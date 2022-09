Örülhetnek a magyar vásárlók: idén megmenekült az egyik kedvenc gyümölcsük, lesz belőle elég

Javában tart a szilvaszezon: a tavaszi fagy és a nyári szárazság ellenére is közel átlagos a termés.

Mint Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke elmondta, a szilva Magyarországon a harmadik legnagyobb mennyiségben termesztett gyümölcs az alma és a meggy után. Közel 7000 hektáron termesztik, melynek 70 százaléka három megyében, Bács-Kiskun, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében koncentrálódik.

„Idén a tavaszi fagy és a nyári aszály miatt valamivel az átlag alatti szilvatermés várható, 50 000-60 000 tonna közötti. Ugyanakkor a vízhiány miatt a gyümölcsök egy része nem érte el az ideális méretet és beltartalmi értéket.” – emelte ki a NAK elnöke.

Hozzátette, az aszály hosszabb távon is problémát jelenthet, mert a következő évi virágrügyek differenciálódásában is zavart okozhat, ami ismételten terméscsökkenést eredményezhet. Az ilyen időszakokban még inkább felértékelődnek a gyümölcstermesztési kutatások, valamint az öntözés szerepe.

Dr. Nádosy Ferenc a MATE Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Ceglédi Kutatóállomásának vezetője szerint szilvát termeszteni nem mindig egyszerű. Például olyan száraz időjárásban, mint az idei, tudni kell, milyen vízmennyiséggel, milyen tápanyagokkal kell segíteni a gyümölcs fejlődését.

„A kutatóintézetben többek között a szilvafajták kutatásával, nemesítésével foglalkozunk, amelyek hasznos információkkal szolgálnak például a megfelelő fajtahasználattal kapcsolatban. Fontos szempontok a betegségekkel szembeni tolerancia és a széles ökológiai tűrőképesség. Igyekszünk úgy kialakítani a fajták nemesítését, hogy azok igazodjanak az aktuális szilvafogyasztási trendekhez is. Ráadásul a különböző fajták mind-mind más jellemzőkkel bírnak és másféleképpen használhatók fel – fogalmazott a szakember.

Az egyik legnépszerűbb fajta a Stanley, amely augusztus közepén kezd érni. Friss fogyasztásra az egyik legjobb ízű, édes szilvafajta a Toptaste, míg lekvárnak kiváló a Haroma és a Presenta is, melyekből befőtt és ecetes szilva is készíthető. Süteményekbe a Topfive fajta a legjobb választás, amely nemcsak magas cukortartalommal, de megfelelő savtartalommal is rendelkezik. A hagyományos termesztőkörzetekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig elterjedt fajta a besztercei.

A szilvának közel 3000 fajtája létezik, melyből Magyarországon 25 fajtát termesztenek. A fajták eltérnek méretben, színben (piros, lila, sárgás, zöldes, sötétkék), formában (kerek, tojásdad, gömbölyű, hosszúkás), magvaválóságban, lédússágban, aromában és az érési időben is. A sokféle hazai fajtának köszönhetően a szilva június végétől októberig érik. A szilvacsúcs augusztus végétől indul, amikor megkezdődik a szilva ipari feldolgozása is.