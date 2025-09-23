A Pénzcentrum 2025. szeptember 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénzügyeiről vallott Kulka János: vagyonokat keresett a Szomszédokban, az utolsó fillérig elszórta
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János - árult a el a színész a Neshama TV Én és a pénz című műsorában. Azt nem mondta el, az 1987 és 1999 között futó sorozat melyik időszakáról van szó, de az 1990-es évek közepén a KSH adatai szerint a nettó magyar átlagkereset 23 és 38 ezer forint között mozgott, szóval kiemelkedő pénzt vihetett haza.
A Nemzet Színésze elmondta, nem osztotta jól be a pénzét, mindet elszórta. Az elmúlt évtizedekben sok autót vett, legalább húszat, és mindet a nővérének adta. Ma már jobban figyel, mire költ, és szégyelli, hogy nem spórolt többet. Elárulta, a rokkantnyugdíjból nem tudna megélni, a Nemzet Színésze címért járó juttatás nélkül bajban lenne.
Kulka János azt is elmonta, kilenc évvel ezelőtt meghalt a Párizsban élő keresztanyja, és ő örökölte minden vagyonát - pont akkor, amikor stroke-ot kapott.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
A rendőri jelenlét megerősítése óta, az elmúlt két hétben 43 embert fogtak el a rendőrök a budapesti Blaha Lujza téren és környékén
Presser zakóban és csokornyakkendőben érkezett a tárgyalásra, majd szellemes válaszaival sikerült zavarba hoznia az ellenfelet.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
A magyar gasztronómia új korszakba lépett – nem a séfek, hanem a fiatalok diktálják az irányokat.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/38. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Szeptember 20-án nyit a Time Out Market Budapest a Corvin Palace-ban, ami 11 étteremnek és 3 bárnak ad otthont,
A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára.
A legendás színész 89 éves volt.
Laár András, a KFT egykori zenésze, anyagi nehézségei miatt közösségi oldalán kért segítséget, amire rajongói három nap alatt 10 millió forinttal válaszoltak.
Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle
Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata:
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1,08 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is