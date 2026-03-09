Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Darabokban értékesítik a legendás magyar nagyvállalatot: hihetetlen, de a híres márkanév már senkinek sem kell
Több mint tízmilliárd forintért hirdette meg a felszámoló a csődbe ment Tungsram újpesti üzemét. valamint a vállalat nagykanizsai iparterülete is kalapács alá kerül 3,6 milliárd forintos áron. A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni. Eközben az egykor világhírű márkanévre eddig senki sem tartott igényt - írta a G7.
Az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül induló, tíz napig tartó árverés a legnagyobb értékű tranzakció a cég felszámolásának kezdete óta. A közel 10,3 milliárd forintos fővárosi ingatlancsomag legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár, amelyet 9,5 milliárd forintra értékeltek. A kínálatban szerepel még a gyár melletti másfél hektáros ipartelep 650 millióért, továbbá egy 73 milliós sportcsarnok, valamint egy 50 millió forintra becsült magánút is. A nagykanizsai, 36 hektáros terület egyetlen tételként kerül a vevők elé. Ezen a szabálytalan alakú telken üzem, raktár és sporttelep is található.
Az egykor globális szinten is ismert magyar világmárka vesztét a túlságosan későn meghozott stratégiai döntések okozták. A vállalat nem reagált időben az európai uniós szabályozási változásokra. Ennek következtében bevételeinek döntő részét még évekkel a hagyományos izzók betiltása után is ezek a termékek adták.
Bár az új tulajdonosok megpróbálták átállítani a termelést innovatívabb eszközökre, ez a lépés elkésett. A nehéz helyzetet a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai tovább súlyosbították. A cégen végül a kapott állami támogatás sem tudott segíteni. A végső csapást az állami Eximbank inkasszója jelentette a felhalmozott, tízmilliárdos nagyságrendű hitelállomány miatt.
A válság hatására a Tungsram 2022 májusában a háromezer fős munkavállalói állományából több mint 1600 dolgozót bocsátott el. Ugyanezen év végére pedig mindenkitől megváltak. A 2023 februárjában megindult felszámolási eljárás során a vállalat vagyonelemeit darabokban értékesítik.
Bár az elmúlt időszakban számos ipari eszközt és kisebb üzemet sikerült elárverezni, a cég legfőbb szellemi tulajdonának sorsa továbbra is bizonytalan. A felszámoló már többször megpróbálta értékesíteni a Tungsram márkanevet. A folyamatos árcsökkentés ellenére azonban eddig még nem akadt rá vevő.
címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA Bizományosi
