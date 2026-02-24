2026. február 24. kedd Mátyás
Laptop a tárgyalóasztal fölött a munkahelyi tárgyalóteremben
Vállalkozás

Egyre optimistábban látják 2026-ot a magyar munkahelyek: vajon bejön a számításuk?

Pénzcentrum
2026. február 24. 19:33

A hazai kis- és középvállalkozások egyre derűlátóbban tekintenek a közterhek alakulására. A kkv-k bizalmi indexének tavalyi, negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya, miközben a cégvezetők a kormányzati intézkedéseket is kedvezőbben ítélik meg.

A K&H friss felmérése alapján a vállalkozások 56 százaléka számít a közterhek növekedésére a következő tizenkét hónapban, szemben a 2025 második negyedévében mért 64 százalékkal. Ezzel párhuzamosan a megkérdezettek 29 százaléka változatlan szintet prognosztizál, 6 százalékuk pedig egyenesen csökkenést vár; utóbbi arány fél év alatt a duplájára nőtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árbevétel szerinti bontás alapján a 101–300 millió forintos sávba tartozó cégek a legoptimistábbak, vezetőiknek mindössze 52 százaléka számít emelkedésre. A 20–100 milliós kategóriában ez az arány 57 százalék, míg a 300 millió és 2 milliárd forint közötti árbevételű vállalatoknál 59 százalék.

A közterhek üzleti hatásainak megítélése szintén kedvezőbb irányba mozdult el: csökkent a negatív hatást érzékelők aránya, miközben nőtt a pozitív fordulatot várók tábora. A változást a gazdaságpolitikai lépések megítélése is alátámasztja.

A kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos mutató 2025 utolsó negyedévében +7 ponton állt, ami az egy évvel korábbi értékhez képest 14 pontos javulást jelent. Az adatok összességében arra utalnak, hogy a kkv-szektor alkalmazkodóképessége erősödik. A cégvezetők a korábbiaknál hosszabb távon terveznek, a hangsúlyt pedig a beruházásokra és a növekedésre helyezik.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #kkv #kormány #adó #beruházás #gazdaság #kutatás #vállalkozások #kis és középvállalkozások

