Fájdalmasan megdrágultak a húsvét kedvencei: őrült akciókat durrantott az Aldi, Lidl, Tesco, Spar

Mint azt már mindenki tapasztalja, borzalmasan elszálltak az árak húsvétra: mintha nem lenne elég, hogy az élelmiszerek átlagosan 13 százalékkal lettek drágábbak tavaly ilyenkorhoz képest, de a hagyományos húsvéti slágertermékek ára még ennél is többet növekedett az utóbbi években. Csakhogy érzékeltessük: tavaly húsvétkor 17,1 milliárd forint értékben vettek húst a magyarok, 2011-ben ez az összeg 9 milliárd körül volt, de akkor ebből a pénzből 1000 tonnával több húst lehetett hazavinni. A tojásnak sem áll túl jól a szénája: 2020 legeleje óta majdnem 22 százalékot drágult, a torma pedig bő 10 százalékkal került többe most, mint tavaly ilyenkor. A Pénzcentrum a boltok akciós újságjai alapjn azt is megnézte, hol érdemes vásárolni, hogy viszonylag olcsón megkapjuk a húsvét slágereit.

Nagyot nézhet, aki az utolsó pillanatra hagyta a húsvéti bevásárlást, de a legutóbbi inflációs jelentés (na meg a nyugtájuk) láttán azoknak is könny szökhet a szemébe, akik már letudták a nagybevásárlást. Ugyanis bár a KSH összességében 8,5 százalékosra mérte a márciusi inflációt, a kört leszűkítve kiderült, hogy az elmúlt egy évben az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az élelmiszer-árindex márciusban elérte a 13 százalékot, és nem mellesleg - ahogy a grafikonon is látható - már december óta (ismét) konstans magasabb, mint az aktuális inflációs mutató. Mint kiderült, a drágulást leginkább a legalább 3 gyereket nevelő családok érzik meg, akiknek a fogyasztói árindexe 8,7 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban volt. Egyre többen mondanak le például a húsárukról, ahogyan a Hússzövetség múlt heti sajtóeseményén is elhangzott: a magyar háztartások évről-évre egyre kevesebb húsárut visznek haza, ez azért van, mert nagyon nagy mértékű volt a fogyasztói árak emelkedése az elmúlt években. Turcsán Tünde, GfK Hungária Kft. FMCG üzletág igazgatója azt is kifejtette, hogy 2021-ben a magyarok átlagosan 2,5 kiló hús vásároltak húsvétkor, amire összesen átlagosan 5 400 forintot költöttek. Volumenben mindez 17,1 milliárd forintot jelentett, ám a durva ebben az, hogy bár 10 évvel korábban 8 milliárddal kevesebb volt az összköltés, de 2011-ben a magyarok 1000 tonnával több húst tudtak hazavinni azért a pénzért, mint amennyit tavaly vettek. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke arról beszélt, hogy az alacsonyabb minőségű húsvéti húsok ára a boltokban nem igen változott, de a minőségibb termékek esetében 10-15 százalékos drágulást lehet látni - azért csak ilyen keveset, mert a sertéseket még az árrobanás előtt levágták. Bár magáról a sonkáról nem vezet statisztikát a KSH, de látható, hogy az általuk vizsgált, feldolgozott sertéstermékek ára is kilőtt 2020 januárja óta: a szárazkolbász és a téliszalámi is több mint 10 százalékkal dráult átlagosan. Sőt már a párizsi sem mondható kiváltképp a szegények eledelének, hiszen idén márciusban 2050 forint volt egy kilónyi, míg bő két éve még csak 1750-be került, azaz több mint 17 százalékot drágult, és a sertésvirsli is 14,5 százalékkal került többe átlagosan, mint 2020 legelején. Egy viéki piacon a HelloVidék is megnézte, hogy áll a sonkahelyzet: ott is viszonylag nagy a szórás a húsvéti sonkák, tarják, karajok árában, annak ellenére is, hogy a tenyésztők, akik maguk árulják a termékeiket, elmondásuk szerint nem tudnak-mernek árat emelni. Náluk a húsvéti sonka és tarja, karaj kilónkénti ára 3000 és 4000 Ft között mozog. A tojáshelyzet sem túl fényes Ami a tojásfrontot illeti, ott sem túl fényes a helyzet: a KSH adataiból kiderült, hogy 2020 januárja óta átlagosan majdnem 22 