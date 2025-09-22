Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal "belső munka" volt

Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.

Egy 49 éves raktári dolgozó egy hónap alatt hatszor élt vissza munkahelye bizalmával Tatabányán - írta a rendőrség hivatalos honlapján. Az alkalmazott korábban már visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd újra visszaváltotta azokat egy helyi áruházban. A vevőszolgálatánál készpénzre váltotta az automata által kiadott blokkokat, így összesen 133 ezer forinttal károsította meg munkahelyét.

A gyanúsan nagy mennyiségű boros- és szörpösüvegek leadására az áruház vagyonőre figyelt fel, és értesítette a rendőrséget. A férfi beismerte tettét, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt indult ellene eljárás.

címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán