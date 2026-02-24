Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Egyre optimistábban látják 2026-ot a magyar munkahelyek: vajon bejön a számításuk?
A hazai kis- és középvállalkozások egyre derűlátóbban tekintenek a közterhek alakulására. A kkv-k bizalmi indexének tavalyi, negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya, miközben a cégvezetők a kormányzati intézkedéseket is kedvezőbben ítélik meg.
A K&H friss felmérése alapján a vállalkozások 56 százaléka számít a közterhek növekedésére a következő tizenkét hónapban, szemben a 2025 második negyedévében mért 64 százalékkal. Ezzel párhuzamosan a megkérdezettek 29 százaléka változatlan szintet prognosztizál, 6 százalékuk pedig egyenesen csökkenést vár; utóbbi arány fél év alatt a duplájára nőtt.
Az árbevétel szerinti bontás alapján a 101–300 millió forintos sávba tartozó cégek a legoptimistábbak, vezetőiknek mindössze 52 százaléka számít emelkedésre. A 20–100 milliós kategóriában ez az arány 57 százalék, míg a 300 millió és 2 milliárd forint közötti árbevételű vállalatoknál 59 százalék.
A közterhek üzleti hatásainak megítélése szintén kedvezőbb irányba mozdult el: csökkent a negatív hatást érzékelők aránya, miközben nőtt a pozitív fordulatot várók tábora. A változást a gazdaságpolitikai lépések megítélése is alátámasztja.
A kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos mutató 2025 utolsó negyedévében +7 ponton állt, ami az egy évvel korábbi értékhez képest 14 pontos javulást jelent. Az adatok összességében arra utalnak, hogy a kkv-szektor alkalmazkodóképessége erősödik. A cégvezetők a korábbiaknál hosszabb távon terveznek, a hangsúlyt pedig a beruházásokra és a növekedésre helyezik.
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.
Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2026-ban tovább növeli a célzott, kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések arányát.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik.
Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Az inflációs sokk után a magyar vásárlók nem tűntek el, csak óvatosabbak és sokkal tudatosabbak lettek.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Volt, aki mindent vitt, másoknak csak tanács jutott a Cápák között legújabb adásában.
A győri Széchenyi István Egyetem két jelenlegi és egy már végzett hallgatója szerepelt a napokban az RTL Cápák között című televíziós műsorában.
A felmérésben megkérdezettek 53 százaléka akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.
Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
Az érintett cégeknek a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig.
A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették.
Az aranyszínű sárgaságot először 2013-ban mutatták ki Magyarországon Lenti községben és Kerkateskánd határában.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