százalékkal emelkedtek a tojásárak a magyar boltokban: akkor egy 10-es pakk még 419 forintba került, mostmár 511-et kell érte fizetni a boltokban. És ez csak az átlagár, amitől bizony sok termék jóval drágább is lehet: a HelloVidéknek a múlt héten Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft ügyvezető igazgatója például úgy nyilatkozott, hogy sok pontatlan információ jelent meg az elmúlt időszakban a tojás árával és a hazai ellátással kapcsolatosan. Felméréseik szerint a 10 darabos dobozos tojások fogyasztói ára jelenleg 539-699 forint között mozog mérettől és tartásmódtól függően. A tendencia növekvő, húsvétig további áremelkedés várható a boltokban. A portál idézi az AKI PÁIR adatait, amelyek szerint a ketreces tartásból származó étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 31,64 forint/darab volt 2022 első tizenegy hetében, ami 14 százalékkal haladta meg a 2021. év azonos időszakának átlagárát. A mélyalmos étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 33,51 forint/darab volt 2022 első tizenegy hetében, ami 16,5 százalékkal haladta meg a 2021. év azonos időszakának átlagárát. Na és a torma?! A magyar húsvét harmadik elengedhetetlen szereplője a torma, és erre büszkék is lehetünk: ugyanis kevesen tudják, de Magyarország az Európai Unió legnagyobb tormatermelője, 1470 hektárról 11 ezer tonna tormát takarítottak be 2020-ban - idézte a KSH adatait az Agrárszektor. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. Mint láthatjuk, az árak eléggé elszálltak, így résen kell lenni, ha vásárolni megyünk: érdemes követni az akciókat a boltokban, és indulás előtt átböngészni az akciós kiadványokat is. Így tettünk most mi is, hogy neked már ne kelljen ezzel vesződni: mutatjuk, melyik áruházláncnál mi érdemes megvenni! Az Aldiban a füstölt sertéscomb például 2199 forint helyett 1829-es kilónkénti áron kapható, a füstölt, főtt tarja pedig 1599-be kerül kilónként, a füstölt csülök kilójáért pedig 1299-et kérnek. A Pick Békebeli kötözött lapocka kilója 2999 forintért kapható, a diósonkáért pedig 3399-et kérnek kilónként. Egy üveg Le Gusto torma pedig 319 helyett 139 forintba kerül. Az újságban van bio tojás is, 6 darab 425 forintba kerül. Az Auchan akciós kiadvány címlapján szintén ott van a Pick Békebeli kötözött lapocka, aminek kilója ott 2590-be kerül, a füstölt hátsó csülök kilójáért pedig 990 forintot kérnek. A sajátmárkás tojásból 1499 forintba kerül 30 darab, egy 200 grammos Naturfarm tormáért pedig 299 forintot kérnek. A Lidl-ben holnaptól (tehát április 13-tól) 1389 forint lesz a Baroni füstölt, főtt, kötözött lapocka kilója, egy 200 grammos Hazánk Kincsei reszelt torma pedig 199-be fog kerülni. Mégtöbb akciós kiadványért keresd fel a Pénzcentrum gyűjtőoldalát! Szintén szerdától a Penny-ben akciós lesz a mélyalmos tojás, 10 darabért 519 forintot kérnek majd el. A Czifra majonézes tormából egy 160 grammos tubus 179 forint lesz majd, a 190 grammos Univer termék pedig 349 lesz. A Sparban a sajátmárkás füstölt, kötözött lapocka kilója 1390 forintba kerül, de vab Pick Békebeli kötözött lapoca is 2790-es kilónkénti áron, a Palini diósonkája pedig 2690 forintos kilónkénti áron kapható. Az Unilever tormájából 190 gramm 349-be kerül, és egy csomó saláta (pl. majonézes tojássaláta, krumplisaláta) is le van kaciózva - ha nem akarnál a körettel bajlódni. A Tescóban a Pick Békebeli kötözött lapocka 2690 forintos kilónkénti áron kapható, de van Kaiser füstölt, főtt, kötözött lapocka is, aminek kilója 1690 forintba kerül, ugyanennyi a Privát érlelt házi sonkából pedig 2990-be. 30 darab sajátmárkás M-es tojást 1599-ért adnak, tormából pedig itt is az Univer terméke szerepel az újságban, 190 gramm 365 forintba kerül.

