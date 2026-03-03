Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
Fontos jogszabályváltozások: bizonyos fogyasztói jogok ezentúl KKV-kra is kiterjednek
Fogyasztói jogokat kapnak a mikro-, kis- és középvállalkozások több jogszabály-módosításának köszönhetően. Márciustól a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkekre vonatkozó szabályok is kiterjednek az érintett cégekre, ami számos új kötelezettséget ró a kiskereskedőkre.
A közelmúltban több jogszabálymódosítás is kibővítette a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) jogait, melyek lehetővé teszik a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató és 50 millió eurónál alacsonyabb nettó árbevételt termelő hazai vállalkozásoknak, hogy fogyasztói jogokat érvényesítsenek. A Polgári Törvénykönyv egy korábbi módosítása alapján a hibás teljesítés körében érvényesíthető fogyasztói jogok 2025 augusztusától a KKV-kra is kiterjednek, amennyiben a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységi körükön kívül járnak el – hívja fel a figyelmet a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda.
A jogalkotó most ezzel összhangban tovább erősíti a KKV-k jogérvényesítési lehetőségeit: a fogyasztóvédelmi törvény módosítása alapján 2026. január 1‑jétől a KKV‑k is kezdeményezhetnek békéltető testületi eljárást, ha közszolgáltatást vesznek igénybe, vagy a kiskereskedelemben vásárolnak meg egy terméket vagy vesznek igénybe szolgáltatást. 2026. március 1-jétől pedig az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai is kiterjednek a KKV-kra, amennyiben a terméket a kiskereskedelemben vásárolják meg, függetlenül annak a gazdasági tevékenységi körben történő elszámolásától.
A módosításoknak köszönhetően az érintett vállalkozásokra több szempontból a természetes személy fogyasztókkal azonos jogok vonatkoznak. Így mindenekelőtt a fogyasztókkal azonosan két év szavatosságra és kötelező jótállásra jogosultak. Ezen túlmenően többek között esetükben is a teljesítést követő 6 hónapig hibás teljesítési vélelem áll fenn, kicserélés esetén velük szemben sem érvényesíthető gazdagodási igény, a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó fejezetétől, és a kötelező jótállásról szóló kormányrendelet szabályaitól a KKV‑k hátrányára sem lehet eltérni, a kötelező jótállási idő pedig a javítás időtartamával rájuk nézve is meghosszabbodik.
A változások következtében a kereskedők részéről szükségessé válik a jótállási jegyek, honlapok és reklámanyagok frissítése, valamint, hogy jogvita esetén a KKV‑kat is megfelelően tájékoztassák békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
Hartyányi Orsolyával a WOLT hazai vezetőjével az ételkiszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.
A magyar vállalkozásoknak lesz idejük alkalmazkodni az AI-val kapcsolatos új rendelkezésekhez, mivel a legtöbb szabály csak 2026 augusztusától lép életbe.
Volt, aki hatalmas alkut kötött, más komoly kritikák után maradt befektető nélkül a Cápák között legújabb adásában.
Figyelmeztet a NAV: ezt ma éjfélig tehetik meg az egyéni vállalkozók - Utána hiába is próbálkoznak, nem fog működni
Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) a Vállalkozói Ügysegéddel intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét.
A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.
Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
A NAV ellenőrzési terv szerint 2026-ban többek közt rendezvényszervezők, futárcégek, e-kereskedelmi platformok, de bevételeiket eltitkoló influenszerek is célkeresztbe kerülnek.
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.