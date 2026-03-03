Letarolta a magyar piacot ez a két taxis cég: mi lesz így a veterán taxisokkal?

A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni - a többiek sorra dobják be a törülközőt.

Amikor tavaly év végén a 6x6 taxi felfüggesztette működését, az egy folyamat betetőzése volt: az elmúlt években a klasszikus taxis vállalkozások egyre-másra adták át sofőrjeiket más vállalatoknak, ugyanis a két külföldi cég, a Bolt és az Uber szabályosan letarolták a piacot.

A G7 cikke szerint a még állva maradt, klasszikus cégek felfeljebb a forgalom 25-35 százalékán osztozhatnak, a többit a két külföldi vállalkozás viszi el. Ez azt is eredményezi, hogy az előbbiek már a flottájukat is alaposan leépítették, a korábbi 800-900-as szintről van, ahol a harmadára esett vissza.