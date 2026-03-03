Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Letarolta a magyar piacot ez a két taxis cég: mi lesz így a veterán taxisokkal?
A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni - a többiek sorra dobják be a törülközőt.
Amikor tavaly év végén a 6x6 taxi felfüggesztette működését, az egy folyamat betetőzése volt: az elmúlt években a klasszikus taxis vállalkozások egyre-másra adták át sofőrjeiket más vállalatoknak, ugyanis a két külföldi cég, a Bolt és az Uber szabályosan letarolták a piacot.
A G7 cikke szerint a még állva maradt, klasszikus cégek felfeljebb a forgalom 25-35 százalékán osztozhatnak, a többit a két külföldi vállalkozás viszi el. Ez azt is eredményezi, hogy az előbbiek már a flottájukat is alaposan leépítették, a korábbi 800-900-as szintről van, ahol a harmadára esett vissza.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
A magyar vállalkozásoknak lesz idejük alkalmazkodni az AI-val kapcsolatos új rendelkezésekhez, mivel a legtöbb szabály csak 2026 augusztusától lép életbe.
Volt, aki hatalmas alkut kötött, más komoly kritikák után maradt befektető nélkül a Cápák között legújabb adásában.
Figyelmeztet a NAV: ezt ma éjfélig tehetik meg az egyéni vállalkozók - Utána hiába is próbálkoznak, nem fog működni
Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) a Vállalkozói Ügysegéddel intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét.
A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.
Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
A NAV ellenőrzési terv szerint 2026-ban többek közt rendezvényszervezők, futárcégek, e-kereskedelmi platformok, de bevételeiket eltitkoló influenszerek is célkeresztbe kerülnek.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.