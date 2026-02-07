2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mite porszívó tisztító ágy matrac poreltávolító UV lámpa segítségével
Vállalkozás

Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra

Pénzcentrum
2026. február 7. 11:58

A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet: a matracokban, kanapékban megbújó allergéneket célozza meg ott, ahol a hagyományos porszívók már kevesek. A CleanMax UV‑atkaporszívó február 7‑től érkezik, és kifejezetten azoknak szól, akik szeretnék alaposabban tisztán tartani az otthonukat – elérhető áron.

A Lidl február 7‑től egy olyan háztartási eszközt tesz a polcokra, amely kifejezetten a matracok, kanapék és más kárpitozott felületek alapos tisztítására készült. A CleanMax UV‑atkaporszívó a láthatatlan allergénforrások ellen veszi fel a harcot – ráadásul elérhető áron.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az atkák szinte minden otthonban jelen vannak, és bár maguk az élőlények ártalmatlanok, az ürülékük és a testmaradványaik komoly allergiás tüneteket okozhatnak. A készülék több technológiát kombinál, hogy ezeket a problémákat csökkentse: a 300 wattos motor erős szívóerőt biztosít, az UV‑fény elpusztítja a mikroorganizmusokat, a HEPA‑szűrő pedig megakadályozza, hogy a finom por visszakerüljön a levegőbe.

A készülék különösen hasznos lehet allergiásoknak, kisgyermekes családoknak vagy bárkinek, aki a szokásosnál alaposabban szeretné tisztán tartani a matracokat és a kárpitozott bútorokat. A Lidlben 14 999 forintos áron lesz kapható, így a speciális tisztítógépek között kifejezetten kedvező árú megoldásnak számít.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #otthon #vállalkozás #egészség #akció #allergia #lidl #szupermarket #allergén #akciók #lidl áruházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:58
11:32
10:59
10:33
10:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
2
3 hónapja
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
3
4 hete
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
1 hete
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
5
3 hete
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Számított adó
az adó mértékének figyelembe vételével az adó alapjából meghatározott adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 10:01
Évszázadok óta sütik a magyar családok: a farsangi fánk titkai, babonák és furcsa szokások
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:22
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. február 7. 11:01
Szennyezett tápszereket találtak: aki ilyet vett, ne adja a gyermekének