Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet: a matracokban, kanapékban megbújó allergéneket célozza meg ott, ahol a hagyományos porszívók már kevesek. A CleanMax UV‑atkaporszívó február 7‑től érkezik, és kifejezetten azoknak szól, akik szeretnék alaposabban tisztán tartani az otthonukat – elérhető áron.
A Lidl február 7‑től egy olyan háztartási eszközt tesz a polcokra, amely kifejezetten a matracok, kanapék és más kárpitozott felületek alapos tisztítására készült. A CleanMax UV‑atkaporszívó a láthatatlan allergénforrások ellen veszi fel a harcot – ráadásul elérhető áron.
Az atkák szinte minden otthonban jelen vannak, és bár maguk az élőlények ártalmatlanok, az ürülékük és a testmaradványaik komoly allergiás tüneteket okozhatnak. A készülék több technológiát kombinál, hogy ezeket a problémákat csökkentse: a 300 wattos motor erős szívóerőt biztosít, az UV‑fény elpusztítja a mikroorganizmusokat, a HEPA‑szűrő pedig megakadályozza, hogy a finom por visszakerüljön a levegőbe.
A készülék különösen hasznos lehet allergiásoknak, kisgyermekes családoknak vagy bárkinek, aki a szokásosnál alaposabban szeretné tisztán tartani a matracokat és a kárpitozott bútorokat. A Lidlben 14 999 forintos áron lesz kapható, így a speciális tisztítógépek között kifejezetten kedvező árú megoldásnak számít.
A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.
A csak papíron létező pénztári egyenlegek nemcsak adózási kockázatot jelentenek, hanem a hitelképességet is rontják.
Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után.
A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.
A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.
Sokszínű pitch-ek, befektetések és elutasítások, a Cápák között legújabb adásában sem volt hiány izgalmakból.
A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt.
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
Február elején esedékes az élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje.
A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak a nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban illegális jövedéki termék található.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
Motorosruhától a buborékos gofriig: volt, aki dicséretet, más kemény kritikát kapott a Cápáktól a legutóbbi részben.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026-os év elején, hol lesz NAV-ellenőrzés.
Csőd szélén lehet sokak kedvenc streamingplatformja: nagyon durva, ami a Netflixnél történik, ez már a vég?
A Netflix részvényárfolyama jelentősen visszaesett a történelmi csúcshoz képest, és a legutóbbi negyedéves jelentés után tovább erősödött az eladói nyomás a papíron.
A nem katonai célú drónok piaca olyan dinamikusan növekszik, hogy az ABZ Innovation néhány év alatt az egyik legnagyobb európai szereplővé vált.
Kapitány István a Shell globális csúcsvezetőjeként 85 országban dolgozott. A Pénzcentrumnak elmondta, mi a tartós vezetői siker valódi kulcsa.
Cikkünkben az áfabevallás legfontosabb kérdéseit vesszük sorra: bemutatjuk, milyen gyakorisággal kell áfát bevallani, milyen változásokra érdemes mindenképpen odafigyelni.
Nagy Márton nemrégiben jelentette be, hogy az éttermek segítséget kapnak - most megtudtuk azt is, hogy mekkorát.
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar MOL megszerezné a szerb NIS olajvállalat részvényeit – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos
A helyszínen egy férfi fogadta a pénzügyőröket, akinek átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e az ingatlanban jövedéki terméket.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!