Montreal, Kanada - 2016. július 23: Személyes perspektíva nézet a kezében tartott telefonról, amely egy Uber fuvart rendel, miközben a háttérben viharos eső zajlik. A kanadai Montreal Rosemont negyedének utcáin fényképezték.
Vállalkozás

Letarolta a magyar piacot ez a két taxis cég: mi lesz így a veterán taxisokkal?

Pénzcentrum
2026. március 3. 09:07

A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni - a többiek sorra dobják be a törülközőt.

Amikor tavaly év végén a 6x6 taxi felfüggesztette működését, az egy folyamat betetőzése volt: az elmúlt években a klasszikus taxis vállalkozások egyre-másra adták át sofőrjeiket más vállalatoknak, ugyanis a két külföldi cég, a Bolt és az Uber szabályosan letarolták a piacot.

A G7 cikke szerint a még állva maradt, klasszikus cégek felfeljebb a forgalom 25-35 százalékán osztozhatnak, a többit a két külföldi vállalkozás viszi el. Ez azt is eredményezi, hogy az előbbiek már a flottájukat is alaposan leépítették, a korábbi 800-900-as szintről van, ahol a harmadára esett vissza.

 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #közlekedés #taxis #bolt #taxi #járvány #piac #magyarország #gazdaság #uber #szállítás #vállalkozások #covid

