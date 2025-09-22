A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Megint a Reponttal trükköző tolvajt fogtak a rendőrök: ezúttal "belső munka" volt
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Egy 49 éves raktári dolgozó egy hónap alatt hatszor élt vissza munkahelye bizalmával Tatabányán - írta a rendőrség hivatalos honlapján. Az alkalmazott korábban már visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd újra visszaváltotta azokat egy helyi áruházban. A vevőszolgálatánál készpénzre váltotta az automata által kiadott blokkokat, így összesen 133 ezer forinttal károsította meg munkahelyét.
A gyanúsan nagy mennyiségű boros- és szörpösüvegek leadására az áruház vagyonőre figyelt fel, és értesítette a rendőrséget. A férfi beismerte tettét, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt indult ellene eljárás.
címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.
Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.
Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.
Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde.
200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.
Csütörtöktől ismét elérhető a Lidl befőzőautomatája: a Silvercrest Kitchen Tools terméke az őszi befőzések kedvence lehet.
Instanttól a prémium eszpresszóig: mutatjuk, mennyibe kerülnek a népszerű kávékészítési módszerek.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.
A termékből egy német importőrön keresztül Törökországból Magyarországra is érkezett.
Tényleg meglépi az Aldi, újabb brutál akció élesedik nemsokára: fillérekért adják az ősz sztártermékeit
Ahogy beköszönt az ősz, különösen fontossá válik a szervezet támogatása vitaminokkal és gyógynövényes készítményekkel.
A Magyar Gasztronómiai Egyesület idén is kiválasztotta Magyarország legminőségibb ételeit.
Az Aldi brit leányvállalata elképesztő mértékű beruházást jelentett be a következő két évre.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.