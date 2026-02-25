2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Large battery pack on industrial level, to deliver back up power in emergency situations
Vállalkozás

Itt az újabb botrány? Felfüggesztették a hatóságok a sóskúti oldószer-újrahasznosító engedélyét

Pénzcentrum
2026. február 25. 09:03

A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét. A hatóság egyúttal több intézkedés végrehajtására is kötelezte az üzemeltetőt - írja a 444.hu.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatósági döntés értelmében a dél-koreai cégnek új előírásoknak kell megfelelnie. A település vezetése közleményében hangsúlyozta: továbbra is a lakosság biztonságát és a jogszabályok maradéktalan betartását tekintik a legfontosabb szempontnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat a heves helyi tiltakozások ellenére idén januárban szerezte meg a működési engedélyt. Ez a dokumentum elviekben 2035 novemberéig tenné lehetővé az NMP (N-metil-2-pirrolidon) nevű oldószer újrahasznosítását a község határában. Mészáros József polgármester korábban arról beszélt, hogy a helyi közösség változatlanul ellenzi az üzem működését.

Kapcsolódó cikkeink:

Az aggodalmak elsődleges forrása az akkumulátorgyártásban is használt NMP egészségügyi kockázata. Ezt a szerves vegyületet egy 2018-as uniós rendelet szigorú szabályozás alá vonta, mivel bizonyítottan magzatkárosító hatású. Az anyag emellett súlyos szem- és légúti irritációt, valamint bőrirritációt is okozhat.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #egészség #BOTRÁNY #gyár #veszély #engedély #kormányhivatal #környezetvédelem #ipar #akkumulátorgyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:29
09:22
09:12
09:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 24.
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
1 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
3
4 hete
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
4
1 hónapja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
5
1 hónapja
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 09:07
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 05:35
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
Agrárszektor  |  2026. február 25. 09:01
Fokozódik a hangulat: itt már az utakat is lezárták a tüntető gazdák
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel