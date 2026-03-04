2026. március 4. szerda Kázmér
7 °C Budapest
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!
Vállalkozás

Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!

Pénzcentrum
2026. március 4. 17:32

Egy Hajdú-Bihar vármegyei tanya hátsó udvarának gazdasági épületei látszólag átlagosak voltak, azonban a disznóól falai több mint 40 millió forint értékű titkot rejtettek. 

Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak, ezért a pénzügyi nyomozók útmutatása alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei érkeztek a tanyára. A járőrök átadták a helyiségellenőrzésről szóló végzést, majd Balu nevű szolgálati kutyával megkezdték az ingatlan átvizsgálását.

Elsőként a lakóépületet ellenőrizték, ahol nem találtak jogsértésre utaló jeleket. A figyelem ezért a külső gazdasági épületekre terelődött.

A pénzügyőröknek feltűnt, hogy a hátsó udvarban, a disznóól mögötti épület belső tere jóval szűkösebb, mint amekkorának kívülről látszott, ezért bevetették Balut, a cigarettakereső kutyát, aki az OSB lapokból épített „álfalnál” pozitív jelzést adott.

A rejtekhelyről 13 881 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, 33,73 kilogramm vágott fogyasztási dohány, 59 darab ízesített elektronikus cigaretta, és 10 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék került elő.

A tanyán élő férfi elismerte, hogy a feketepiaci termékek az ő tulajdonát képezik. Azt mondta, hogy a dohánytermékeket egy ismeretlentől vásárolta annak céljából, hogy az eladási árból a korábban kiszabott jövedéki bírságot kiegyenlítse.

Az egyenruhások a több mint 42 millió forint értékű „raktárkészletet” lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárást. A férfi közel 60 millió forint bírságra számíthat.

Címlapkép forrása: NAV
#vállalkozás #NAV #cigaretta #bírság #adócsalás #dohány #alkohol #bűncselekmény #bűnügy #nemzeti adó és vámhivatal #bírságok

Erről ne maradj le!
