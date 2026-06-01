A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Kovács Ákos énekel a megújult Citadella átadó ünnepségén Budapesten 2026. április 5-én.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja

2026. június 1. 06:37

Kovács Ákos Fehér Sólyom Bt.-jének árbevétele közel 8 százalékkal csökkent 2025-ben, a profit viszont ennél jóval drasztikusabban, felére esett vissza: a 282 millió forintos tavalyi eredményből 136 millió forint lett. Az énekes idén nem vett ki osztalékot a cégéből, a teljes nyereség az eredménytartalékba került.

Ákos, azaz polgári nevén Kovács Ákos a Fehér Sólyom Bt.-n keresztül működteti üzleti tevékenységét. Az egyik legismertebb és sokat játszott magyar énekes cégének friss, 2025-ös éves beszámolója szerint a vállalkozás árbevétele közel 8 százalékkal csökkent az azt megelőző évhez képest, a profit viszont ennél jóval drasztikusabban, közel felére esett vissza.

A Fehér Sólyom Bt. nettó árbevétele tavaly 490 millió forint volt, ami 41 millió forintos visszaesés a 2024-es 531 millió forinthoz képest. Az igazán nagy változást azonban nem a bevételi oldalon, hanem a kiadásoknál lehet látni: az anyagjellegű ráfordítások a csökkenő bevétel ellenére 345 millió forintról 404 millió forintra, azaz közel 60 millió forinttal emelkedtek. 

Mindezek eredményeképpen az üzemi tevékenység eredménye 149 millió forintról 60 millióra zuhant. A pénzügyi műveletek eredménye, ami 2024-ben még 133 millió forintos pluszt hozott, tavaly 77 millió forintra olvadt vissza. Összességében az adózott eredmény pedig 282 millió forintról 136 millió forintra csökkent, ami 52 százalékos visszaesés.

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletéből kiderült az is, hogy a vállalkozásban átlagosan 2 fő dolgozik, akikre 16,7 millió forintos személyi jellegű kifizetés vonatkozik. A taggyűlési jegyzőkönyv alapján a két tag Kovács Ákos ügyvezető és Őri Krisztina (Ákos feleség), így vélhetően ők ketten alkotják a cég teljes munkavállalói állományát is.

Ha ez valóban így van, akkor kettejük együttes bérköltsége évi 9,3 millió forint volt, ami havi szinten kevesebb mint 400 ezer forint fejenként. Ez meglepően visszafogott összeg egy ilyen bevételű vállalkozásnál, ami arra utalhat, hogy a tulajdonosok jellemzően osztalékon keresztül veszik ki jövedelmüket. Idén viszont a teljes nyereség az eredménytartalékba került.

(Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA)
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

