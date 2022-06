Fogadjunk, eddig rosszul sütötted a rántottát: szuperdrága a tojás, nem lehet hibázni

A tojás a magyarok étkezési kultúrájában is igen előkelő helyet foglal el. A drágulás azonban ezt és az egyéb hozzávalókat sem kímélte, így felmerülhet bennünk az igény, hogy ha már a reggelire szánt rántotta is egyre drágább, legalább valami különleges étel készüljön egy jó családi villásreggelire. Három sztárséf receptjét mutatjuk be, remélve, hogy te is ötletet merítesz belőlük.

Egyszerű étel, mégis tápláló és nagyon finom, ha jól készítjük el. Egy jó rántotta a legrosszabb napnak is megadhatja az alaphangot, és talán sokan nem is tudják, milyen változatos módjai vannak a megsütésének. Azonban a rohamosan növekvő élelmiszerárak miatt lassan ez is luxus lesz: ha csak a tojás árát nézzük, egy klasszikus 10 darabos doboz a KSH adatai szerint májusban 609 forintba került, ami a tavaly májusi árhoz képest 146 forintos drágulást jelent, vagyis negyedével kerül többe, mint egy évvel ezelőtt.

Ráadásul a rántotta, vagy más tojásételek a legritkább esetben állnak csak tojásból, ha igazán jót vagy egyedit akarunk készíteni. Van, aki a szalonnára esküszik, van aki paradicsommal együtt süti meg, de ezek az élelmiszerek se kerülték el a drágulást az elmúlt hónapokban. Ha tehát nekifogunk, egyáltalán nem mindegy, milyen módon – ebből a már nem is olcsó ételből hozzuk ki a legjobbat!

Pokoli rántotta

Gyakori vád a tévéből is jól ismert sztárszakácsokkal szemben, hogy rendben van, amit a csúcsgasztronómiában csinálnak évtizedek óta, de hát egy rántottát sem tudnak elkészíteni. A valóság ettől nem is állhatna távolabb: az alábbi videóban a Magyarországon is népszerű sztárséf, Gordon Ramsey mutatja be, ő hogy kezd neki ennek a tojásételnek.

Ramsey úgy kezd hozzá, hogy felüti a tojást egy hideg serpenyőben anélkül, hogy előtte felverné. Ezután hozzáadja a vajat, majd hirtelen magasra emeli a hőt, és egy szilikon-spatulával 30 másodpercig folyamatosan keveri. Majd leveszi az edényt a tűzről, 10 másodpercig keveri, aztán újabb 30 másodpercre visszateszi a tűzre. Ezt a folyamatot 3 percig megismétli, majd a tálalás előtt egy evőkanál creme fraiche-t (krémtejfölt) kever a tojásokba. A sztárszakács szerint ez mind a rántotta textúrájának, mind az ízének ad egy jó kis csavart.

Kinek ajánljuk: Gordon Ramseynek talán éppen annyi rajongója van világszerte, mint utálója. Abban azonban mind egyetértenek, hogy főzni kiválóan tud, konyhai újításai sem elveszett ötletek. A különleges sütésmód a kísérletezők kedvét keltheti fel, nekik biztosan nagyon fog ízleni a Ramsey-féle pokoli rántotta.



Változatos módszerek

Más módszerre esküdött a híres amerikai sztárszakács és gasztro-író Anthony Bourdain. Ő először feltörte a tojásokat egy sima felületen, majd a sárgáját és a fehérjét egy tálba helyezte sóval és borssal - de nem ad hozzá más további folyadékot, például tejszínt vagy krémtejfölt. Ezután felverte a tojásokat, majd áttette egy forró serpenyőbe (Bourdain úgy fogalmaz, hogy "nem túl forró, de forró" legyen a serpenyő) egy csipetnyi habos vajjal.

Hagyta a tojásokat a helyükön körülbelül egy percig, hogy leülepedjenek, majd szilikon-spatulával nyolcasokat rajzolva lassan forgatjuk a tojást, ennek köszönhetően vonzó textúrát kap. Abbahagyhatja a tojások sütését, ha „valami pihe-puha, levegős, hullámos, kellemes textúrájú ételt kapunk, amikor megkóstoljuk a tojást” – mondta Bourdain.

Kinek ajánljuk: Bourdain receptje inkább az egyszerűséget kedvelőknek jöhet majd be. Maga a sztárséf is életfilozófiájának, a gasztronómiai alapvetésének gondolta azt, hogy csak semmi mellébeszélés: ez köszön vissza ezen az egyszerű recepten is.



A leginkább házias recept

Martha Stewartot a háztartási műsorok nagyasszonyának tartják, a kalandos életű séf és tévés háziasszony amerikaiak millióinak mutatta meg a több évtized alatt, hogyan varázsoljanak maguknak kellemes otthont, és hogyan főzzenek finomakat. Rántottájának receptje talán a leginkább háziasabb az eddig felsoroltak közül, bár igaz, hogy a hazánkban készülő rántottákat azért nem gyakran teszik muffinokra.

Martha Stewart módszere gyors és nagyon finom rántottát ígér, persze némi csavarral. Először alaposan felveri a tojásait sóval és borssal (tejet, tejszínt vagy vizet nem ad hozzá). Ezután tiszta vajat tesz egy tapadásmentes serpenyőbe, majd ezt közepes lángon olvasztani kezdi. A felvert tojásokat beleönti a serpenyőbe, és egy szilikon spatulával keveri 2 percig, vagy amíg nagy túró képződik. A végén előmelegített tányéron pirított angol muffinokra kanalazza a tojásokat, a a muffinok oldalán baconnel és spárgával feldobva, és ezt is megszórja sóval és borssal.

Kinek ajánljuk: habár házias, Martha Stewart receptje azért már egy eléggé felturbózott tojásételt eredményez. Az angolosabb konyha rajongói bizonyára szívesen próbálják ki a rántottát angol muffinnal vagy spárgával, de elkészítése bonyolultnak tűnik.



Láthatjuk, hogy ahány ház, annyi szokás, ahogy nálunk, Magyarországon sincs csak háromféle recept. Ha azonban egy-két helyen követjük a sztárséfek tanácsait és ötleteit, biztosan meglepjük a családunkat egy hétvégi, vagy akár hétköznapi reggelen, mikor a jól megszokott tojásétel helyett egy alaposan felturbózott reggelit teszünk le az étkezőasztalra.

