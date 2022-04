Érkezik a brutális drágulás: horroráron mérik majd a húsvét slágerét a boltokban

A sonka igen előkelő helyet foglal el a húsvéti ünnepi asztalon, nem véletlen, hogy ilyenkor fogyasztjuk el az éves sonkakínálat mintegy 30 százalékát, amelynek a legjelentősebb hányadát a kötözött sonkafélék teszik ki.

Mindegy, hogy nyers, hőkezelt, netán parasztsonkáról van szó, sőt, a hétköznapokban ezzel a kifejezéssel illetjük a füstölt tarját vagy karajt is, Magyarországon nincsen húsvét valamilyen sonka nélkül. Ugyanakkor nem könnyű eldöntenünk, milyen szempontok alapján és hol vásároljuk meg a szezon sláger hústermékét, pláne, mivel egy biztos: a minőségi sonka soha nem olcsó.

Sonkából a húsvéti időszakban mintegy 0,7-0,8 kilogramm fogy fejenként, ez a sonkafogyasztás pedig átlagolva 1700 forintunkba kerül személyenként. egy vidéki piacon is viszonylag nagy a szórás a húsvéti sonkák, tarják, karajok árában, annak ellenére is, hogy a tenyésztők, akik maguk árulják a termékeiket, elmondásuk szerint nem tudnak-mernek árat emelni. Náluk a húsvéti sonka és tarja, karaj kilónkénti ára 3000 és 4000 Ft között mozog, a minőségük ugyanakkor garantált, csak hús van bennük, és nincsenek felvizezve.

A Hello Vidék nem csak annak járt utána, hogy mennyibe kerül a sonka, hanem annak is, hogy mi várható idén a sonka-piacon, valamint, hogy milyen sonkát érdemes vásárolni, de arra is adnak tippeket, hogy hogyan és hol vásároljunk az ünnepekre.