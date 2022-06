Őrjöng a magyar csúcsinfláció: ez a termék több mint 60 százalékkal kerül többe, mint tavaly

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Egészen elképesztő drágulás zajlik Magyarországon. Nem elég, hogy az éves átlagos infláció is átlépte a lélektani 10 százalékot, a Pénzcentrum, hivatalos statisztikákat böngészve is találta olyan terméket, aminek az átlagos ára egyetlen év alatt több mint 60 (!) százalékkal emelkedett. És ez még csak a jéghegy csúcsa, mondjuk a csúcsdráguló hazai termékeket éves, és havi bontásban is.

2022. májusban a fogyasztói árak átlagosan 10,7 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit – derült ki a KSH legfrissebb adatközléséből. A hivataltól megtudtuk azt is, hogy az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. Igen ám, de az átlagos inflációnál rengeteg termék átlagára növekszik dinamikusabb. A Pénzcentrumon, most azt néztük meg, hogy a statisztikusok által közzétett, majd 180-as termék/szolgáltatás-listáról mely termékek drágulták leginkább az elmúlt egy évben, valamint az elmúlt egy hónapban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egészen sokkoló, ami most történik Nem elég, hogy az átlagos inflációs átlépte a lélektani 10 százalékos határt, jobban a számok mögé nézve ennél sokkal elképesztőbb drágulásokat láthat maga körül az ember. Az éves csúcsdráguló címét például 2021 május és 2022 májusa között a falburkoló fehér csempe négyzetmétere tudhatja magának. Ennek a terméknek ugyanis egyetlen év leforgása alatt 62,3 százalékkal emelkedett az átlagos ára. Ami tehát tavaly még 2 840 forintba került, idénre már 4 610 forintot kóstál. A csúcsdrágulás dobogóján a második helyet foglalja el a csirkecomb kilója, ami 12 hónap leforgása alatt átlagosan 59,2 százalékkal lett drágább. Ez azt jelenti, hogy míg tavaly májusban átlagosan 691 forintba került egy kiló csirkecomb, addigra most ez már 1 100 forintba kerül. A dobogó harmadik fokára a rétesliszt került, ami a vizsgált időszakban 57,6 százalékkal lett drágább. Ahogy a statisztikából látszik, a negyed legjobban dráguló termék átlagos áremelkedésének a mértéke is 50 százalék fölött van, ezt a tejes margarin tudhatja magáénak. Mint látjuk, a fehér kenyér kilója 47, a trappista sajté 45, a zsemle darabja szintén 45 százalékkal lett drágább egyetlen év leforgása alatt. De ugyancsak 40 százalék feletti drágulást produkált a csirkeszárny, a félbarna kenyér, a bontott csirke és a 20 százalékos tejföl is. A bővített listát böngészve láthatjuk azonban, hogy a marharostélyos, a vaj, illetve a 4 tojásos spagetti átlagára is 40 százalék fölött emelkedett. Sőt, van további 6 termék, aminek az átlagára 30-40 százalék közötti mértékben nőtt, ilyen a paradicsom, a sertészsír, a 10 darabos tojás, a 12 százalékos tejföl, a laminált parketta négyzetmétere, de a pasztőrözött 1,5 százalékos ESL tej is. Ha pedig ez nem volna elég, további majd 30 olyan terméket is találtunk a listán, amiknek az átlagára 20-30 százalék közötti mértékben emelkedett. A teljesség igénye nélkül ilyen volt például az őrölt kávé, a papír zsebkendő, a kakaós csiga, az akácméz, a rövidkaraj, a sertés virsli, olasz felvágott, a zöldpaprika, a pulykamellsonka, de még a taxi kilométer díja, a hűtőszekrény, a konyhaszekrény és a diszperziós falfesték is. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Egy hónap alatt is vannak meglepetések Ha az éves átlagos drágulás nagysága nem lenne elég, egyetlen hónap leforgása alatt is történnek durva áremelkedések. A KSH friss statisztikája szerint az átlagos infláció 2022 április és május között 1,7 százalék volt. Ehhez képest azonban bőven találtunk ennél jóval nagyobb mértékbe dráguló termékeket is. A fejes káposzta kilós átlagára például egy hónap alatt 15 százalékkal emelkedett. De a dobogó második fokán álló legalább 80 százalékos vaj is 13,3 százalékkal lett drágább egyetlen hónap alatt, miközben a Nemzeti Sport a dobogó harmadik fokára fért fel a maga 12 százalékos drágulásával. 10 százalék vagy afölött emelkedett még az átlagos ára a taxi díjszabásának, a falburkoló csempe négyzetméterének és a tejfölnek is. Persze a maga 9,8 százalékával ettől az drágulástól a zsemle darabja sem maradt el, ahogy a papír zsebkendő és a pulykamellfilé átlagára is 9 százaléknál jobban emelkedett. A 10-es lista végén pedig hármas holtversenyben a csirkecomb, a gurulós bőrönd és az olaszfelvágott végzett egyaránt 8,9 százalékos átlagos drágulással.

Címlapkép: Getty Images

