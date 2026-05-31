Óriási bevételnövekedést könyvelt el Pottyondy Edina vállalkozása: ennyi osztalékot vett ki idén a cégből

Csökkenő árbevétel mellett is jelentősen növelni tudta cége nyereségét Pottyondy Edina. A humorista-youtuber az előző évvel ellentétben úgy döntött, hogy idén egyáltalán nem vesz ki osztalékot a vállalkozásból. Ennek köszönhetően a cég tartalékai tovább gyarapodtak - derül ki az Elektronikus Beszámoló Portálon közzétett dokumentumból, amit a HVG szúrt ki.

A Pottyondy Edina tulajdonába tartozó Petaverzum Kft. árbevétele a korábbi 138 millió forintról 119 millióra esett vissza. Ezzel párhuzamosan azonban az adózott eredménye 18,3 millióról 26,5 millió forintra emelkedett.

A cégnek mindössze egyetlen alkalmazottja van, maga a tulajdonos. Rá személyi jellegű ráfordításként 41,1 millió forintot számoltak el az üzleti év során.

Míg tavaly Pottyondy szinte a teljes nyereséget felvette osztalékként, idén az adózott eredmény egészét a cégben hagyta. Ennek a döntésnek köszönhetően a vállalkozás pénzügyi mutatói tovább erősödtek. Az eredménytartalék 39,4 millió forintra, a saját tőke pedig 68,9 millió forintra nőtt.