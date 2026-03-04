Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!
Egy Hajdú-Bihar vármegyei tanya hátsó udvarának gazdasági épületei látszólag átlagosak voltak, azonban a disznóól falai több mint 40 millió forint értékű titkot rejtettek.
Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak, ezért a pénzügyi nyomozók útmutatása alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei érkeztek a tanyára. A járőrök átadták a helyiségellenőrzésről szóló végzést, majd Balu nevű szolgálati kutyával megkezdték az ingatlan átvizsgálását.
Elsőként a lakóépületet ellenőrizték, ahol nem találtak jogsértésre utaló jeleket. A figyelem ezért a külső gazdasági épületekre terelődött.
A pénzügyőröknek feltűnt, hogy a hátsó udvarban, a disznóól mögötti épület belső tere jóval szűkösebb, mint amekkorának kívülről látszott, ezért bevetették Balut, a cigarettakereső kutyát, aki az OSB lapokból épített „álfalnál” pozitív jelzést adott.
A rejtekhelyről 13 881 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, 33,73 kilogramm vágott fogyasztási dohány, 59 darab ízesített elektronikus cigaretta, és 10 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék került elő.
A tanyán élő férfi elismerte, hogy a feketepiaci termékek az ő tulajdonát képezik. Azt mondta, hogy a dohánytermékeket egy ismeretlentől vásárolta annak céljából, hogy az eladási árból a korábban kiszabott jövedéki bírságot kiegyenlítse.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az egyenruhások a több mint 42 millió forint értékű „raktárkészletet” lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárást. A férfi közel 60 millió forint bírságra számíthat.
Címlapkép forrása: NAV
A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni.
Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
Hartyányi Orsolyával a WOLT hazai vezetőjével az ételkiszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.
A magyar vállalkozásoknak lesz idejük alkalmazkodni az AI-val kapcsolatos új rendelkezésekhez, mivel a legtöbb szabály csak 2026 augusztusától lép életbe.
Volt, aki hatalmas alkut kötött, más komoly kritikák után maradt befektető nélkül a Cápák között legújabb adásában.
Figyelmeztet a NAV: ezt ma éjfélig tehetik meg az egyéni vállalkozók - Utána hiába is próbálkoznak, nem fog működni
Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) a Vállalkozói Ügysegéddel intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét.
A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.
Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
A NAV ellenőrzési terv szerint 2026-ban többek közt rendezvényszervezők, futárcégek, e-kereskedelmi platformok, de bevételeiket eltitkoló influenszerek is célkeresztbe kerülnek.
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.