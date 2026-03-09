2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
A Tungsram Operations Kft. irodaháza a fõváros IV. kerületében, a Váci úton.
Vállalkozás

Darabokban értékesítik a legendás magyar nagyvállalatot: hihetetlen, de a híres márkanév már senkinek sem kell

Pénzcentrum
2026. március 9. 18:34

Több mint tízmilliárd forintért hirdette meg a felszámoló a csődbe ment Tungsram újpesti üzemét. valamint a vállalat nagykanizsai iparterülete is kalapács alá kerül 3,6 milliárd forintos áron. A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni. Eközben az egykor világhírű márkanévre eddig senki sem tartott igényt - írta a G7.

Az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül induló, tíz napig tartó árverés a legnagyobb értékű tranzakció a cég felszámolásának kezdete óta. A közel 10,3 milliárd forintos fővárosi ingatlancsomag legértékesebb része a 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár, amelyet 9,5 milliárd forintra értékeltek. A kínálatban szerepel még a gyár melletti másfél hektáros ipartelep 650 millióért, továbbá egy 73 milliós sportcsarnok, valamint egy 50 millió forintra becsült magánút is. A nagykanizsai, 36 hektáros terület egyetlen tételként kerül a vevők elé. Ezen a szabálytalan alakú telken üzem, raktár és sporttelep is található.

Az egykor globális szinten is ismert magyar világmárka vesztét a túlságosan későn meghozott stratégiai döntések okozták. A vállalat nem reagált időben az európai uniós szabályozási változásokra. Ennek következtében bevételeinek döntő részét még évekkel a hagyományos izzók betiltása után is ezek a termékek adták.

Bár az új tulajdonosok megpróbálták átállítani a termelést innovatívabb eszközökre, ez a lépés elkésett. A nehéz helyzetet a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai tovább súlyosbították. A cégen végül a kapott állami támogatás sem tudott segíteni. A végső csapást az állami Eximbank inkasszója jelentette a felhalmozott, tízmilliárdos nagyságrendű hitelállomány miatt.

A válság hatására a Tungsram 2022 májusában a háromezer fős munkavállalói állományából több mint 1600 dolgozót bocsátott el. Ugyanezen év végére pedig mindenkitől megváltak. A 2023 februárjában megindult felszámolási eljárás során a vállalat vagyonelemeit darabokban értékesítik.

Bár az elmúlt időszakban számos ipari eszközt és kisebb üzemet sikerült elárverezni, a cég legfőbb szellemi tulajdonának sorsa továbbra is bizonytalan. A felszámoló már többször megpróbálta értékesíteni a Tungsram márkanevet. A folyamatos árcsökkentés ellenére azonban eddig még nem akadt rá vevő.

címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA Bizományosi
Címlapkép: Getty Images
1
4 hete
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
3
1 hónapja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
4
2 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
5
2 hónapja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
