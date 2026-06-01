Százmilliókat kaszált cégével Sebestyén Balázs: elképesztő osztalék ütötte a műsorvezető markát
Sebestyén Balázs 326 millió forint osztalékot vesz ki a Phova Kft.-ből, miután a vállalkozás 2025-ben kiemelkedő évet zárt. A cég árbevétele több mint 60 százalékkal, 603 millió forintra nőtt 2024-hez képest, adózott eredménye pedig közel megháromszorozódva elérte a 320 millió forintot.
Kiemelkedően sikeres évet zárt 2025-ben a Sebestyén Balázs érdekeltségébe tartozó Phova Kft. A társaság árbevétele több mint 60 százalékkal, a 2024-es 376,1 millió forintról 602,8 millió forintra emelkedett, miközben az adózott eredmény közel megháromszorozódott - derült ki a vállalat beszámolójából.
A közzétett dokumentum szerint a cég 319,9 millió forintos adózott eredményt ért el, szemben az előző évi 112,9 millió forinttal. A vállalkozás üzemi eredménye 124,8 millió forintról 351,5 millió forintra nőtt, míg a nettó árbevétel meghaladta a 602 millió forintot. A cégben 3 ember dolgozott.
A mérleg szerint a társaság saját tőkéje egy év alatt 135,6 millió forintról 340,5 millió forintra nőtt, az eszközállomány pedig 465,9 millió forintra emelkedett. A cég legnagyobb eszközcsoportját a 449,4 millió forintos követelésállomány adta.
Az osztalékfizetésről szóló határozat szerint a 2025-ös gazdálkodás alapján 326 millió forint osztalék kifizetéséről döntött Sebestyén Balázs. Ez valamivel magasabb összeg, mint a tárgyévi 319,9 millió forintos profit, vagyis az osztalékhoz a korábbi években felhalmozott eredménytartalék egy részét is felhasználja a vállalkozás.
