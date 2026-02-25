Itt az újabb botrány? Felfüggesztették a hatóságok a sóskúti oldószer-újrahasznosító engedélyét

A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét. A hatóság egyúttal több intézkedés végrehajtására is kötelezte az üzemeltetőt - írja a 444.hu.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatósági döntés értelmében a dél-koreai cégnek új előírásoknak kell megfelelnie. A település vezetése közleményében hangsúlyozta: továbbra is a lakosság biztonságát és a jogszabályok maradéktalan betartását tekintik a legfontosabb szempontnak.

A vállalat a heves helyi tiltakozások ellenére idén januárban szerezte meg a működési engedélyt. Ez a dokumentum elviekben 2035 novemberéig tenné lehetővé az NMP (N-metil-2-pirrolidon) nevű oldószer újrahasznosítását a község határában. Mészáros József polgármester korábban arról beszélt, hogy a helyi közösség változatlanul ellenzi az üzem működését.

Az aggodalmak elsődleges forrása az akkumulátorgyártásban is használt NMP egészségügyi kockázata. Ezt a szerves vegyületet egy 2018-as uniós rendelet szigorú szabályozás alá vonta, mivel bizonyítottan magzatkárosító hatású. Az anyag emellett súlyos szem- és légúti irritációt, valamint bőrirritációt is okozhat.