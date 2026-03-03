2026. március 3. kedd Kornélia
Középkorú felnőtt pincér, aki egy kocsmában papírmunka közben a leltárlistát nézi át.
Vállalkozás

Fontos jogszabályváltozások: bizonyos fogyasztói jogok ezentúl KKV-kra is kiterjednek

Pénzcentrum
2026. március 3. 14:01

Fogyasztói jogokat kapnak a mikro-, kis- és középvállalkozások több jogszabály-módosításának köszönhetően. Márciustól a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkekre vonatkozó szabályok is kiterjednek az érintett cégekre, ami számos új kötelezettséget ró a kiskereskedőkre.

A közelmúltban több jogszabálymódosítás is kibővítette a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) jogait, melyek lehetővé teszik a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató és 50 millió eurónál alacsonyabb nettó árbevételt termelő hazai vállalkozásoknak, hogy fogyasztói jogokat érvényesítsenek. A Polgári Törvénykönyv egy korábbi módosítása alapján a hibás teljesítés körében érvényesíthető fogyasztói jogok 2025 augusztusától a KKV-kra is kiterjednek, amennyiben a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységi körükön kívül járnak el – hívja fel a figyelmet a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jogalkotó most ezzel összhangban tovább erősíti a KKV-k jogérvényesítési lehetőségeit: a fogyasztóvédelmi törvény módosítása alapján 2026. január 1‑jétől a KKV‑k is kezdeményezhetnek békéltető testületi eljárást, ha közszolgáltatást vesznek igénybe, vagy a kiskereskedelemben vásárolnak meg egy terméket vagy vesznek igénybe szolgáltatást. 2026. március 1-jétől pedig az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai is kiterjednek a KKV-kra, amennyiben a terméket a kiskereskedelemben vásárolják meg, függetlenül annak a gazdasági tevékenységi körben történő elszámolásától.

A módosításoknak köszönhetően az érintett vállalkozásokra több szempontból a természetes személy fogyasztókkal azonos jogok vonatkoznak. Így mindenekelőtt a fogyasztókkal azonosan két év szavatosságra és kötelező jótállásra jogosultak. Ezen túlmenően többek között esetükben is a teljesítést követő 6 hónapig hibás teljesítési vélelem áll fenn, kicserélés esetén velük szemben sem érvényesíthető gazdagodási igény, a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó fejezetétől, és a kötelező jótállásról szóló kormányrendelet szabályaitól a KKV‑k hátrányára sem lehet eltérni, a kötelező jótállási idő pedig a javítás időtartamával rájuk nézve is meghosszabbodik.

A változások következtében a kereskedők részéről szükségessé válik a jótállási jegyek, honlapok és reklámanyagok frissítése, valamint, hogy jogvita esetén a KKV‑kat is megfelelően tájékoztassák békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.
Címlapkép: Getty Images
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
