Nem lesz elég magyar tojás húsvétra? Brutális áremelkedést hozhatnak az ünnepek

A sonka mellett a tojás is igen előkelő helyet foglal el a húsvéti ünnepi asztalon. Most a HelloVidék arról írt, hogy mivel egyre csak nőnek a gazdák költségei, sokaknak már nem is éri meg itthon tojással foglalkozni - így pedig akár hiány is lehet a hazai termékekből húsvétkor. A tendenciákról a Tojásszövetség nem akart nyilatkozni, de egy termelő arról beszélt, hogy az ünnepig minden bizonnyal drágulni fog még a tojás.

