. Ha túl korán ültetünk, a hagyma idő előtt kihajt, és a téli fagyok károsíthatják és sikertelen művelet lesz számunkra a dughagyma vetése. Ha túlságosan későn, a dughagymák nem gyökeresednek meg, és kifagyhatnak, így szintén nem lesz eredménye a munkánknak.

Milyen árakra számíthatunk a boltokban, piacokon?

Az árakkal kapcsolatban a Pénzcentrum megkeresésére Varga István elmondta: Európában egy kicsit kétarcú most a helyzet, mert a temelők majd minden országban 12-15 eurocentet kapnak kilónként. Amennyiben lehetőségük van a konténeres beszállításra, akkor 15-20 eurocentről beszélünk, amennyiben zsákban tudnak szállítani, ami már alaposabb válogatást igényel, a sérült, vagy rosszabb minőségű példányok kiszűrése érdekében, akkor a kilónkénti ár elérheti a 25-30 centet is. (A miheztartás végett, 20 eurocent ezekben a napokban 77 forint körül van.)

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az egymással óriási versenyben álló kiskereskedelmi láncok folyamatosan akcióznak, és ehhez képest az üzletekben akad példa nagyon komoly árkedvezményekre is, hallani harminc-negyven százalékos engedményekről is.

Az jelenlegi piaci helyzet egyik oldala. A másik, hogy van egy kis káosz, bár talán túlzás ez a kifejezés, egyszerűen csak arról van szó, most folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná. Mindenki eladni akar. De ezzel sincs komoly gond, novemberre-decemberre a helyzet ki fog tisztulni.

Nézzük, mit is mond az Árfigyelő. A vöröshagyma lédig új kilója a Pennynél 159 forint, az Auchannál 259 forint, a Lidl ad hálóba három darab vöröshagymát 399 forintért, de ez nyilván nincs egy kiló, az Aldi 300 forintért kínálja kilóját. A nagybani piacon most, szeptember közepén a másodosztályú magyar vöröshagyma 220-240, az első osztályú 250-270 forint.