Külföldi hálózat bukott le egy budapesti piacon: így kapták el őket a hatóságok

A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben, amely a Nagybani Piac környéki parkolóban próbált nagy tételben értékesíteni ellenőrizetlen mezőgazdasági termékeket.

A NAV tájékoztatása szerint a többségében román állampolgárok lengyel rendszámú, átalakított teherautókkal hozták az árut. A helyszínen mintegy 6 tonna diót, 2,5 tonna szőlőt és több mázsa zöldséget és gyümölcsöt találtak, amelyek eredetét nem tudták igazolni.

A kiszabható bírság összege elérheti a 10 millió forintot. A rendőrök helyszíni bírságot adtak, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig eljárást indított a nyomonkövethetőség és a jelölések hiánya miatt.

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt