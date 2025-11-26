2025. november 26. szerda Virág
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendőrségi közúti ellenőrzés az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél 2025. február 17-én. A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) terve alapján egyhetes, európai szintű köz
Egészség

Külföldi hálózat bukott le egy budapesti piacon: így kapták el őket a hatóságok

MTI
2025. november 26. 14:28

A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben, amely a Nagybani Piac környéki parkolóban próbált nagy tételben értékesíteni ellenőrizetlen mezőgazdasági termékeket.

A NAV tájékoztatása szerint a többségében román állampolgárok lengyel rendszámú, átalakított teherautókkal hozták az árut. A helyszínen mintegy 6 tonna diót, 2,5 tonna szőlőt és több mázsa zöldséget és gyümölcsöt találtak, amelyek eredetét nem tudták igazolni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A kiszabható bírság összege elérheti a 10 millió forintot. A rendőrök helyszíni bírságot adtak, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig eljárást indított a nyomonkövethetőség és a jelölések hiánya miatt.

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt
#ellenőrzés #egészség #NAV #bírság #zöldség #gyümölcs #szőlő #román #mezőgazdaság #dió #lengyel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:41
14:36
14:28
14:13
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
2025. november 26.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
2025. november 26.
5 HR-megatrend, ami durván átalakítja a munka világát: rengeteg dolgozó készülhet a változásra
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
2 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
5 napja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
5
1 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdek
vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik - pl. a tulajdonos a vagyontárgyat eladta - , az érdekmúlás miatt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 14:41
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 14:01
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
Agrárszektor  |  2025. november 26. 14:34
Szigorú látogatási szabályokat hoztak: ha ide mész, erről tudnod kell