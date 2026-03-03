Hatalmas változás érik a Lidl polcain: egyre jobban látni, mi várhat a magyar vásárlókra

2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot. A kérdés az, mit jelent mindez Magyarországon. A Lidl hazai kiadványa szerint 100 százalékban megújuló áramra álltak át, energiahatékonysági beruházásokkal több mint 1,6 millió kWh-t takarítottak meg egy év alatt, és bővítik a növényi alapú kínálatot is. De azért ez még kisebb léptékű, mint a szigetországban.

A Lidl brit leányvállalata látványos számokat tett le az asztalra: +21,9 százalékkal nőtt a rostértékesítés, 694 százalékkal bővültek a saját márkás növényi alternatívák, a kritikus alapanyagok 98 százaléka fenntartható forrásból érkezett 2025-ben.

A kérdés viszont az, mi látszik ebből Magyarországon, azaz vajon milyen trend rajzolódik ki ugyanezeken a területeken idehaza. Azért hogy ezt megtudjuk, megkerestük a hazai Lidlt.

A vállalat lapunknak elmondta, hogy a hazai működésben is érvényesülnek a nemzetközi fenntarthatósági irányelvek, ugyanakkor a konkrét, számszerű célértékek publikálása visszafogottabb.

Teljes kiőrlésű és rostos termékek

Ami a briteket érinti, a céljaik szerint 2030-ra 25 százalékra nőne a teljes kiőrlésű gabonák aránya. Ehhez képest itthon Lidl Magyarország közlése szerint a saját márkás kínálatban folyamatosan bővül a rostban gazdag és teljes kiőrlésű termékek száma, és a kategória forgalma növekvő trendet mutat.

A Lidl fenntarhatósági céljai A Lidl nemzetközi célkitűzése szerint 2050-ig el kívánja érni a nettó zéró kibocsátást a teljes ellátási lánc mentén. A vállalat hazai kiadványa szerint ez nem pusztán vállalás, hanem már zajló intézkedéssorozat.



A Lidl Magyarország 2022 januárjától teljes hazai hálózata, logisztikai központjai és irodaháza számára 100 százalékban megújuló forrásból származó villamos energiát vásárol. Emellett 2023-ban megkezdte a bolti áruszállítási flotta átalakítását, 4 elektromos és 6 LNG-hajtású jármű forgalomba állításával.



A vállalat célja az is, hogy 2028 végéig 100 százalékban természetes hűtőközegeket használjon a termékek hűtéséhez, csökkentve ezzel az üvegházhatású gázok kibocsátását.



A 2024-es energiahatékonysági intézkedések eredményeként a Lidl Magyarország közlése szerint 1 655 171 kWh energiát takarított meg, és 217 tonna kapcsolódó CO₂-kibocsátást előzött meg. A fejlesztések között szerepelt fűtéskorszerűsítés, LED-es világítás, hűtőbútorok ajtóval történő felszerelése, valamint CO₂-érzékelős szellőztetési rendszer bevezetése.

Növényi alapú kínálat

A 694 százalékos brit növekedéshez képest a magyar piacon kisebb a bázis, de a trend hasonló. „A növényi alapú saját márkás termékeink választéka évről évre bővül, és a kereslet is emelkedést mutat” – közölte lapunkkal a Lidl.

Fontos népegészségügyi szempontok

A vállalat kiadványa szerint a Lidl-csoport célja a só- és cukortartalom csökkentése, valamint az egészségesebb alternatívák erősítése.

A Lidl Magyarország lapunknak megerősítette, hogy több saját márkás terméknél zajlott vagy zajlik receptúramódosítás a hozzáadott cukor és só csökkentése érdekében.

