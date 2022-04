Meglepő dolog derült ki a Lidlről, Aldiról, Tescóról: ennyi magyar terméket kapni a hazai boltláncoknál

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Április hetedikén tartotta évértékelő sajtóeseményét a Hússzövetség. A sajtótájékoztatón több előadás is elhangzott, ezekből kiderült többek között, hogy a legfrissebb adatok szerint a legtöbb magyar termék a magyar tulajdonú áruházakban van, de egyre több a magyar termék a külföldi diszkontokban és hiperekben. Ezen felül megtudtuk azt is, hogy 2021-ben a magyarok átlagosan 5 400 forintot költöttek húsra húsvétkor, ezért átlagosan 2,5 kiló húst tudtak venni. A sajtóesemény elhangzott az is, sokat drágultak a húsok az elmúlt években, ezért a magyar vásárlóknak még fontosabb lett az olcsóság.

A Hússzövetség sajtóeseményét Dr. Kasza Gyula, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetője kezdte meg. A szakember a Nébih legújabb, 2021-es évről szóló kutatását ismertette. Ebban azt vizsgálták, mekkora a magyar termékek részaránya a hazai boltokban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Dr. Kasza Gyula elmondta, összesen mintegy 60 üzletet vizsgáltak meg. A vizsgált láncok pedig a következők voltak: Aldi, Auchan, CBA, Coop, Lidl, Metro, Penny Market, Reál, Spar, Tesco. Az osztályvezető ismertette azt is, milyen termékköröket teszteltek a hatóság szakemberei: sertéshús, csirkehús

tejek, joghurtok, tejföl, kefír

vaj, sajtok

húskészítmények, sonkák, szalámik

tojás

méz

zöldségek, gyümölcsök

száraztészta

konzervek: meggybefőtt, kukorica

KMÉ védjegyes termékek Ezekből a szakemberek összesen 40 339 terméket vizsgáltak meg. A vizsgálatból összességében kiderült, a magyar termékek kínálati aránya 71,3 százalékos volt 2021-ben a magyar boltokban, ez egy százalékos növekmény volt 2020-hoz képest. A kutatásból kiderült az is, hogy a hazai láncokban a magyar termékek részaránya 77,7 százalékos volt, a nemzetközi láncok 68,7 százalékával szemben. Az adatokból kiderült az is, mely üzletláncoknál volt a legmagasabb arányban a magyar termékek aránya: Coop (82,2%)

CBA (78,7%)

Auchan (73,7%) Illetve az adatokból kiolvasható volt az is, mely láncoknál nőtt a leginkább egy év alatt a magyar termékek aránya: Lidl

Aldi

Auchan A sajtóesemény második előadója Turcsán Tünde, GfK Hungária Kft. FMCG üzletág igazgatója volt, ő leginkább a húsokkal kapcsolatos vásárlói szokásokról beszélt. A szakember elmondta, a magyar háztartások évről-évre egyre kevesebb húsárut visznek haza, ez azért van, mert nagyon nagy mértékű volt a fogyasztói árak emelkedése az elmúlt években. A szakember beszélt a húsvéti időszakról is, az adatokból kiderült többek között, hogy 2021-ben átlagosan a magyarok 2,5 kiló hús vásároltak húsvétkor, és erre összesen átlagosan 5 400 forintot költöttek. Volumenben ez összen 17,1 milliárd forintot jelentett. Érdekesség, hogy a költés mértéke 8 milliárddal több, mint amennyi 2011-ben volt, viszont ez összesen 2021-ben csak 7 992 tonna termékre volt elég, míg 2011-ben ennél majdnem ezer tonnával tudtak több húst hazavinni a magyar családok. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 40 156 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,85%), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 39 988 forintos törlesztőt (THM 7,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Itt vásárolunk húsvétra húst: hipermarket – 22,5%

diszkont - 21,4%

hentes piac – 19%

szupermarket 17,5% Turcsán Tünde általánosságban is beszélt a magyarok húsfogyasztási szokásairól, elmondta, a magyarok leginkább kolbászt, szalámit, virslit és szalonnát vesznek. Friss húsoknál viszont a baromfi jár az élen, ezt követi a sertés, majd legutoljára a marha. A szakember a vásárlói szokásokkal kapcsolatban elmondta azt is, a magyarok egyre szívesebben vásárolnak diszkontokban, illetve az online értékesítés még mindig alacsony, de dinamikusan növekszik. Turcsán Tünde hozzátette, a magyar vásárlóknak egy fontosabb az olcsóság a húsok, húskészítményekkel kapcsolatban is. Az esemény utolsó megszólalója Éder Tamás a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke volt. A szakember többször kiemelten hangsúlyozta, a magyar húsipari szereplők nagyon rossz helyzetben vannak, a piac hektikus, nagy gazdasági gondokkal küzd. Ezért Éder Tamás kijelentette, bármennyire fájni fog a vásárlóknak vagy akár a kereskedelmi láncoknak, az állattenyésztőknek muszáj lesz érvényesíteniük a valódi önköltségüket a fogyasztói árak tekintetében. Éder Tamás újságírói kérdésre elmondta, tavalyhoz képest az alacsonyabb minőségű húsvéti húsok ára a boltokban nem igen változott, de a minőségibb termékek esetében 10-15 százalékos drágulást lehet látni. Ez a relatíve alacsony drágulás egyébként azért van, mert a mostani húsok döntően olyan alapanyagokból készültek, amiket még év elején, a sertésárrobbanás előtt vásároltak. Most azonban az élő sertés ára 60 százalékkal magasabb, mint az év elején. Ezért Éder Tamás azt modnta, ez az áremelkedés a következő hónapokban fog beépülni a fogyasztói árakba, de pont a húsvétot nem fogja érinteni.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK