Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra

A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet: a matracokban, kanapékban megbújó allergéneket célozza meg ott, ahol a hagyományos porszívók már kevesek. A CleanMax UV‑atkaporszívó február 7‑től érkezik, és kifejezetten azoknak szól, akik szeretnék alaposabban tisztán tartani az otthonukat – elérhető áron.

Az atkák szinte minden otthonban jelen vannak, és bár maguk az élőlények ártalmatlanok, az ürülékük és a testmaradványaik komoly allergiás tüneteket okozhatnak. A készülék több technológiát kombinál, hogy ezeket a problémákat csökkentse: a 300 wattos motor erős szívóerőt biztosít, az UV‑fény elpusztítja a mikroorganizmusokat, a HEPA‑szűrő pedig megakadályozza, hogy a finom por visszakerüljön a levegőbe.

A készülék különösen hasznos lehet allergiásoknak, kisgyermekes családoknak vagy bárkinek, aki a szokásosnál alaposabban szeretné tisztán tartani a matracokat és a kárpitozott bútorokat. A Lidlben 14 999 forintos áron lesz kapható, így a speciális tisztítógépek között kifejezetten kedvező árú megoldásnak számít.