2026. március 1. vasárnap Albin
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Hungary - July 10, 2019: Souvenir shop with flowers and shopping woman near castle at Gellert Hill in Budapest
Vállalkozás

Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most

Pénzcentrum
2026. március 1. 09:37

Az adóhatóság márciusban is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026. márciusban az eddigi bejelentések alapján többek között - részben a nőnaphoz és már a húsvéthoz kapcsolódóan - a virág-, édesség- és ajándékboltok, a régiségeket, antik tárgyakat árusító vállalkozások, gumiabroncs-kereskedők, vendéglátók, éttermek, állateledel boltok, taxisok,  kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.

Budapest és Pest megye

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 4. és 10. között ellenőrzik a piacokon és kitelepüléseken a virág-, édesség- és ajándék-, valamint az online piactereken értékesítőket. Március elején továbbá Budapesten ellenőrzik a régiségeket, antik tárgyakat árusító vállalkozásokat. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét vizsgálják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között Budapesten ellenőrzik az ajándék- és virágkereskedőket, illetve a szálláshely-szolgáltatókat és vendéglátókat. Továbbá 2026. március 9. és 15. között Budapesten ellenőrzik a gumiabroncs-kereskedőket. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 6. és 7. között ellenőrzik a virág- és ajándékárusokat, az elviteles és házhoz szállító éttermeket és vendéglátóhelyeket. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 1. és 2026. április 12. között a virág- és ajándékkereskedőket, valamint a vásárokon, piaci kitelepüléseken az ünnepi (nőnap, húsvét) szezonális termékek árusítóit ellenőrzik, akár online vásárlással is. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.

Ellenőrzések országszerte

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai március 2. és 29. között a vármegyei szoláriumokban és egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatást nyújtóknál, március 16. és 22. között Kiskőrösön, Csengődön, Tabdin és Akasztón, március 27. és április 2. között pedig – húsvéthoz kapcsolódóan – a húsboltokban, édességboltokban és húsvéti vásárokban ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV baranyai munkatársai március 2. és 8. között szerdán a szentlőrinci, csütörtökön Pécsett, a Siklósi úti vendéglátóhelyeket, a vármegye teljes területén a – nőnaphoz kapcsolódóan – pedig a virágüzleteket, valamint az édesség- és ajándékboltokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

2026. március 2. és 6. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a virágboltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. Március 23. és 27. között pedig a vármegye piacain a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 5. és 7. között fokozottan ellenőrzik a virágárusokat. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. 

A NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között a virágboltokat, az édességet és ajándéktárgyakat árusító vállalkozásokat, illetve a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2026. március 5. és 6. között - a nőnaphoz kapcsolódóan - a virág-, illatszer-, édesség- és ajándéktárgy-árusítókat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadás teljesítését, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. március 2. és 6. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • március 2. (hétfő)                       Salgótarjáni járás,
  • március 3. (kedd)                        Balassagyarmati járás,
  • március 4. (szerda)                     Bátonyterenyei járás,
  • március 5. (csütörtök)                 Rétsági járás,
  • március 6. (péntek)                     Pásztói járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a virág- és dísznövényüzletekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét. Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei 2025. február 23. és március 8. között a hobby állattartáshoz kapcsolódó termékek kereskedőit és az állateledelt árusítókat ellenőrzik, valamint Kaposváron a taxisokat, továbbá a nőnaphoz kapcsolódóan a virágüzleteket, édesség- és ajándékboltokat is. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a pénztárgéphasználat szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékeket és a foglalkoztatotti bejelentéseket vizsgálják, utóbbit az építkezéseken is.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között – a nőnaphoz kapcsolódóan – a virág-, ajándék-, ékszer-, illatszer- és édességkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, továbbá az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között – a nőnaphoz kapcsolódóan – a virág-, ajándék-, ékszer-, illatszer- és édességkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

  • 2026.03.02. --- Tolna
  • 2026.03.03. --- Hőgyész
  • 2026.03.04. --- Szekszárd
  • 2026.03.05. --- Tamási
  • 2026.03.06. --- Paks

A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.

A NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. február 9. és március 8. között a virágárusokat, ajándéküzleteket és az ékszereket árusító vállalkozásokat fokozottan ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának jogszerűségét vizsgálják.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. február 10. és március 8. között a virágárusokat, ajándéküzleteket, valamint az ékszert és édességet árusító vállalkozásokat ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának jogszerűségét vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #NAV #Budapest #adóhatóság #adóellenőrzés #magyarország #kiskereskedelem #nemzeti adó és vámhivatal #hatósági ellenőrzés #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:35
10:20
10:01
09:37
09:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. március 1.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
2 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
3
4 hete
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
4
1 hónapja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
5
1 hónapja
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 10:01
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 08:20
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Agrárszektor  |  2026. március 1. 09:31
Lépéskényszerben a gazdák: ezt már nem kerülhetik meg
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel