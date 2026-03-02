2026. március 2. hétfő Lujza
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dühös spanyolajkú üzletember dolgozik laptopjával az irodában, türelmét vesztve. Aggódó vezető férfi stressz alatt a munkahelyen a technológiai problémák és a szoftver pc vírus.
Vállalkozás

Vészesen ketyeg az óra: döntött az unió, alapjaiban alakul át sok magyar munkahely

Pénzcentrum
2026. március 2. 18:34

Az Európai Unió új, mesterséges intelligenciáról szóló rendelete (AI Act) nem technológiaellenes, hanem az alapvető jogok védelmét szolgálja. A magyar vállalkozásoknak lesz idejük alkalmazkodni a rendelkezésekhez, mivel a legtöbb szabály csak 2026 augusztusától lép életbe. A szakértők hangsúlyozzák: a felelősség minden esetben az emberé marad, a szabályozás pedig kockázatalapú megközelítést alkalmaz a technológia használatakor.

Az uniós rendelet célja nem az innováció gátlása, hanem az átlátható és kiszámítható működés, valamint a kockázatok megfelelő kezelése. Dr. Vajda Viktor mesterséges intelligenciára szakosodott jogász szerint a jogalkotók azokat az alkalmazásokat kívánják szabályozni, amelyek döntéseikkel érdemi hatást gyakorolnak az emberek életére, jogaira és lehetőségeire. A cél annak elkerülése, hogy a technológia diszkriminatívvá vagy bárkivel szemben jogsértővé váljon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályozás logikája szerint minél nagyobb hatással van egy adott rendszer a felhasználókra, annál szigorúbb átláthatósági és felügyeleti követelményeknek kell megfelelnie. Lényeges, hogy a rendelet nem általánosságban a mesterséges intelligenciát, hanem a konkrét MI-rendszereket szabályozza. Ráadásul nem azonnali tiltásokkal, hanem egy többéves felkészülési időszakot biztosító, fokozatos bevezetéssel számol.

A vállalkozások számára fontos különbségtétel, hogy míg a rendszerek engedélyeztetésének terhe elsősorban a fejlesztőkre hárul, az alkalmazó cégek felelőssége a jogszerű és átlátható használat biztosítása. Magáncélra – például a ChatGPT használatakor – a felhasználók továbbra is saját belátásuk szerint járhatnak el. A jogi környezet azonban egyértelműsíti a felelősségi kérdéseket: ha egy rendszer hibázik, félrevezető vagy valótlan információt közöl, azért nem a technológia, hanem az azt alkalmazó személy vagy szervezet felel. Az Európai Unióban a mesterséges intelligencia nem válik jogi személlyé, így nincsenek jogai, de kötelezettségei sem.

A technológiai átállás minden piaci szereplőt érint, ezért a félelem helyett a tájékozódás a célravezető stratégia. A szakértők szerint a vállalkozásoknak érdemes minél előbb tisztában lenniük a rájuk vonatkozó új keretrendszerrel, hogy a napi működésben és a hosszú távú tervezés során is felelős, megalapozott döntéseket hozhassanak.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #európai unió #szabályozás #kockázat #technológia #jogszabály #mesterséges intelligencia #ai #chatGPT

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:32
19:15
19:06
19:00
18:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
3
1 hónapja
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
4
1 hónapja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
5
1 hónapja
Helyi iparűzési adó 2026: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 19:00
Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 18:02
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. március 2. 19:29
Import uborka forgatja fel az árakat sok piacon: mi folyik itt?
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel