Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői

Rendkívül nyereségesen működteti a francia hátterű Sportfive a Groupama Arénát és a szomszédos MVM Dome-ot. A két létesítmény a legutóbbi üzleti évben rekordárbevételt termelt. A tulajdonosok ráadásul nemcsak az elért adózott eredményt, hanem a korábban felhalmozott eredménytartalékot is teljes egészében kivették osztalékként - írta meg a 444.hu.

A lap felidézte: annak idején sokan megkérdőjelezték, hogy érdemes-e két nagyjából húszezer férőhelyes létesítményt közvetlenül egymás mellé felépíteni. Ezek ugyanis a rendezvénypiacon egymás riválisainak számítanak. Az üzemeltetésért felelős francia cégcsoportnak azonban sikerült maximálisan kihasználnia a helyzetet.

A Ferencváros stadionját 2014 óta működtető Sportfive Hungary Kft. az előző évi 7,9 milliárd után 8,4 milliárd forintos rekordárbevételt ért el. A szolgáltatások drágulása miatt a kiadások is nőttek, ám a cég így is 330 millió forintos adózott eredménnyel zárta az évet. A tulajdonosok ezt az összeget maradéktalanul kifizették osztalékként.

Ráadásul az előző évek gazdálkodásából származó eredménytartalékot is kiürítették. Ezzel a vállalat történetének eddigi legnagyobb osztalékát, több mint 629 millió forintot vettek fel. A francia háttércég az indulás óta összesen 2,3 milliárd forinttal gyarapodott a stadion üzemeltetésének köszönhetően.

Hasonlóan sikeres üzleti modellt követnek a 2022-es kézilabda-világbajnokságra épült MVM Dome esetében is. Az itteni üzemeltetésért felelős Sportfive MPA Kft. árbevétele 5,8 milliárdról 7,8 milliárd forintra ugrott. Ez a kiadások növekedéséhez képest is jelentős bővülést jelent.

A vállalat adózott eredménye ennek köszönhetően 209 millióról 341 millió forintra emelkedett. Ezt az összeget az anyacég szintén maradéktalanul kivette osztalék formájában. Mivel már a korábbi év nyereségét is kifizették maguknak, az újabb csarnok üzemeltetéséből alig két év alatt további 549 millió forintot vihettek haza a tulajdonosok.