Egyre többet költenek a magyarok ezekre a játékokra: nem csak a gyerekeknek veszik már őket

Az egyik piacvezető játékáruház közlése szerint az év során eladott 7 millió darab játékból döntően társasjátékot, LEGO-t és kreatív játékot vásároltak a magyarok 2021-ben. A legforgalmasabb napokat az ünnepi időszak adta, az online térben a Black Friday hétvége, az üzletekben december 22-én voltak a legtöbben. Mutatjuk, mik voltak a legkeresettebb termékek, játékok!

Erős évet zárt 2021-ben a 70 milliárd forint forgalmú magyar játékpiac közel negyedét adó REGIO Játékkereskedelmi Kft.: közel 14%-os növekedés mellett 16.031 milliárd forint nettó árbevételt ért el. „Tavaly az átlagos kosárértékünk online 20%-kal 12.000 forintra, áruházi vásárlás esetén 4,4%-kal 7.910 forintra nőtt 2020-hoz viszonyítva” – mondta el Gyaraki Dávid, a vállalat marketingvezetője.

Az ünnepi időszakban több mint 4,5 milliárd forint értékben vásároltak nálunk, ez közel százezer darab online és tízszer több, kb. 1 millió hagyományos bolti értékesítésben eladott játékból áll össze. Ilyenkor jellemzően magasabb a kosárérték az éves átlaghoz képest, tavaly online 13.500 forintot, fizikai üzleteinkben pedig 10.564 forintot értünk el

– számolt be az eredményekről a marketingvezető. A szezonnak jót tett a rendhagyó módon 10 napos Black Friday is. 2021 legforgalmasabb napjai is az év végén találhatók: a fekete péntek utolsó napja, november 28-a lett a webáruházi vásárlás csúcspontja, míg a fizikai üzletekben december 22-én vásároltak a legtöbben.

TOP 5 játékkategória 2021-ben a REGIO JÁTÉK adatai alapján:

1. Társasjáték

2. LEGO

3. Kreatív játék

4. Bébijáték

5. Autó, jármű

A szellemi tulajdon több évtizedes gyarapításáért és hatékony védelmének elismeréseként a családi vállalkozás az ősz folyamán kitüntetésben is részesült, a Millenniumi Díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától vehette át.