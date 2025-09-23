2025. szeptember 23. kedd Tekla
Egy fotó üres ülésekről egy színházban vagy moziban. Ez a minimalista jelenet elegánsan kialakított üléssorokat mutat, amelyek a nézőkre várnak, akik hamarosan elmerülnek a művészet és a szórakozás világában. Ideális a kultúrával, szór
Szórakozás

Pénzügyeiről vallott Kulka János: vagyonokat keresett a Szomszédokban, az utolsó fillérig elszórta

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 09:03

Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.

Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János - árult a el a színész a Neshama TV Én és a pénz című műsorában. Azt nem mondta el, az 1987 és 1999 között futó sorozat melyik időszakáról van szó, de az 1990-es évek közepén a KSH adatai szerint a nettó magyar átlagkereset 23 és 38 ezer forint között mozgott, szóval kiemelkedő pénzt vihetett haza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzet Színésze elmondta, nem osztotta jól be a pénzét, mindet elszórta. Az elmúlt évtizedekben sok autót vett, legalább húszat, és mindet a nővérének adta. Ma már jobban figyel, mire költ, és szégyelli, hogy nem spórolt többet. Elárulta, a rokkantnyugdíjból nem tudna megélni, a Nemzet Színésze címért járó juttatás nélkül bajban lenne.

Kapcsolódó cikkeink:

Kulka János azt is elmonta, kilenc évvel ezelőtt meghalt a Párizsban élő keresztanyja, és ő örökölte minden vagyonát - pont akkor, amikor stroke-ot kapott.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #átlagkereset #pénzügyek #kereset #szomszédok #színész #szórakozás #nemzet színésze

