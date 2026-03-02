Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e.
Vészesen ketyeg az óra: döntött az unió, alapjaiban alakul át sok magyar munkahely
Az Európai Unió új, mesterséges intelligenciáról szóló rendelete (AI Act) nem technológiaellenes, hanem az alapvető jogok védelmét szolgálja. A magyar vállalkozásoknak lesz idejük alkalmazkodni a rendelkezésekhez, mivel a legtöbb szabály csak 2026 augusztusától lép életbe. A szakértők hangsúlyozzák: a felelősség minden esetben az emberé marad, a szabályozás pedig kockázatalapú megközelítést alkalmaz a technológia használatakor.
Az uniós rendelet célja nem az innováció gátlása, hanem az átlátható és kiszámítható működés, valamint a kockázatok megfelelő kezelése. Dr. Vajda Viktor mesterséges intelligenciára szakosodott jogász szerint a jogalkotók azokat az alkalmazásokat kívánják szabályozni, amelyek döntéseikkel érdemi hatást gyakorolnak az emberek életére, jogaira és lehetőségeire. A cél annak elkerülése, hogy a technológia diszkriminatívvá vagy bárkivel szemben jogsértővé váljon.
A szabályozás logikája szerint minél nagyobb hatással van egy adott rendszer a felhasználókra, annál szigorúbb átláthatósági és felügyeleti követelményeknek kell megfelelnie. Lényeges, hogy a rendelet nem általánosságban a mesterséges intelligenciát, hanem a konkrét MI-rendszereket szabályozza. Ráadásul nem azonnali tiltásokkal, hanem egy többéves felkészülési időszakot biztosító, fokozatos bevezetéssel számol.
A vállalkozások számára fontos különbségtétel, hogy míg a rendszerek engedélyeztetésének terhe elsősorban a fejlesztőkre hárul, az alkalmazó cégek felelőssége a jogszerű és átlátható használat biztosítása. Magáncélra – például a ChatGPT használatakor – a felhasználók továbbra is saját belátásuk szerint járhatnak el. A jogi környezet azonban egyértelműsíti a felelősségi kérdéseket: ha egy rendszer hibázik, félrevezető vagy valótlan információt közöl, azért nem a technológia, hanem az azt alkalmazó személy vagy szervezet felel. Az Európai Unióban a mesterséges intelligencia nem válik jogi személlyé, így nincsenek jogai, de kötelezettségei sem.
A technológiai átállás minden piaci szereplőt érint, ezért a félelem helyett a tájékozódás a célravezető stratégia. A szakértők szerint a vállalkozásoknak érdemes minél előbb tisztában lenniük a rájuk vonatkozó új keretrendszerrel, hogy a napi működésben és a hosszú távú tervezés során is felelős, megalapozott döntéseket hozhassanak.
Volt, aki hatalmas alkut kötött, más komoly kritikák után maradt befektető nélkül a Cápák között legújabb adásában.
Figyelmeztet a NAV: ezt ma éjfélig tehetik meg az egyéni vállalkozók - Utána hiába is próbálkoznak, nem fog működni
Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) a Vállalkozói Ügysegéddel intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét.
A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.
Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
A NAV ellenőrzési terv szerint 2026-ban többek közt rendezvényszervezők, futárcégek, e-kereskedelmi platformok, de bevételeiket eltitkoló influenszerek is célkeresztbe kerülnek.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik.
Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Az inflációs sokk után a magyar vásárlók nem tűntek el, csak óvatosabbak és sokkal tudatosabbak lettek.
