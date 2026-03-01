Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most

Az adóhatóság márciusban is előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján legalább az tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók nagy eséllyel az ellenőrzések. 2026. márciusban az eddigi bejelentések alapján többek között - részben a nőnaphoz és már a húsvéthoz kapcsolódóan - a virág-, édesség- és ajándékboltok, a régiségeket, antik tárgyakat árusító vállalkozások, gumiabroncs-kereskedők, vendéglátók, éttermek, állateledel boltok, taxisok, kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.

Budapest és Pest megye

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 4. és 10. között ellenőrzik a piacokon és kitelepüléseken a virág-, édesség- és ajándék-, valamint az online piactereken értékesítőket. Március elején továbbá Budapesten ellenőrzik a régiségeket, antik tárgyakat árusító vállalkozásokat. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét vizsgálják.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között Budapesten ellenőrzik az ajándék- és virágkereskedőket, illetve a szálláshely-szolgáltatókat és vendéglátókat. Továbbá 2026. március 9. és 15. között Budapesten ellenőrzik a gumiabroncs-kereskedőket. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 6. és 7. között ellenőrzik a virág- és ajándékárusokat, az elviteles és házhoz szállító éttermeket és vendéglátóhelyeket. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 1. és 2026. április 12. között a virág- és ajándékkereskedőket, valamint a vásárokon, piaci kitelepüléseken az ünnepi (nőnap, húsvét) szezonális termékek árusítóit ellenőrzik, akár online vásárlással is. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.

Ellenőrzések országszerte

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai március 2. és 29. között a vármegyei szoláriumokban és egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatást nyújtóknál, március 16. és 22. között Kiskőrösön, Csengődön, Tabdin és Akasztón, március 27. és április 2. között pedig – húsvéthoz kapcsolódóan – a húsboltokban, édességboltokban és húsvéti vásárokban ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV baranyai munkatársai március 2. és 8. között szerdán a szentlőrinci, csütörtökön Pécsett, a Siklósi úti vendéglátóhelyeket, a vármegye teljes területén a – nőnaphoz kapcsolódóan – pedig a virágüzleteket, valamint az édesség- és ajándékboltokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

2026. március 2. és 6. között a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a virágboltokban a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik. Március 23. és 27. között pedig a vármegye piacain a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 5. és 7. között fokozottan ellenőrzik a virágárusokat. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között a virágboltokat, az édességet és ajándéktárgyakat árusító vállalkozásokat, illetve a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2026. március 5. és 6. között - a nőnaphoz kapcsolódóan - a virág-, illatszer-, édesség- és ajándéktárgy-árusítókat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadás teljesítését, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, továbbá az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. március 2. és 6. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

március 2. (hétfő) Salgótarjáni járás,

március 3. (kedd) Balassagyarmati járás,

március 4. (szerda) Bátonyterenyei járás,

március 5. (csütörtök) Rétsági járás,

március 6. (péntek) Pásztói járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a virág- és dísznövényüzletekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét. Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei 2025. február 23. és március 8. között a hobby állattartáshoz kapcsolódó termékek kereskedőit és az állateledelt árusítókat ellenőrzik, valamint Kaposváron a taxisokat, továbbá a nőnaphoz kapcsolódóan a virágüzleteket, édesség- és ajándékboltokat is. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a pénztárgéphasználat szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékeket és a foglalkoztatotti bejelentéseket vizsgálják, utóbbit az építkezéseken is.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között – a nőnaphoz kapcsolódóan – a virág-, ajándék-, ékszer-, illatszer- és édességkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, továbbá az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 2. és 8. között – a nőnaphoz kapcsolódóan – a virág-, ajándék-, ékszer-, illatszer- és édességkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

2026.03.02. --- Tolna

2026.03.03. --- Hőgyész

2026.03.04. --- Szekszárd

2026.03.05. --- Tamási

2026.03.06. --- Paks

A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.

A NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. február 9. és március 8. között a virágárusokat, ajándéküzleteket és az ékszereket árusító vállalkozásokat fokozottan ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának jogszerűségét vizsgálják.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. február 10. és március 8. között a virágárusokat, ajándéküzleteket, valamint az ékszert és édességet árusító vállalkozásokat ellenőrzik. Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak foglalkoztatásának jogszerűségét vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.