Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.
Figyelmeztet a NAV: ezt ma éjfélig tehetik meg az egyéni vállalkozók - Utána hiába is próbálkoznak, nem fog működni
A Webes Ügysegéd még ma éjfélig használható az egyéni vállalkozók bejelentéseire - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Március 1-jén éjfélig használható az egyéni vállalkozók bejelentéseinek kezelésére a Webes Ügysegéd. Február közepén élesedett az ezt leváltó új, egyszerűbb és könnyebben használható felület, a Vállalkozói Ügysegéd.
Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) a Vállalkozói Ügysegéddel intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket. A változás minden egyéni vállalkozót érint. Az átállás megkönnyítése érdekében március elejéig a korábban használt és az új felület egyaránt elérhető, ebben az időszakban mindkét elérhetőségen lehetett ügyet intézni.
A bevezetés legújabb lépcsője holnap lép életbe: március 2-től a Webes Ügysegéd Vállalkozói Moduljával új bejelentés már nem nyújtható be, ettől az időpontól már csak az ÜPO-s felületen lehet ügyet intézni. Az ügyfelek eligazodását segíti, hogy ilyen esetben a Webes Ügysegéd közvetlenül átnavigálja a felhasználót a NAV Ügyfélportál felületére.
A korábbi, lezárt ügyeket az egyéni vállalkozók a Webes Ügysegédben március 1-je után is lekérdezhetik, és az év folyamán ezek a korábbi ügyek is átkerülnek a Vállalkozói Ügysegéd rendszerébe.
A vállalkozók és meghatalmazottaik többsége már a Vállalkozói Ügysegédet használja, a váltás nem okozott nehézséget, mert az új felület a korábbi szolgáltatás struktúráját és működési elveit vette alapul. A visszajelzések megerősítik, hogy az új Ügysegéd könnyen használható, egyre bővülő szolgáltatásaival – például a bejelentés jellegének megfelelő új tájékoztatásokkal, figyelmeztetésekkel – segíti a felhasználókat a jogszerű és szándékuknak megfelelő bejelentéseik megtételében.
A Vállalkozói Ügysegéd használata egyszerű, de a NAV egy online kisfilmmel, előadásokkal, tájékoztatókkal is segít az átállásban, munkatársaink a felmerülő konkrét kérdésekre is válaszolnak a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon. A NAV – ahogyan eddig – figyelembe veszi az építő jellegű javaslatokat a Vállalkozói Ügysegéd jövőbeni fejlesztése során.
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-
